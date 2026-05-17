Séville - Real Madrid : décevants, les Merengues disposent d'Andalous imprécis, le résumé du match

Ce dimanche soir, le Real Madrid s'est imposé en Andalousie face au Séville FC (1-0) dans le cadre de la 37e journée du championnat espagnol. Contre le court du jeu, les Madrilènes ont marqué grâce à Vinicius.

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21:10 - Le Real Madrid assure l'essentiel, le résumé du match Dans un match sans réel enjeu sportif pour eux, les joueurs du Real Madrid se sont imposés en Andalousie contre le Séville FC. Dans cette avant-dernière journée du championnat espagnol, Alvaro Arbeloa a titularisé Vinicius et Kylian Mbappé en attaque. Dès les premières minutes, les Sevillistas démarrent fort mais Akor Adams ne parvient pas à convertir les occasions. Au quart d'heure de jeu, Mbappé est trouvé dans la surface et il remise de la poitrine sur Vinicius qui ouvre son pied. Vlachodimos est battu (0-1, 15e). Il n'y aura pas d'autres occasions avant la fin de la seconde période. Au retour des vestiaires, les premiers changements interviennent et Séville a un second souffle. Les Madrilènes sont en grande difficulté mais parviennent à se procurer quelques occasions sur des exploits individuels par l'intermédiaire de Mbappé (0-1, 60e et 69e). Franco Mastantuono touche le poteau (0-1, 74e) avant qu'Alexis Sanchez pousse Courtois à l'exploit dans le temps additionnel (0-1, 90+3e). Le Real Madrid s'impose et disputera la dernière journée la semaine prochaine contre l'Athletic Bilbao. De leur côté, les Andalous font un grand pas vers le maintien mais disent adieu à l'Europe.

21:05 - Une victoire sans briller Ce dimanche soir, le Real Madrid n'a pas régalé les supporters présents à Sanchez-Pizjuan. Si la victoire est acquise, les Merengues ont souffert, notamment après le triple changement à la 54e minute.

21:00 - Maintien acquis à 99,9% Malgré la défaite, Séville peut considérer le maintien comme acquis. En effet, les Andalous ont trois points d'avance sur Gérone, 18e et un goal-average en leur faveur.

20:56 - C'est terminé à Séville ! (0-1) L'arbitre siffle le coup de sifflet final ! Le Real Madrid s'impose 1-0 contre Séville grâce à un but de Vinicius en première période.

20:54 - Courtois sauve le Real ! (0-1, 90+3e) Quelle occasion pour Séville ! Sur un corner andalou, le ballon traîne et Sanchez reprend à bout portant. Courtois claque au-dessus de sa barre.

20:51 - Trois minutes (0-1, 90e) Il y a trois minutes de temps additionnel dans cette fin de match.

20:45 - Pluie de cartons (0-1, 84e) Auteur de contestations, Alexis Sanchez est averti. Quelques minutes plus tard, Juanlu écope d'un carton jaune après avoir retenu Kylian Mbappé.

20:39 - Nouveau remplacements (0-1, 78e) Oso est remplacé par Isaac Romero. Vinicius et Brahim cèdent leurs places à Trent et Gonzalo Garcia.

20:36 - But hors-jeu (0-1, 75e) Kylian Mbappé marque mais c'est hors-jeu ! Dans la surface, le Français dribble le gardien andalou mais il est signalé hors-jeu.

20:34 - Mastantuono touche le poteau ! (0-1, 74e) Lancé en profondeur côté gauche, Vinicius centre en retrait vers Mastantuono qui décoche une bonne frappe du gauche. Ça heurte le poteau !

20:30 - Tchouaméni sort (0-1, 70e) Mastantuono et Camavinga prennent les places de Thiago et Tchouaméni pour le Real Madrid tandis que Carmona cède sa place à Sanchez pour Séville.

20:24 - Akor, encore lui ! (0-1, 63e) Nouvelle opportunité pour Akor Adams ! Le Nigérien ne protège pas son ballon dans la surface ! Il met trop de temps et Huijsen met le pied sur le ballon.

20:23 - Bellingham furieux ! (0-1, 62e) Alors qu'il s'estimait poussé par Oso, Jude Bellingham perd le ballon et heurte son vis-à-vis au visage. L'arbitre siffle une faute contre l'Anglais.

20:20 - Retour tonitruant ! (0-1, 59e) Sur une contre-attaque, le Real Madrid se retrouve en deux contre un ! Kylian Mbappé s'échappe et arme sa frappe. Au moment de tenter sa chance, le Français voit un retour éclair de Kike Salas dans ses pieds ! Quel tacle !

20:17 - Un autre visage pour Séville (0-1, 57e) Depuis le triple changement, c'est un autre visage du FC Séville que l'on voit. Le bloc est beaucoup plus haut et les attaques fusent !

20:14 - Vague de changements (0-1, 53e) Triple changement pour Séville : Agrume, Sanchez et Ejuke remplacent Gudelj, Maupay et Vargas.

20:09 - Premier avertissement (0-1, 48e) Alors qu'il avait fait l'appel en profondeur, Fran Garcia est percuté par Milan Gudelj qui fait bloc. Premier carton jaune.

20:05 - C'est reparti à Séville (0-1, 46e) Pas de changement à la mi-temps ! C'est reparti à Sanchez-Pizjuan.

20:04 - Les joueurs de retour ! Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

19:47 - Mi-temps à Séville ! (0-1) L'arbitre siffle la pause au stade Sanchez-Pizjuan où le Real Madrid mène 1-0 contre Séville grâce à un but de Vinicius.

19:46 - Carmona déséquilibré ! (0-1, 45+1e) Quelle percée de Carmona qui enrhume Thiago ! Le latéral centre avant de tomber dans la surface après le tacle du milieu madrilène. L'arbitre ne siffle rien.

19:46 - Une minute (0-1, 45e) Une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps.

19:45 - Gudelj sanctionné (0-1, 45e) Dans cette fin de première période, Milan Gudelj n'appuie pas assez sa passe pour Akor Adams. Il perd le ballon avant de retenir Thiago par le bras. Faute du capitaine sévillan.

19:43 - Maupay contré ! (0-1, 43e) Il y a le feu dans la défense du Real Madrid ! Belle action collective avec la déviation de Maupay au départ de l'action. Akor Adams provoque Rüdiger avec un passement de jambes et centre en retrait. Tout le monde est pris dans son dos hormis Ruben Vargas qui remise pour Neal Maupay. L'attaquant frappe du pointu avant d'être contré et de commettre une faute.