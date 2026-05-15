"Je n'aime pas trop ça" : Lamine Yamal s'affiche avec un drapeau de la Palestine et est recadré

La star espagnole du Barça a décidé de prendre position sur la Palestine.

En début de semaine, le FC Barcelone a célébré son titre de champion d'Espagne acquis au nez et à la barbe du Real Madrid. Mais lors des célébrations du titre, la star espagnole, blessée depuis plusieurs semaines, a créé une polémique en brandissant le drapeau de la Palestine lors de la parade des joueurs. Le joueur a également posté des vidéos sur ses réseaux sociaux et son geste a rapidement été relayé et commenté bien au-delà de l'Espagne avec de nombreuses critiques assez virulentes, mais aussi des félicitations pour une telle prise de position.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse avant le match de championnat, l'entraîneur Hansi Flick s'est montré mesuré mais pas forcément à l'aise et pour ce genre de prise de position. "Ce ne sont pas des choses que j'aime d'habitude", a expliqué le coach du FC Barcelone. "Je lui ai dit que c'était son choix, il est majeur." Pour le coach des Blaugrana, Lamine Yamal, 18 ans, est "assez grand pour prendre ce type de décision d'afficher ses convictions politiques aux yeux de tous".

Une prise de position forte et pas inédite dans le monde du sport et du foot. L'entraîneur espagnol de Manchester City Pep Guardiola s'est aussi illustré en apportant son soutien à la Palestine, en marge d'un match opposant la Catalogne à la sélection palestinienne. Notre légende, Eric Cantona, a également pris position il y a quelques temps, en appelant la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël de participer aux compétitions internationales au même titre que la Russie.