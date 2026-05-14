Robin Risser : origine, parcours... Qui est le gardien de Lens ?

Découvrez le parcours du nouveau gardien de l'équipe de France.

Robin Risser est l'un des jeunes gardiens français les plus prometteurs de ces dernières années. Né le 2 décembre 2004 à Colmar, en Alsace, il s'est construit une réputation de portier moderne, à la fois imposant physiquement, calme dans ses relances et très performant sur sa ligne. Gardien très grand et longiligne, mesurant 1m93, il évolue actuellement au poste de gardien de but au sein du RC Lens et a été sacré meilleur gardien de la Ligue 1 lors des trophées UNFP lundi 11 mai.

Les origines de Robin Risser

Originaire du Haut-Rhin, Robin Risser a été formé au sein du RC Strasbourg et vient d'une famille de viticulteurs alsaciens. Son père, François Risser, a notamment accompagné très tôt sa passion du football. Avant de devenir gardien, le jeune Robin jouait même dans le champ et admirait particulièrement Cristiano Ronaldo. Ce n'est qu'avec le temps qu'il s'est spécialisé dans les cages, en prenant pour modèles Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen comme l'explique le site officiel du RC Lens lors de sa signature.

Le parcours de Robin Risser

Son parcours débute au FC Bennwihr, le club de son village, avant un passage au SR Colmar. À seulement 13 ans, il rejoint le centre de formation du RC Strasbourg, où il gravit rapidement les échelons. Considéré comme un immense espoir, il signe son premier contrat professionnel dès l'âge de 16 ans. Très vite, il est intégré au groupe professionnel strasbourgeois comme doublure de Matz Sels.

Afin d'obtenir du temps de jeu, Robin Risser est finalement prêté au Dijon FCO lors de la saison 2023-2024, puis au Red Star FC en Ligue 2. Avec le Red Star, il impressionne grâce à ses réflexes et son taux d'arrêts élevé. Ses performances attirent alors l'attention de plusieurs clubs de Ligue 1 avant son transfert au RC Lens en 2025.

Il suit également toutes les étapes en équipe de France jeunes : U16, U18, U19, U20 puis Espoirs. Il a même été appelé par Thierry Henry pour préparer les Jeux olympiques de Paris 2024, avant de devoir déclarer forfait à cause d'une blessure au coude. Appelé pour participer à l'Euro espoirs, il doit lâcher le groupe suite à des douleurs dorsales l'empêchant d'être à 100 %.