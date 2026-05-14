Zinédine Zidane : déjà annoncé comme le nouveau sélectionneur, une première date importante

Alors que la Coupe du monde se prépare et que Didier Deschamps va tirer sa révérence, le nom de Zinedine Zidane pour prendre sa suite semble être un secret de Polichinelle.

"Zizou" sélectionneur ? On ne va pas se mentir, il semblerait qu'il s'agisse d'un très grand secret de Polichinelle. Alors oui, si Philippe Diallo a déjà indiqué qu'il connaissait l'identité du futur patron des Bleus, il n'a bien évidemment pas annoncé officiellement le nom de l'ancien numéro 10 des Bleus qui semble se préparer dans l'ombre. L'annonce de sa prise de poste se fera certainement quelques heures ou quelques jours après l'élimination ou, on l'espère vivement, après les célébrations de la victoire des Bleus dans cette Coupe du monde 2026.

En attendant, selon RMC il y a quelques semaines, l'ex-joueur et entraîneur du Real Madrid travaille en coulisses sur la composition de son futur staff. Pour l'accompagner, Zidane devrait s'appuyer sur ses fidèles adjoints, notamment David Bettoni et Hamidou Msaidie, déjà présents à ses côtés lors de ses années passées sur le banc de Madrid. D'autres visages, bien connus en France, pourraient également être de la partie comme Alain Boghossian, Bernard Diomède (entraîneur des U20) ou encore Stéphane Plancque (spécialiste de l'analyse des adversaires)...

Mercredi 13 mai, des révélations importantes ont été effectuées avec l'annonce du calendrier des Bleus pour l'après Coupe du monde et surtout les lieux des matchs pour peut être la première sortie de Zidane sélectionneur. Zidane pourrait retrouver l'Italie qui lui a couté une fin de carrière douloureuse pour sa première sortie en France avant un éventuel déplacement à Bordeaux face à la Turquie. Voici les dates : 25 septembre, Turquie - France; Le 28 septembre : Belgique - France; Le 2 octobre : France - Italie au Stade de France Le 5 octobre : France - Belgique au Stade de France; Le 12 novembre : Italie - France; Le 15 novembre : France - Turquie au Stade Atlantique de Bordeaux.