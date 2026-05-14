Antoine Griezmann : de retour pour la Coupe du monde 2026 ? Un élément montre un vive intérêt

Pas de miracle pour ses fans, Antoine Griezmann ne sera pas de la partie pour ce Mondial aux Etats-Unis.

Peut être que certains avaient encore l'espoir d'entendre le nom d'Antoine Griezmann pour disputer cette Coupe du monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Il n'en sera pas après sa retraite prise en septembre 2024 et son dernier match au Parc des Princes face à l'Italie. Pourtant, les Français n'ont pas oublié "Grizou", bien au contraire.

Dans le baromètre sport Odoxa, réalisé pour Winamax et RTL au mois de mai, 70% des personnes interrogées aimeraient retrouver le milieu offensif dans la liste de Deschamps ce jeudi 14 mai. La preuve d'un vrai interet des Français pour Griezmann. Un doux rêve que le joueur lui même a fermé il y a quelques semaines. "J'aurai mon maillot dans les tribunes avec mon fils, mais non, je leur souhaite tout le meilleur. Pour moi, ce sont les favoris numéros 1 et je serai à fond derrière eux."

Le départ de Griezmann avait surprise un grand nombre d'observateurs... Un choix acté après le dernier Euro, lui qui avait un rôle bien moins important, mais surtout après son non capitanat au profit de Kylian Mbappé qui l'a probablement touché et conforté dans l'idée qu'il n'était plus vraiment l'avenir de l'équipe de France. Notons que dans ce même sondage, 52% des fans de football pensent que Kylian Mbappé n'est pas un bon capitaine de l'équipe de France.

Depuis, Griezmann se fait discret et on attend toujours le grand hommage des Bleus pour le Français. Griezmann avait répondu à l'époque à Philippe Diallo qu'il n'était pas disponible lorsque le président de la FFF a souhaité organiser une cérémonie pour Olivier Giroud et lui au Stade de France. Depuis, la date n'a toujours pas été trouvée... Peut être le témoignage d'un petit malaise.