DIRECT. Real Madrid - Oviedo : Mbappé sifflé, suivez le match

Avec Camavinga et Tchouaméni au milieu de terrain, le Real domine Oviedo dans le premier acte (1-0) dans cette rencontre de la 36ème journée de Liga. Une entrée de Mbappé est espérée en seconde période.

En direct

23:09 - 77' - Entrée de Palacios Encore un changement du côté de Real avec l'entrée du jeune Palacios à la place Mastantuono

23:06 - 75' - Un coup franc dans le mur Mbappé tente sa chance sur coup franc mais son tir heurte la tête de Reina, qui reste un moment au sol

23:02 - 71' - Tir raté de Mbappé Sur son premier ballon, Kylian Mbappé tente sa chance de loin mais manque complètement sa frappe. Ca passe largement au dessus du cadre

23:00 - 69' - Mbappé entre sous les sifflets De gros sifflets accompagnent l'entrée de Kylian Mbappé à son entrée en jeu à la place de Gonzalo Garcia

22:55 - 63' - Changements madrilènes Sorties d'Alexander Arnolad et Tchouaméni du côté de Real et entrées de Carvajal et Bellingham

22:54 - 62' - Frappe trop croisée de Nacho Vidal Bien servi en profondeur, Nacho Vidal est tout seul sur le flanc droit, il tente une frappe mais sa tentative est trop croisée et ça passe de peu à côté dui poteau opposé

22:50 - 59' - Tir de Carreras Dans un angle fermé, Carreras tente sa chance après une belle incursion dans la surface mais il bute sur le gardien adverse

22:48 - 57' - Gros manqué de Vinas Alors qu'il avait le temps d'ajuster sa volée, Vinas manque complètement le geste technique et le ballon passe largement à côté des buts madrilènes

22:46 - 55' - Cazorla entre sous applaudissements Santi Cazorla fait son entrée à la place d'Ilyas Chaira sous les chaleureux applaudissements du public de Bernabeu

22:45 - 54' - Tir cadré de Alexander-Arnold Coup franc cadré, mais trop centré d'Alexander Arnold, le portier de Real Oviedo capte sans soucis le cuir

22:42 - 51' - Mastantuono ouvre trop son pied Belle percée de Mastantuono qui parvient à repiquer dans l'axe avant d'ouvrir trop son ballon, qui passe à côté des buts d'Escandell

22:39 - 48' - Mbappé à l'échauffement Kylian Mbappé est parti s'échauffer en ce début de seconde période, on devrait donc vraisemblablement le voir entrer sur la pelouse dans quelques minutes

22:37 - Début de seconde période ! C'est reparti pour la seconde période à Bernabeu

22:29 - Le but de Gonzalo Garcia (vidéo) Revivez le but marqué par Gonzalo Garcia

22:19 - Le Real rassuré (1-0) Une première mi-temps légèrement dominée avec plusieurs frappes au dessus de cadre, avant d'être récompensé par un vrai but de Gonzalo Garcia (44e, 1-0). Le Real mène logiquement à la pause face à Oviedo (1-0)

22:17 - 44 - GONZALO GARCIA SOULAGE LE REAL (1-0) L'un des meilleurs Madrilènes en première mi-temps, hérite d'un ballon dos au but, se tourne rapidement et parvient à mettre le ballon comme il faut au second poteau. Escandell est battu, 1-0 pour le Real.

22:15 - 42' - Vinicius hésite trop Lancé dans la surface Vinicius a une belle fenêtre de tir mais hésite trop avant de buter par deux fois sur la défense d'Oviedo. On sent le Brésilien en manque de confiance

22:12 - 39' - Quel manqué de Nacho Vidal Gêné légèrement par Asencio, Nacho Vidal manque un peu sa reprise de volée à trois mètres du but. Le ballon passe miraculeusement au dessus du cadre des buts de Courtois

22:09 - 35' - Camavinga tente sa chance Les occasions se poursuivent du côté de Real avec une frappe puissante de Camavinga, qui passe aussi de peu à côté du cadre