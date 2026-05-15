DIRECT. Saint-Étienne - Rodez : suivez le match
Ce vendredi soir, l'AS Saint-Etienne reçoit Rodez dans cette finale des play-offs d'accession de Ligue 2 BKT. Le vainqueur défiera le barragiste de Ligue 1 dans une double confrontation. Suivez le match en direct.
20:30 - C'est parti à Geoffroy-Guichard ! (0-0, 1e)
Dans une ambiance incandescente, Ibrahima Baldé donne le coup d'envoi de Saint-Étienne - Rodez !
20:27 - Engagement pour Rodez !
Après l'engagement entre Raphaël Lipinski et Gauthier Larsonneur, ce sont les Ruthénois qui vont lancer ce barrage de Ligue 2.
20:26 - Entrée des artistes !
Dans un véritable vacarme, les 22 acteurs de Saint-Étienne - Rodez pénètrent sur la pelouse ! Quelle ambiance !
20:25 - L'arbitre du match
Ce soir, Marc Bollengier sera au sifflet de Saint-Étienne - Rodez. L'arbitre a croisé la route des Verts à quatre reprises pour un bilan négatif : un match nul à Auxerre (1-1) et trois revers dont deux la saison dernière à Angers (4-2) et Rennes (5-0).
20:20 - Davitashvili honoré !
À la fin de son échauffement, le Géorgien Zouriko Davitashvili a reçu son trophée de meilleur joueur de Ligue 2. L'ailier stéphanois avait manqué la cérémonie des trophées UNFP lundi pour rester concentré sur la montée en Ligue 1.
20:15 - Rodez y croit !
Au micro de nos confrères de BeIN Sports, le président du RAF Pierre-Olivier Murat s'est confié sur les ambitions du club.
[ LIVE] #ASSERAF— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 15, 2026
Pierre-Olivier Murat (Président de Rodez) : "On y croit dur comme fer !"#beINLigue2 pic.twitter.com/oT1ZL9gZq4
20:10 - Geoffroy-Guichard à guichets fermés
Pour la septième fois de la saison, les Stéphanois joueront dans un stade à guichets fermés.
Geoffroy-Guichard est inimitable!— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 13, 2026
La réception de Rodez ce vendredi se jouera à "Guichets fermés", pour la 7e fois de la saison ! pic.twitter.com/06puK6VT18
20:05 - Un aller-retour pour l'ASSE ?
Redescendu en Ligue 2 l'été dernier, l'AS Saint-Etienne a l'occasion de faire l'ascenseur et retourner dans l'élite française. Pour cela, Philippe Montanier pourra compter sur ses cadres Stassin ou Davitashvili.
20:00 - Rodez veut écrire l'histoire !
En 97 ans d'existence, le club ruthénois n'a jamais atteint l'élite du championnat français. Il y a deux ans, le RAF a perdu à ce stade, c'était déjà contre Saint-Étienne.
19:55 - Rodez fait mieux que le PSG !
Avec le succès face au Red Star, Rodez reste sur 21 matchs sans défaite ! Le dernier revers remonte au mois de novembre 2025. Ainsi, Rodez est le seul club invaincu en 2026 dans les deux divisions des cinq grands championnats européens (France, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie), soit mieux que le PSG, l'Inter Milan ou Arsenal.
19:50 - Une victoire partout
Cette saison, les deux équipes ont remporté les confrontations à domicile. Lors de la 2e journée, les Verts ont humilié le RAF (4-0) qui a pris sa revanche au retour (2-1) lors de la 33e journée.
19:42 - Arconte bien présent, le onze ruthénois
Après la composition des Verts, voici celle de Rodez où l'on retrouve notamment le meilleur buteur du club Tairyk Arconte ou encore Ibrahima Baldé le meilleur gardien de Ligue 2, Quentin Braat : Braat (G) - Galves, Laurent, Ponti, Magnin, Lipinski - Mendes, Younoussa, Trouillet - Arconte, Baldé.
Voici le Sang & Or, présenté par la Banque Populaire Occitane— Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) May 15, 2026
Coup d'envoi dans 50 minutes, de ce nouveau pour le club
, ' #ASSERAF pic.twitter.com/R1cOseUACa
19:40 - La VAR, invitée surprise
Ce soir, la VAR viendra épauler le corps arbitral de Saint-Étienne - Rodez.
La VAR est présente dans le Chaudron ce soir #ASSERAF pic.twitter.com/lWJ1JIpepd— Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 15, 2026
19:37 - Stassin titulaire, la compo stéphanoise
Le onze de Saint-Étienne est tombé ! Philippe Montanier a concocté un 4-3-3 où l'on retrouve notamment le meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, Zouriko Davitashvili ou encore Lucas Stassin : Larsonneur (G) - Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old - Kanté, Gadegbeku, Davitashvili - Cardona, Stassin, Duffus.
Le XI stéphanois pour le play-off ! #ASSERAF, coup denvoi à 20h30 ! pic.twitter.com/2DVgbd8Hrp— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 15, 2026
19:35 - Les joueurs de Rodez sont arrivés !
Le coup d'envoi d'ASSE - Rodez approche et les Ruthénois sont arrivés à Geoffroy Guichard.
Les joueurs du @OfficielRAF sont là #ASSERAF pic.twitter.com/NVYbkDEwLr— Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 15, 2026
Le match comptant pour les play-offs d'accession en Ligue 1, Saint-Étienne - Rodez est programmé ce vendredi 15 mai à 20h30 au Stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Détenteur des droits de diffusion, BeIN Sports 1 diffusera le choc entre les deux équipes qui tenteront de se qualifier pour les barrages.