DIRECT. Real Madrid - Oviedo : Mbappé sifflé, suivez le match
Avec Camavinga et Tchouaméni au milieu de terrain, le Real domine Oviedo dans le premier acte (1-0) dans cette rencontre de la 36ème journée de Liga. Une entrée de Mbappé est espérée en seconde période.
23:09 - 77' - Entrée de Palacios
Encore un changement du côté de Real avec l'entrée du jeune Palacios à la place Mastantuono
23:06 - 75' - Un coup franc dans le mur
Mbappé tente sa chance sur coup franc mais son tir heurte la tête de Reina, qui reste un moment au sol
23:02 - 71' - Tir raté de Mbappé
Sur son premier ballon, Kylian Mbappé tente sa chance de loin mais manque complètement sa frappe. Ca passe largement au dessus du cadre
23:00 - 69' - Mbappé entre sous les sifflets
De gros sifflets accompagnent l'entrée de Kylian Mbappé à son entrée en jeu à la place de Gonzalo Garcia
22:55 - 63' - Changements madrilènes
Sorties d'Alexander Arnolad et Tchouaméni du côté de Real et entrées de Carvajal et Bellingham
22:54 - 62' - Frappe trop croisée de Nacho Vidal
Bien servi en profondeur, Nacho Vidal est tout seul sur le flanc droit, il tente une frappe mais sa tentative est trop croisée et ça passe de peu à côté dui poteau opposé
22:50 - 59' - Tir de Carreras
Dans un angle fermé, Carreras tente sa chance après une belle incursion dans la surface mais il bute sur le gardien adverse
22:48 - 57' - Gros manqué de Vinas
Alors qu'il avait le temps d'ajuster sa volée, Vinas manque complètement le geste technique et le ballon passe largement à côté des buts madrilènes
22:46 - 55' - Cazorla entre sous applaudissements
Santi Cazorla fait son entrée à la place d'Ilyas Chaira sous les chaleureux applaudissements du public de Bernabeu
22:45 - 54' - Tir cadré de Alexander-Arnold
Coup franc cadré, mais trop centré d'Alexander Arnold, le portier de Real Oviedo capte sans soucis le cuir
22:42 - 51' - Mastantuono ouvre trop son pied
Belle percée de Mastantuono qui parvient à repiquer dans l'axe avant d'ouvrir trop son ballon, qui passe à côté des buts d'Escandell
22:39 - 48' - Mbappé à l'échauffement
Kylian Mbappé est parti s'échauffer en ce début de seconde période, on devrait donc vraisemblablement le voir entrer sur la pelouse dans quelques minutes
22:29 - Le but de Gonzalo Garcia (vidéo)
Revivez le but marqué par Gonzalo Garcia
GONZALO GARCIA ABRE O PLACAR PARA O REAL MADRID!— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) May 14, 2026
Real Madrid 1-0 Real Oviedo.pic.twitter.com/V8DfXoq2TN
22:19 - Le Real rassuré (1-0)
Une première mi-temps légèrement dominée avec plusieurs frappes au dessus de cadre, avant d'être récompensé par un vrai but de Gonzalo Garcia (44e, 1-0). Le Real mène logiquement à la pause face à Oviedo (1-0)
22:17 - 44 - GONZALO GARCIA SOULAGE LE REAL (1-0)
L'un des meilleurs Madrilènes en première mi-temps, hérite d'un ballon dos au but, se tourne rapidement et parvient à mettre le ballon comme il faut au second poteau. Escandell est battu, 1-0 pour le Real.
22:15 - 42' - Vinicius hésite trop
Lancé dans la surface Vinicius a une belle fenêtre de tir mais hésite trop avant de buter par deux fois sur la défense d'Oviedo. On sent le Brésilien en manque de confiance
22:12 - 39' - Quel manqué de Nacho Vidal
Gêné légèrement par Asencio, Nacho Vidal manque un peu sa reprise de volée à trois mètres du but. Le ballon passe miraculeusement au dessus du cadre des buts de Courtois
22:09 - 35' - Camavinga tente sa chance
Les occasions se poursuivent du côté de Real avec une frappe puissante de Camavinga, qui passe aussi de peu à côté du cadre
22:06 - 33' - Brahim Diaz vendange encore
Le Marocain a le temps de contrôler le ballon dans la surface mais sa frappe est mal ajustée, le ballon passe au dessus des buts adverses
La rencontre de la 36ème journée de Liga entre le Real Madrid et Oviedo aura lieu ce jeudi à 21h30 à Bernabeu. Le match sera diffusé exclusivement sur la chaîne Bein Sports 1.