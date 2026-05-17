Séville - Real Madrid : "Mbappé n'est pas content"... La sortie osée d'Arbeloa, heure et chaîne TV
Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace en Andalousie pour affronter le Séville FC dans le cadre de la 37e journée du championnat espagnol. Avant le match, Alvaro Arbeloa s'est confié sur la polémique avec sa star, Kylian Mbappé.
Le match comptant pour la 37e journée du championnat d'Espagne, Séville - Real Madrid est programmé ce dimanche 17 mai à 19h00 au Stade Sanchez Pizjuan de Séville en Espagne. Détenteur des droits de diffusion, BeIN Sports 3 diffusera le choc entre les Sevillistas et les Merengues.