Liste du Brésil Coupe du monde 2026 : avec Neymar ? La réponse de Carlo Ancelotti

C'est ce 18 mai que le Brésil annonce sa liste pour le Mondial 2026.

Ce lundi soir, la Fédération brésilienne organise un grand concert d'artistes locaux au Musée de Demain de Rio de Janeiro, autour de l'annonce de la liste du sélectionneur Carlo Ancelotti pour le Mondial 2026. La cérémonie aura lieu au Musée de Demain (Museu do Amanhã), à Rio de Janeiro, où plus d'un millier de personnes sont attendues, selon ESPN avec une grande question, la présence de Neymar ou pas. Après le show impressionnant, un décollage en hélicoptère pour Carlo Ancelotti vers le studio du journal télévisé national Jornal Nacional est attendu.

La Confédération Brésilienne de Football (CBF) évoqué " la plus grande convocation de tous les temps ", avec un concert des chanteurs Ludmilla, Joao Gomes, Samuel Rosa et Veigh. Les artistes interpréteront la chanson officielle de l'équipe nationale pour ce Mondial, "Bate no Peito", du DJ et producteur Papatinho, en duo avec l'artiste Zeca Pagodinho.

Le Brésil débutera le Mondial face au Maroc (14 juin, 00h), avant de défier Haïti (20 juin, 2h30) et l'Ecosse (25 juin, 00h) dans le groupe C.