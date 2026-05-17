DIRECT. Séville - Real Madrid : suivez le match

Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace en Andalousie pour affronter le Séville FC dans le cadre de la 37e journée du championnat espagnol. Pour le dernier déplacement de la saison, Kylian Mbappé est titulaire. Suivez le match en direct.

En direct

18:45 - Un multiplex comme en Ligue 1 Comme chaque année, pour promouvoir une égalité maximale dans les derniers instants du championnat, les deux dernières journées sont marquées par des multiplex. Ainsi, à l'exception du match entre le Barça et le Betis qui se jouera à 21h15, les autres matchs comme Séville - Real Madrid commenceront à 19h00.

18:40 - Un ascendant pour le Real Lors des dix dernières rencontres disputées entre les deux équipes, le Real Madrid s'est imposé huit fois (deux matchs nuls), tandis que Séville n'a pas été en mesure de battre les Madrilènes. La dernière rencontre entre les deux clubs remonte au 20 décembre où les Merengues s'étaient imposés 2-0 au Santiago Bernabéu grâce à des buts de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé.

18:35 - La saison du FC Seville peut basculer ce soir ! Du maintien à l'Europe, il n'y a qu'un pas ! Plus que concerné par la lutte pour le maintien en première division espagnole, le FC Séville s'est rapproché de son objectif mercredi. Menés 2-0 à Villareal, les Sevillistas l'ont finalement emporté 3-2. 12e du championnat, le club andalou peut encore viser l'Europe ! En effet, ils n'ont que deux points de retard sur la Real Sociedad, 8e et qualifié pour l'Europa League Conférence !

18:30 - Un match sans enjeu pour le Real Deuxième du championnat derrière le champion barcelonais, le Real Madrid termine tranquillement cette saison à oublier. En effet, le club madrilène n'a remporté aucun trophée cette saison.

18:25 - Quel accueil pour Mbappé ? Sifflé par le stade Santiago Bernabeu lors de la réception d'Oviedo (2-0) jeudi, Kylian Mbappé pourrait être dans les viseurs du public madrilène qui s'est déplacé en Andalousie.

18:20 - Un ancien marseillais dans le onze sévillan Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Neal Maupay est titulaire ce soir à Sanchez Pizjuan. L'attaquant épaulera Akor Adams en attaque : Vlachodimos (G) - Carmona, Castrin, Salas, Suazo - Vargas, Sow, Gudelj, Oso - Adams, Maupay.

18:15 - Les vestiaires sont prêts ! Si les Sevillistas seront en blanc ce dimanche soir, les Merengues évolueront avec leur tunique bleue.

18:10 - Mbappé retrouve le onze trois semaines plus tard La dernière fois que Kylian Mbappé a été titulaire avec le Real Madrid, c'était le 24 avril lors d'un déplacement à Séville pour affronter le Betis (1-1). Le Français avait disputé 81 minutes.

18:05 - Mbappé titulaire, le onze madrilène Pour le dernier déplacement de la saison du Real Madrid, Alvaro Arbeloa titularise Kylian Mbappé. L'attaquant français évoluera en attaque aux côtés de Brahim Diaz et de Vinicius Jr. À noter la titularisation d'Aurélien Tchouaméni, tandis qu'Eduardo Camavinga va débuter le match sur le banc : Courtois (G) - Carvajal, Rüdiger, Huijsen, F.Garcia, Tchouaméni, Bellingham, Thiago - Brahim, Vini Jr, Mbappé.

18:00 - H - 1 ! Dans une heure, le coup d'envoi de Séville - Real Madrid, rencontre de la 37e journée du championnat d'Espagne sera donné.

16:00 - Le Real Madrid perturbé par une grande annonce ? Cela ne fait plus de doutes désormais : Alvaro Arbeloa va quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole annonce le retour de José Mourinho sur le banc de la Maison Blanche. Néanmoins, "The Special One" entretient le flou : "Il y a 99% de chances que je reste à Benfica, parce que j’ai un contrat avec le club, et en plus de ça j’ai une offre de prolongation que je n’ai pas encore vue, mais mon agent m’a confié qu’elle est bonne. Je n’ai pas encore parlé avec le Real Madrid, mais je ne vais pas vous prendre pour des cons, il y a des conversations entre Jorge Mendes, le président et la direction", a-t-il déclaré ce samedi après Estoril - Benfica.

14:00 - Le Real Madrid décimé Pour ce déplacement en Andalousie, Alvaro Arbeloa sera privé de sept joueurs : Andriy Lunin, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler, Rodrygo, Federico Valverde et Dani Ceballos.

12:00 - "Mbappé n'était pas content".. Arbeloa en remet une couche Interrogé sur la polémique qui touche son vestiaire et Kylian Mbappé, Alvaro Arbeloa a déclaré : "Je montais justement ici et je viens de le croiser. Je lui ai dit de rester calme, que je m’en occupais. Je comprends que ce genre de choses puisse faire la une. Tout ce qu’il a dit, nous en avions déjà parlé auparavant, je prends ça avec plus de naturel. Je comprends ce que ressentent les joueurs quand ils ne jouent pas. L'autre jour, Kylian n'était pas content et ça me plaît. Pour moi, c'est quelque chose de bien plus normal qu'on ne l'a présenté. L'idéal aurait été qu'il joue un peu en deuxième mi-temps ; sans le match de demain, la situation aurait peut-être été différente. Mais c'est tout. Je considère ce qui s'est passé ces derniers jours comme tout à fait normal. Ma relation avec Mbappé reste la même. Chaque fois que je parle aux joueurs, je n'ai pas peur qu'ils puissent révéler l'une des conversations que nous avons eues. Quand je parle en privé, j'aime que cela reste privé, mais cela ne me dérange pas que cela soit commenté. Je lui ai parlé avant le match et ce que je vous ai dit à ce moment-là, ça ne pose aucun problème".

10:00 - Semaine animée à Madrid Cette semaine n'a pas été de tout repos pour le Real Madrid. Lors de la victoire à domicile contre Oviedo (2-0), Kylian Mbappé est entré en jeu en seconde période, sifflé par son public. En conférence d'après-match, l'international français a déclaré : "Je me sens bien, à 100%. Je n'ai pas joué comme titulaire parce que le coach m'a dit que pour lui, j'étais le quatrième attaquant de l'effectif, après Gonzalo, Vinicius et Mastantuono", de quoi mettre de l'huile sur le feu. Nul doute que ce déplacement à Séville sera analysé de près par les supporters des Madrilènes.