Eduardo Camavinga : pourquoi son absence de la liste est plutôt logique ?

Le Français est l'un des grands perdants de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde.

Comme très souvent, on félicite les appelés, mais on retient souvent les absents... Et cette fois, le nom qui ressort le plus depuis l'annonce de la liste de Didier Deschamps, c'est celui d'Eduardo Camavinga. Le Français du Real Madrid, encore présent au mois de mars lors de la dernière liste, ne fera pas le voyage aux Etats-Unis.

Interrogé sur les raisons, Didier Deschamps s'est justifié en conférence de presse. "Sa saison, bien évidemment. Quelques blessures aussi. Et la concurrence, qui est très, très forte. Mais Cama... Il fait partie, je ne vais pas dire des plus déçus, mais en mars il était là, il a un peu joué. Je ne remets pas en doute son potentiel et ce qu'il est capable de faire. Mais il a le droit de m'en vouloir, je le comprends."

Une saison difficile et de nombreuses critiques pour Camavinga

Eduardo Camavinga a eu une saison difficile au Real Madrid, enchaînant les blessures et le banc de touche. Pour preuve, il n'a pas débuté les matchs importants en Ligue des champions en 8es et en quart de finale. Critiqué pour ses erreurs, il commettra l'irréparable en se faisant même expulser bêtement face à Manchester City, condamnant les Madrilènes. Le joueur a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux demandant son départ au prochain mercato. Il avait pourtant une place de titulaire en début de saison avec Xabi Alonso, puis est devenu un élément de rotation important pour Arbeola avant d'enchaîner plusieurs titularisations.