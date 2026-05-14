On a regardé "Le bus : les Bleus en grève" sur Netflix, voici 20 phrases et révélations choc sur le fiasco de la Coupe du monde 2010
A quelques semaines de la Coupe du monde 2026, un documentaire Netflix "Le bus : les Bleus en grève" revient sur la fameuse grève du bus et le fiasco des Bleus à la Coupe du monde 2010. A l'aide de photos de l'époque, comme ici de Raymond Domenech devant le célèbre bus de Knysna, nous vous proposons de revenir sur cet épisode historique du sport français avec les moments forts du documentaire qui a pu interroger plusieurs acteurs de l'époque : l'ex-sélectionneur Raymond Domenech, le capitaine Patrice Evra, ou encore l'attaché de presse des Bleus François Manardo...
© TSCHAEN/SIPA (publiée le 14/05/2026)