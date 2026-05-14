Real Madrid - Oviedo : " Mbappé pourrait revenir...", heure et chaîne TV

Blessé aux ischios depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé pourrait faire son retour avec le Real ce jeudi lors de la rencontre de la 36ème journée face à Oviedo.

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16:01 - Real - Oviedo en stats Real Madrid abordera la réception de Real Oviedo avec des statistiques largement favorables. Les Madrilènes occupent la deuxième place de Liga avec 24 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Leur bilan offensif et défensif reste impressionnant avec 70 buts marqués et seulement 33 encaissés, soit la deuxième meilleure attaque et défense du championnat derrière Barcelone. À domicile, le Real est presque intouchable : 14 victoires et un nul en 17 rencontres au Bernabéu. Oviedo vit au contraire une saison cauchemardesque. Déjà relégué, le club asturien n’a remporté que 6 matchs cette saison et possède l’une des pires attaques de Liga avec seulement 26 buts inscrits. À l’extérieur, Oviedo reste sur 11 défaites en 17 déplacements

15:01 - Florentino Perez ravive les tensions La tension est remontée d’un cran entre Real Madrid et Barcelone après les déclarations explosives de Florentino Perez au sujet de l’affaire Negreira. Le président madrilène a affirmé que son club aurait été privé de sept titres de Liga en raison d’un système ayant favorisé Barcelone pendant plusieurs années. Une sortie médiatique qui a immédiatement provoqué la colère du club catalan. Le vice-président blaugrana Rafa Yuste a qualifié les propos de Perez de « pathétiques » et remplis de mensonges. Barcelone a également confirmé que son département juridique étudiait une réponse officielle. L’affaire Negreira continue de secouer le football espagnol depuis les révélations concernant des paiements versés à José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du comité arbitral espagnol. Barça nie toute corruption et affirme que ces paiements concernaient uniquement des rapports techniques sur l’arbitrage.

14:01 - Une cascade d'absents Le Real Madrid devra composer avec une longue liste d’absents pour la réception de Real Oviedo jeudi. Rodrygo reste indisponible pour plusieurs mois après sa rupture des ligaments croisés, tandis que Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eder Militao et Arda Guler sont également forfaits. Federico Valverde est toujours absent après le coup reçu à la tête lors de son altercation avec Aurelien Tchouameni, alors que Dean Huijsen demeure incertain en raison d’une gêne physique. Une petite bonne nouvelle toutefois pour les Madrilènes, Kylian Mbappe a repris l’entraînement après sa blessure aux ischio-jambiers. L’attaquant français pourrait néanmoins débuter sur le banc avant une entrée en jeu en seconde période. Malgré cette hécatombe, Alvaro Arbeloa devrait aligner plusieurs cadres comme Courtois, Rudiger, Camavinga, Bellingham et Vinicius. Le onze possible madrilène est comme suit : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, F. Garcia - Camavinga, Tchouameni, Bellingham G., Brahim Diaz - Garcia (Mbappé), Vinicius