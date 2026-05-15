Saint-Étienne - Rodez : Montanier livre ses craintes pour le barrage de Ligue 2, les compos, heure et chaîne TV
Ce vendredi soir, l'AS Saint-Etienne reçoit Rodez dans cette finale des play-offs d'accession de Ligue 2 BKT. Le vainqueur défiera le barragiste de Ligue 1 dans une double confrontation. Avant le choc, Philippe Montanier a livré ses inquiétudes.
08:00 - Sur quelle chaîne regarder Saint-Étienne - Rodez ?
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Saint-Étienne - Rodez, match des play-offs d'accession en Ligue 1. Détenteur des droits de diffusion, BeIN Sports 1 diffusera le choc entre les deux équipes qui tenteront de se qualifier pour les barrages face au 16e du championnat de première division.
Le match comptant pour les play-offs d'accession en Ligue 1, Saint-Étienne - Rodez est programmé ce vendredi 15 mai à 20h30 au Stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Détenteur des droits de diffusion, BeIN Sports 1 diffusera le choc entre les deux équipes qui tenteront de se qualifier pour les barrages.