Séville - Real Madrid : "Mbappé n'est pas content"... La sortie osée d'Arbeloa, heure et chaîne TV

Quentin Martins

Séville - Real Madrid : "Mbappé n'est pas content"... La sortie osée d'Arbeloa, heure et chaîne TV Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace en Andalousie pour affronter le Séville FC dans le cadre de la 37e journée du championnat espagnol. Avant le match, Alvaro Arbeloa s'est confié sur la polémique avec sa star, Kylian Mbappé.

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Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Séville - Real Madrid, match de la 37e journée du championnat espagnol. Détenteur des droits TV, beIN Sports diffusera l'affiche entre les Sevillistas et les Merengues.

Le match comptant pour la 37e journée du championnat d'Espagne, Séville - Real Madrid est programmé ce dimanche 17 mai à 19h00 au Stade Sanchez Pizjuan de Séville en Espagne. Détenteur des droits de diffusion, BeIN Sports 3 diffusera le choc entre les Sevillistas et les Merengues. 