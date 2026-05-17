Paris FC - PSG : le PSG reçoit son trophée de champion, suivez l'avant-match

Pour cette ultime journée de la saison 2025/2026, les deux clubs parisiens, le Paris FC et le Paris Saint Germain s'affrontent dans un match de gala sans réel enjeu ce dimanche au stade Jean Bouin.

En direct

20:22 - Un onze compétitif Conscient qu'il reste encore deux semaines avant la finale de la Champions League, Luis Enrique n'a pas souhaité faire un grand turnover pour ce dernier match de la saison. Plusieurs cadres sont titulaires dont Marquinhos, Vitinha, Dembelé et Kvaratskhelia. Le onze parisien est le suivant : Safonov - Zaïre Emery, Marquinhos, Zabarnyi, L. Hernandez - Beraldo, Vitinh,a Fabian Ruiz - Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia

20:17 - La compo du Paris FC Comme attendu, Antoine Kombouaré a opté pour un trio offensif Simon, Ikoné et Guebbels pour essayer de perturber l'équipe de PSG. Le onze entrant du Paris FC est comme suit : Trapp - Camara, Coppolo, Otavio, Chergui - Matondo, Lees-Melou, Munetsi - Ikoné, Guebbels, Simon

20:14 - La remise en vidéo Revivez la remise en trophée au stade Jean Bouin en vidéo

20:09 - Le trophée dans les mains Une petite photo de l'équipe parisienne avec le trophée dans les mains devant la tribune des supporteurs du PSG

20:04 - Des célébrations sobres Devant leurs supporteurs Marquinhos et les joueurs parisiens soulèvent ce trophée sans paillettes ni les feux d'artifice mais quelques fumigènes derrière. Le trophée passe de main en main, avec notamment un relais significatif entre Safonov et Chevalier

20:02 - Le trophée en place Vincent Labrune et Emmanuel Grégoire sont en place pour remettre le trophée de Ligue 1 aux joueurs parisiens qui rentrent sur la pelouse du Stade Jean Bouin et se dirigent vers la tribune de leurs supporteurs

20:00 - H-1 ! Plus qu'une heure avant le début de la rencontre Paris FC - Paris Saint Germain. Le stade Jean Bouin se remplit progressivement

19:40 - Quel avenir pour Kombouaré Récruté en février en remplacement de Stéphane Gili, Antoine Kombouaré a pu redresser le promu de manière spectaculaire (11ème au classement). Son contrat se termine en fin de saison et les deux parties devront se retrouver demain pour discuter d'une éventuelle prolongation comme l'a souligné le directeur sportif du Paris FC, Marco Neppe " On en parlera après la saison. Nous avons prévu de nous voir pour discuter. Il a changé beaucoup de choses. Nous apprécions beaucoup ce qu'il fait. Regardez les résultats. Le coach à son mot à dire, mais la vision du club est très claire. On l'a partagée lors de la première conversation ensemble. Si vous acceptez de venir, vous acceptez aussi de suivre cette vision. Il était sur la même longueur d'onde que nous concernant la direction que nous voulons prendre "

19:31 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? Cette rencontre de la 34ème journée de Ligue 1 sera diffusée exclusivement sur la chaîne Ligue 1 Plus 2 à 21h00

19:24 - L'arbitre de la rencontre C'est le jeune arbitre Guillaume Paradis qui dirigera cette rencontre Paris FC - Paris Saint Germain ce soir

19:15 - Deux confrontations serrées 11ème au classement, le Paris FC, promu en début de saison a donné beacoup de fil à retordre aux champions de France lors des deux confrontations au mois de janvier. Une défaite par un but d'écart en championnat le 4 janvier (0-1) et une victoire surprise au Parc le 12 janvier (1-0) sur une réalisation de Jonathan Ikoné en 16ème de finale de Coupe de France.

19:06 - Un onze ambitieux Pour la dernière sortie de la saison, Antoine Kombouaré le coach de Paris FC ne compte pas faire le mur pendant 90 minutes. Il devrait aligner un onze offensif avec trois attaquants Simon, Guebbels et Ikoné. Kevin Trapp, devrait être titularisé dans les buts et retrouvera son ancien club en face. Le onze probable de Paris FC est commesuit : Trapp - De Smet, Coppola, S. Chergui, Ad; Camara - Lees-Melou, Matondo; Munetsi - Simon, Guebbels, Ikoné

19:01 - Deux cérémonies prévues Les 19 000 spectateurs qui seront présents ce soir au stade Jean Bouin pourront assister à deux cérémonies festivés. En avant-match à 20 heures, devant le parcage de ses supporteurs, le PSG devrait recevoir le trophée de champion de France dans un format réduit sans podium. Puis à l'issue de la rencontre, le promu, Paris FC a prévu des célébrations pour fêter son maintien et remercier quatre joueurs en fin de contrat (Kolodziejcazak, Julien Lopez, Pierre-Yves Hamel et Rémy Riou)