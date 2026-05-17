DIRECT. Paris FC - PSG : inquiètude pour Dembelé, suivez le match
Après moins de 30 minutes de jeu, Ousmane Dembelé a dû quitter ses partenaires sur blessure lors de la rencontre de la 34ème journée entre le Paris FC et le PSG. A deux semaines de la finale de la Champions League c'est une grosse inquiétude pour le club francilien.
21:48 - Mi-temps à Jean Bouin
Très bonne première mi-temps de la part des joueurs de Paris FC qui dominent un PSG très discret. Mais l'information principale de ce premier acte est la sortie sur blessure d'Ousmane Dembelé après 27 minutes de jeu.
21:44 - 43' - La sortie de Dembelé (vidéo)
Revivez en image la sortie de Dembelé sur blessure
???? Ousmane Dembele sort sur blessure !— L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026
Le gros coup dur pour le @PSG_inside... pic.twitter.com/3aRdOzIjLu
21:38 - 38' - Frappe d'Ikoné
Le Paris FC continue à se montrer dangereux avec une frappe puissante de Ikoné qui passe au dessus des buts de Safonov de très peu
21:35 - 35' - Beaucoup de nervosité
Devant le peu d'occasions des parisiens et pas mal de déchets, les joueurs parisiens commencent à montrer beaucoup de nervosité
21:33 - 32' - Coup franc vicieux de Vitnha
Coup franc excentré de Vitinha qui ressemblait à un centre mais qui a failli surprendre Trapp, ça passe à côté du cadre de peu
21:28 - Dembelé blessé
Suite à une gêne physique, Ousmane Dembelé laisse sa place à Gonçalo Ramos. Il faudra attendre des examens pour voir la nature de la blessure de l'attaquant parisien
21:26 - 26' - Grand choc
Lucéa, le jeune latéral gauche parisien a subi un grand choc à la tête après un duel aérien avec Ikoné
21:24 - 23' - Luis Enrique n'est pas content
Le coach parisien n'hésite pas à s'approcher de ses défenseurs à 30 mètres de son banc pour donner des consignes à distance. Le début de match est loin de ravir le technicien ibérique.
21:21 - 20' - Domination de PFC
Très bonnes vingt premières minutes des joueurs de Paris FC qui contrôlent le jeu et font tourner le cuir face à un PSG très discret
21:19 - 18' - Coppola se signale
Belle tête cadrée de de Coppola sur un coup franc indirect du Paris FC, c'est capté brillamment par Safonov
21:16 - 15' - Reprise de Vitinha
Une volée en déséquilibre de Vitinha qui passe largement au dessus des buts adverses, le Portugais a manqué d'application sur son geste
21:13 - 13' - Munetsi manque le coche
Le zimbabwéen Marshall Munetsi a failli ouvrir le score sur un ballon dévié qui est mal intercepté par Marquinhos. L'attaquant de Paris FC ajuste mal sa déviation et le ballon passe au dessus du cadre des buts de Safonov
21:10 - 9' - Safonov, encore lui
Cette fois c'est Moses Simon qui bute sur le gardien russe. Une frappe puissante de Nigérian, bien enveloppé, mais le portier russe se détend parfaitement pour sortir le ballon en corner
21:07 - 6' - Belle sortie de Safonov
Le portier russe se jette comme il faut dans les pieds de Guebbels et parvient à détourner le ballon de la trajectoire du but
Ce derby parisien entre le Paris FC et le Paris Saint Germain comptant pour l'ultime journée de la saison 2025/2026 aura lieu ce dimanche 17 mai à 21h au stade Jean Bouin. La rencontre sera diffusée exclusivement sur la chaîne Ligue 1 Plus 2