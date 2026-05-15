DIRECT. Saint-Étienne - Rodez : suivez le match

Ce vendredi soir, l'AS Saint-Etienne reçoit Rodez dans cette finale des play-offs d'accession de Ligue 2 BKT. Le vainqueur défiera le barragiste de Ligue 1 dans une double confrontation. Suivez le match en direct.

En direct

20:30 - C'est parti à Geoffroy-Guichard ! (0-0, 1e) Dans une ambiance incandescente, Ibrahima Baldé donne le coup d'envoi de Saint-Étienne - Rodez !

20:27 - Engagement pour Rodez ! Après l'engagement entre Raphaël Lipinski et Gauthier Larsonneur, ce sont les Ruthénois qui vont lancer ce barrage de Ligue 2.

20:26 - Entrée des artistes ! Dans un véritable vacarme, les 22 acteurs de Saint-Étienne - Rodez pénètrent sur la pelouse ! Quelle ambiance !

20:25 - L'arbitre du match Ce soir, Marc Bollengier sera au sifflet de Saint-Étienne - Rodez. L'arbitre a croisé la route des Verts à quatre reprises pour un bilan négatif : un match nul à Auxerre (1-1) et trois revers dont deux la saison dernière à Angers (4-2) et Rennes (5-0).

20:20 - Davitashvili honoré ! À la fin de son échauffement, le Géorgien Zouriko Davitashvili a reçu son trophée de meilleur joueur de Ligue 2. L'ailier stéphanois avait manqué la cérémonie des trophées UNFP lundi pour rester concentré sur la montée en Ligue 1.

20:15 - Rodez y croit ! Au micro de nos confrères de BeIN Sports, le président du RAF Pierre-Olivier Murat s'est confié sur les ambitions du club.

20:10 - Geoffroy-Guichard à guichets fermés Pour la septième fois de la saison, les Stéphanois joueront dans un stade à guichets fermés.

20:05 - Un aller-retour pour l'ASSE ? Redescendu en Ligue 2 l'été dernier, l'AS Saint-Etienne a l'occasion de faire l'ascenseur et retourner dans l'élite française. Pour cela, Philippe Montanier pourra compter sur ses cadres Stassin ou Davitashvili.

20:00 - Rodez veut écrire l'histoire ! En 97 ans d'existence, le club ruthénois n'a jamais atteint l'élite du championnat français. Il y a deux ans, le RAF a perdu à ce stade, c'était déjà contre Saint-Étienne.

19:55 - Rodez fait mieux que le PSG ! Avec le succès face au Red Star, Rodez reste sur 21 matchs sans défaite ! Le dernier revers remonte au mois de novembre 2025. Ainsi, Rodez est le seul club invaincu en 2026 dans les deux divisions des cinq grands championnats européens (France, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie), soit mieux que le PSG, l'Inter Milan ou Arsenal.

19:50 - Une victoire partout Cette saison, les deux équipes ont remporté les confrontations à domicile. Lors de la 2e journée, les Verts ont humilié le RAF (4-0) qui a pris sa revanche au retour (2-1) lors de la 33e journée.

19:42 - Arconte bien présent, le onze ruthénois Après la composition des Verts, voici celle de Rodez où l'on retrouve notamment le meilleur buteur du club Tairyk Arconte ou encore Ibrahima Baldé le meilleur gardien de Ligue 2, Quentin Braat : Braat (G) - Galves, Laurent, Ponti, Magnin, Lipinski - Mendes, Younoussa, Trouillet - Arconte, Baldé.

19:40 - La VAR, invitée surprise Ce soir, la VAR viendra épauler le corps arbitral de Saint-Étienne - Rodez.

19:37 - Stassin titulaire, la compo stéphanoise Le onze de Saint-Étienne est tombé ! Philippe Montanier a concocté un 4-3-3 où l'on retrouve notamment le meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, Zouriko Davitashvili ou encore Lucas Stassin : Larsonneur (G) - Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old - Kanté, Gadegbeku, Davitashvili - Cardona, Stassin, Duffus.