Real Madrid - Oviedo : les déclarations choc de Mbappé

Le Real Madrid s'est imposé sans briller face à Oviedo (2-0) ce jeudi lors de la 36ème journée de la Liga. Entré en seconde période, Kylian Mbappe a été décisif sur le deuxième but. Le Français s'est surtout mis en évidence avec ses déclarations post-match.

En direct

08:00 - La vidéo des sifflets Voici les sifflets très vigoureux du public madrilène à l'encontre de Kylian Mbappé.

07:30 - La réponse d'Arbeloa La tension monte au sein du Real Madrid entre Mbappé et son entraîneur Alvaro Arbeloa. Après les déclarations du Français jeudi soir, le technicien espagnol a répondu sèchement en conférence de presse, démentant les propos de son attaquant. « À aucun moment, je lui ai dit qu’il était le 4e attaquant de l’équipe », a lancé Arbeloa, avant de justifier son choix de laisser Mbappé sur le banc face à Real Oviedo. « S’il y a quatre jours, il n’était même pas en mesure d’être sur le banc, avec un autre match à jouer trois jours plus tard, j’estime qu’il n’était pas en état de débuter ce soir. » L’entraîneur madrilène a ensuite rappelé son autorité sur le vestiaire : « Je décide qui joue et qui ne joue pas. Si un joueur n’aime pas ça, il peut attendre le nouvel entraîneur. Peu importe le nom des joueurs, c’est ma décision. » Une phrase qui risque d’alimenter encore davantage les tensions autour de l’international français. Arbeloa a également répondu à Mbappé, qui regrettait la perte de « structure » de l’équipe en seconde partie de saison : « Je ne sais pas. Peut-être qu’il a marqué plus de buts durant cette première partie de saison qu’en seconde. » Un tacle à peine voilé qui confirme le malaise grandissant au Real Madrid.

07:15 - Mbappé n'a pas de problème avec Arbeloa "Je n’ai aucun problème avec Arbeloa, a-t-il précisé. Il m’a dit ce soir que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. Il faut respecter la décision de l’entraîneur. Chacun a ses propres idées et sa propre philosophie. Je dois travailler pour être meilleur qu’eux afin d’avoir le meilleur temps de jeu. Je l’accepte et je joue le temps qu’on me donne. J’ai fait une passe décisive à Jude et il faut toujours rester positif (…) J’étais prêt à être titulaire. Je n’en veux pas à l’entraîneur, je vais travailler dur pour retrouver ma place dans le onze de départ". Sifflé par une partie du public madrilène, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a tenté de relativiser : « Ça fait partie du jeu, de la vie. Ils m’ont sifflé parce qu’ils ne sont pas contents. » Avant d’ajouter : « Personne ne va mourir ce soir. » Mbappé a également évoqué avec nostalgie Xabi Alonso : « On avait une structure et une idée de jeu. Ensuite, on a tout perdu en deuxième partie. » Enfin, il a reconnu ses responsabilités dans la saison ratée du club madrilène : « Je me suis trompé en ne parvenant pas à aider l’équipe à gagner des titres. »

14/05/26 - 23:57 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes ! Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances

14/05/26 - 23:51 - Démission de Perez demandée Plusieurs banderoles de supporters madrilènes ont, ce soir, réclamé le départ de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a même été aperçu en train d’échanger vivement avec quelques aficionados juste avant le coup d’envoi du match.

14/05/26 - 23:47 - Le résumé, le Real ne convainc toujours pas On ne sait pas combien de temps le public du Santiago Bernabéu mettra à tourner définitivement la page et à pardonner les récents épisodes entourant l’attaquant français. Et visiblement, ce n’est pas encore pour tout de suite. Entré en jeu dans la dernière demi-heure après deux semaines d’absence, Mbappé a été accueilli par une bronca nourrie. Chaque prise de balle a été accompagnée de sifflets insistants et de huées descendues des tribunes. Loin de se laisser déstabiliser, le Français a poursuivi son match avec application, jusqu’à délivrer une passe décisive pour Jude Bellingham, venu sceller la victoire d’une frappe précise à la 81e minute (2-0). Auparavant, le Real avait déjà pris les devants grâce à Gonzalo García. Juste avant la pause (44e), l’attaquant madrilène a signé un véritable geste d’avant-centre, dos au but, contrôle dans la surface sur une passe de Brahim Díaz, demi-tour rapide et frappe sèche au second poteau, imparable pour le gardien adverse (1-0). Oviedo, malgré son statut de futur relégué, n’a pas démérité et aurait pu entretenir le suspense avec davantage de réalisme. Nacho Vidal (39e, 62e) et Vinas (57e) ont eu des opportunités, sans parvenir à concrétiser, tandis que Hassan a obligé le gardien madrilène à une parade vigilante en fin de match (84e). Le Real, de son côté, a longtemps manqué de tranchant malgré une domination globale. Mastantuono (6e), Alexander-Arnold (21e), Brahim Díaz (24e, 33e) ou encore Camavinga (35e), dont la frappe frôlait le cadre, auraient pu donner une avance plus confortable aux Madrilènes dès la première période. Dans un contexte de saison déjà sans enjeu majeur, marquée par une deuxième année consécutive sans titre en championnat, cette réception d’Oviedo devait permettre aux hommes de Madrid de jouer libérés. Pourtant, malgré les occasions, un manque de justesse et de spontanéité persistait, comme le signe d’une équipe en quête de confiance et de fluidité. Le Real s’impose donc sans éclat mais sans trembler, et tentera de terminer la saison sur une note plus convaincante. Mbappé, lui, cherchera à retrouver du rythme et de la sérénité avant de rejoindre l’équipe de France pour la grande échéance estivale.

14/05/26 - 23:30 - 5ème passe décisive pour Mbappé S'il a marqué 24 buts cette saison en Liga, Kylian Mbappé n'a pu offrir que quatre passes décisives avant le match contre Oviedo. Avec son offrande pour Bellingham il a donc atteint la barre des 5 passes

14/05/26 - 23:30 - But de Bellingham (vidéo) Revivez le deuxième but du Real Madrid marqué par Bellingham

14/05/26 - 23:22 - LE REAL S'IMPOSE SANS BRILLER (2-0) Sur une frappe enroulée de Mbappé mais non cadrée, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre Real - Oviedo (2-0). Un succès sans panache des madrilènes face à la lanterne rouge de la Liga. Les hommes d'ALvaro Arbeloa ont encore manqué de justesse et de réalisme dans les phases offensives.

14/05/26 - 23:20 - 88' - Oviedo finit mieux Les joueurs de Real Oviedo jouent beaucoup plus dans le camp madrilène depuis le second but encaissé, et laissent Mbappé sans surveillance derrière

14/05/26 - 23:15 - 84' - SUPERBE FRAPPE DE HASSAN Auteur d'une belle entrée en jeu, l'ailier Franco-Egyptien d'Oviedo tente une frappe enveloppée. C'est bien tiré et cadré mais Courtois écarte le ballon en corner brillamment

14/05/26 - 23:12 - 81' - BELLINGHAM DOUBLE LA MARQUE (2-0) Servi en première intention par Mbappé, Bellingham parvient à s'ouvrir le chemin vers le but et tente une frappe sèche à ras de terre. Escandell est battu. 2-0 pour le Real

14/05/26 - 23:11 - 79e - Belle reprise de Mbappé mais.. Belle reprise de Mbappé, cadrée et détournée par Escnadell, mais l'arbitre signale à juste titre un hors jeu du Français

14/05/26 - 23:09 - 77' - Entrée de Palacios Encore un changement du côté de Real avec l'entrée du jeune Palacios à la place Mastantuono

14/05/26 - 23:06 - 75' - Un coup franc dans le mur Mbappé tente sa chance sur coup franc mais son tir heurte la tête de Reina, qui reste un moment au sol

14/05/26 - 23:02 - 71' - Tir raté de Mbappé Sur son premier ballon, Kylian Mbappé tente sa chance de loin mais manque complètement sa frappe. Ca passe largement au dessus du cadre

14/05/26 - 23:00 - 69' - Mbappé entre sous les sifflets De gros sifflets accompagnent l'entrée de Kylian Mbappé à son entrée en jeu à la place de Gonzalo Garcia

14/05/26 - 22:55 - 63' - Changements madrilènes Sorties d'Alexander Arnolad et Tchouaméni du côté de Real et entrées de Carvajal et Bellingham

14/05/26 - 22:54 - 62' - Frappe trop croisée de Nacho Vidal Bien servi en profondeur, Nacho Vidal est tout seul sur le flanc droit, il tente une frappe mais sa tentative est trop croisée et ça passe de peu à côté dui poteau opposé