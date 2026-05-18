Mbappé, Dembélé, Maignan... à la maison avant la Coupe du monde, c'est possible

Les marques se battent pour sortir plein de produits dérivés pour la Coupe du monde.

L'équipe de France de football va faire la une de la presse française pendant un gros mois, du moins on l'espère, avec la Coupe du monde 2026 disputée aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs dévoilé sa liste de joueurs jeudi 14 mai avec des petites surprises comme le gardien de Lens Robin Risser ou encore Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta, joueurs de Crystal Palace.

Mais bien évidement, les stars attendues sont présentes comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ou encore le gardien du Milan AC, Mike Maignan... Pour célébrer les Bleus et la Coupe du monde, les marques se battent pour sortir les meilleurs produits dérivés. On a vu Lego sortir le trophée de la Coupe du monde ou des sets sur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, le célèbre album de vignettes Panini a également sorti son traditionnel album, Monopoly sort une édition spéciale... Mais savez vous que vous pouvez également avoir un mini Mbappé, Dembélé, Maignan, Koundé... Chez vous ?

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La marque Funko a décidé de mettre à l'honneur les joueurs de la FFF avec cinq figurines pour la Coupe du monde : Mike Maignan, Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, malheureusement pas sélectionné pour disputer le Mondial 2026. "Cette gamme offre aux fans et aux collectionneurs chevronnés une nouvelle façon d'exprimer leur amour du football et leur soutien envers les Bleus lors du tournoi de cette année" explique la marque dans son communiqué. "Cette nouvelle vague de joueurs s'impose aujourd'hui comme une référence incontournable de la culture contemporaine. De Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé, en passant par Jules Koundé, Mike Maignan et Eduardo Camavinga, tous incarnent à la fois l'excellence sportive et l'influence grandissante du football français à l'international." Son prix de vente est d'environ 16 euros et est à retrouver sur le site officiel.