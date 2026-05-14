Raymond Domenech "meurtri et trahi" par Netflix : il dénonce le traitement du documentaire sur Knysna et la grève des Bleus

Raymond Domenech s'insurge contre le documentaire Netflix consacré au fiasco de Knysna, dénonçant une présentation qu'il juge partiale et sensationnaliste. L'ex-sélectionneur de l'équipe de France avait notamment confié les notes virulentes de son journal intime...

16 ans plus tard, la grève des Bleus à Knysna fait reparler d'elle et remet en première ligne son ex-sélectionneur Raymond Domenech. A la vue du documentaire Netflix "Le bus : la grève des Bleus" mis en ligne mercredi 13 mai 2026, on pouvait se demander comment Raymond Domenech avait-il accepté que de tels propos soient repris et diffusés tels quels, notamment via des notes d'un carnet intime particulièrement violent ? La démarche apparaissait au mieux osée, au pire suicidaire pour celui qui est actuellement chroniqueur sur La Chaine L'Equipe.

Raymond Domenech n'aura finalement mis que quelques heures à réagir sur les réseaux sociaux. Dans ce documentaire, le portrait de l'ex-sélectionneur des Bleus en 2010 y apparaît particulièrement dur : snobant des joueurs lui demandant des explications sur ses choix, insultant certains d'entre eux comme Nicolas Anelka, William Gallas ou Yoann Gourcuff... Moins de 24h plus tard, et sans doute confronté à de nombreuses demandes de réactions, Raymond Domenech a répondu via un long message posté sur Twitter et Instagram.

Pour rappel, Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus de 2004 à 2010, avait accepté de participer au projet en confiant notamment son journal intime de l'époque. Les extraits révélés sont particulièrement acerbes envers ses anciens joueurs. "Thierry Henry est né le 17 août. Lion banal : il se regarde le nombril", peut-on y lire. L'ancien milieu de terrain Yoann Gourcuff n'est pas épargné : "Gourcuff, mais qu'il est con. Autiste léger d'abord et con ensuite". William Gallas et Nicolas Anelka subissent également les foudres de ces écrits privés : "Gallas fait toujours la gueule. Je ne supporterai pas longtemps", "Anelka qui est passé sans me regarder. Ce gros con !". Vous pouvez retrouver certains morceaux choisis dans notre dossier réalisé après visionnage de ce documentaire.

Ce jeudi 14 mai, Raymond Domenech a donc exprimé sa profonde colère dans un long communiqué publié sur ses réseaux sociaux. L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais et du FC Nantes se dit "meurtri et trahi" par le traitement réservé à ses propos. Il dénonce "un réquisitoire extrêmement violent contre ma personne", qualifiant le documentaire de "totalement à charge et d'une partialité nauséabonde". Selon lui, "ce qui se voulait être une thérapie est devenu une poubelle haineuse".

L'ancien sélectionneur conteste particulièrement l'utilisation de son journal intime. "Ces notes n'auraient jamais dû être publiées telles quelles", affirme-t-il, expliquant qu'elles "permettent, à ce moment-là, de maintenir en vie une femme ou un homme, accablé(e) de toutes parts". Il critique vivement le montage du documentaire : "Choisissez les extraits les plus croustillants, coupez, montez, arrangez, et vous aurez un film sensationnaliste qui n'a d'autre vocation que celle de 'remuer de la merde'". Domenech assure que "la production du film n'a pas tenu ses engagements", révélant que sa participation était conditionnée à "un droit de regard sur tout", ce qui lui aurait été refusé "avec la plus grande malhonnêteté". Il conclut en se désolidarisant totalement du projet, jugeant qu'il "n'honore ni le football, ni le journalisme".