DIRECT. Paris FC - PSG : inquiètude pour Dembelé, suivez le match

Après moins de 30 minutes de jeu, Ousmane Dembelé a dû quitter ses partenaires sur blessure lors de la rencontre de la 34ème journée entre le Paris FC et le PSG. A deux semaines de la finale de la Champions League c'est une grosse inquiétude pour le club francilien.

Paris FC 0 : 0 PSG

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22:03 - C'est reparti ! Début de seconde période entre le Paris FC et le Paris Saint Germain 21:48 - Mi-temps à Jean Bouin Très bonne première mi-temps de la part des joueurs de Paris FC qui dominent un PSG très discret. Mais l'information principale de ce premier acte est la sortie sur blessure d'Ousmane Dembelé après 27 minutes de jeu. 21:44 - 43' - La sortie de Dembelé (vidéo) Revivez en image la sortie de Dembelé sur blessure 21:38 - 38' - Frappe d'Ikoné Le Paris FC continue à se montrer dangereux avec une frappe puissante de Ikoné qui passe au dessus des buts de Safonov de très peu 21:35 - 35' - Beaucoup de nervosité Devant le peu d'occasions des parisiens et pas mal de déchets, les joueurs parisiens commencent à montrer beaucoup de nervosité 21:33 - 32' - Coup franc vicieux de Vitnha Coup franc excentré de Vitinha qui ressemblait à un centre mais qui a failli surprendre Trapp, ça passe à côté du cadre de peu 21:28 - Dembelé blessé Suite à une gêne physique, Ousmane Dembelé laisse sa place à Gonçalo Ramos. Il faudra attendre des examens pour voir la nature de la blessure de l'attaquant parisien 21:26 - 26' - Grand choc Lucéa, le jeune latéral gauche parisien a subi un grand choc à la tête après un duel aérien avec Ikoné 21:24 - 23' - Luis Enrique n'est pas content Le coach parisien n'hésite pas à s'approcher de ses défenseurs à 30 mètres de son banc pour donner des consignes à distance. Le début de match est loin de ravir le technicien ibérique. 21:21 - 20' - Domination de PFC Très bonnes vingt premières minutes des joueurs de Paris FC qui contrôlent le jeu et font tourner le cuir face à un PSG très discret 21:19 - 18' - Coppola se signale Belle tête cadrée de de Coppola sur un coup franc indirect du Paris FC, c'est capté brillamment par Safonov 21:16 - 15' - Reprise de Vitinha Une volée en déséquilibre de Vitinha qui passe largement au dessus des buts adverses, le Portugais a manqué d'application sur son geste 21:13 - 13' - Munetsi manque le coche Le zimbabwéen Marshall Munetsi a failli ouvrir le score sur un ballon dévié qui est mal intercepté par Marquinhos. L'attaquant de Paris FC ajuste mal sa déviation et le ballon passe au dessus du cadre des buts de Safonov 21:10 - 9' - Safonov, encore lui Cette fois c'est Moses Simon qui bute sur le gardien russe. Une frappe puissante de Nigérian, bien enveloppé, mais le portier russe se détend parfaitement pour sortir le ballon en corner 21:07 - 6' - Belle sortie de Safonov Le portier russe se jette comme il faut dans les pieds de Guebbels et parvient à détourner le ballon de la trajectoire du but LIRE PLUS

Ce derby parisien entre le Paris FC et le Paris Saint Germain comptant pour l'ultime journée de la saison 2025/2026 aura lieu ce dimanche 17 mai à 21h au stade Jean Bouin. La rencontre sera diffusée exclusivement sur la chaîne Ligue 1 Plus 2