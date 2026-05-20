DIRECT. Fribourg - Aston Villa : suivez la finale de l'Europa League

Ce mercredi 20 mai, la Ligue Europa va connaître son dénouement avec une finale opposant le club allemand de Fribourg à Aston Villa. Suivez le match en direct.

En direct

21:16 - Buendia averti (0-0, 15e) Deuxième carton sorti par François Letxier dans cette finale ! Sur un coup franc lointain, le cuir revient sur Beste qui protège son ballon. Buendia arrive pour presser mais heurte l'ailier de Fribourg au visage.

21:14 - Pas de penalty ! (0-0, 14e) Premier fait de jeu dans cette finale de la Ligue Europa ! Dans la surface, Youri Tielemans pousse le ballon du bout des pieds. Juste devant lui, Eggestein touche le cuir de la main mais François Letexier ne siffle rien.

21:13 - Rogers ne trouve personne (0-0, 13e) Dans le rond central, McGinn se joue de Treu avec son contrôle orienté. Dans la foulée, le capitaine des Villans envoie une longue passe en profondeur pour Morgan Rogers qui centre en retrait. C'est finalement dégagé.

21:11 - Centre imprécis (0-0, 11e) Coup franc pour les Villans. Joué à trois, le coup de pied arrêté est suivi d'un long centre qui finit directement en sortie de but.

21:10 - Rogers ne cadre pas (0-0, 9e) Alors qu'il a laissé son couloir droit le temps de l'action, Morgan Rogers lève la tête et frappe fort. Sa tentative ne met par Atubolu en danger.

21:09 - Possession anglaise (0-0, 8e) Dans cette entame, les hommes d'Unai Emery mettent le pied sur le ballon et tente de déplacer le bloc adverse.

21:07 - Matanovic sanctionné (0-0, 7e) Duel aérien entre Ezri Konsa et Matanovic. L'attaquant du club allemand est finalement coupable d'une faute.

21:06 - Coup dur pour la défense allemande ! (0-0, 5e) Moins de cinq minutes à disputer et un carton jaune est distribué par François Letexier. Servi le long de la ligne de touche, John McGinn protège son ballon et se joue de Treu qui le retient. Faute et avertissement pour le latéral gauche.

21:04 - Watkins hors-jeu (0-0, 3e) Pas attaqué, Konsa lève la tête et adresse un long ballon pour Ollie Watkins, finalement signalé hors-jeu.

21:03 - Les Villans démarrent fort (0-0, 2e) Quelle occasion pour Aston Villa ! Lancé dans la profondeur, Morgan Rogers s'échappe et frappe croisé. Alors que son tir prenait la direction du but, Atubolu se détend et boxe le ballon.

21:02 - Suivez la grande finale en direct La finale de la Ligue Europa entre Aston Villa et Fribourg vient de débuter ! Dans 90 minutes ou plus, l'équipe qui succèdera à Tottenham sera connue !

21:01 - C'est parti pour la finale de la Ligue Europa ! (0-0, 1e) Ollie Watkins et Youri Tielemans lancent la grande finale de la Ligue Europa !

21:00 - Un Prince présent au stade Fervent supporter d'Aston Villa, le Prince William est bien présent à Istanbul pour voir la finale de la Ligue Europa.

20:58 - Le coup d'envoi pour Aston Villa ! Après le toss entre les capitaines John McGinn et Vincenzo Grifo, ce sont les Villans qui vont donner le coup d'envoi de la finale de la Ligue Europa !

20:56 - Entrée des finalistes ! Les 22 acteurs de la finale de la Ligue Europa pénètrent sur la pelouse du Tüpras Stadyumu d'Istanbul !

20:54 - L'ambiance monte d'un cran À quelques minutes du coup d'envoi, l'ambiance a considérablement monté dans les tribunes où les deux camps donnent de la voix !

20:50 - Un Français au sifflet Ce soir, François Letexier sera chargé Fribourg - Aston Villa ! Le Français sera accompagné de ses assistants Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, ainsi que de Jérôme Brisard et Willy Delajod, retenus par l'UEFA pour officier à l'assistance vidéo (VAR).

20:45 - Qui succèdera à Tottenham ? Ce soir, Aston Villa peut succéder à un autre club anglais. En effet, Tottenham a remporté la Ligue Europa l'an dernier.

20:35 - Un trophée comme récompense Remis au vainqueur, le trophée de l’Europa League est le plus lourd de tous les trophées de l'UEFA. Affichant un poids de 15 kg, il mesure 65 cm de hauteur, 33 cm de largeur et 23 cm de profondeur. Ce trophée, coupe en argent reposant sur un socle en marbre jaune, a été conçu et fabriqué par l’atelier Bertoni à Milan.

20:30 - Première confrontation Dans l'histoire du football, jamais Fribourg et Aston Villa. Cette finale de la Ligue Europa sera le théâtre d'un premier affrontement entre les Villans et les Breisgau-Brasilianer.

20:25 - "Une confiance absolue en mon équipe" En conférence de presse, l'entraîneur de Fribourg est revenue sur le parcours de son équipe avant de se confier sur la finale qui est un "défi immense" : "C'est vraiment spécial, nous étions encore en deuxième division il y a peu (le club est remonté en Bundesliga à l'issue de la saison 2015-16, ndlr), et voilà que nous allons disputer une finale européenne. J'ai une confiance absolue en mon équipe, et c'est elle qui me donne cette conviction, car elle regorge de talents. Aston Villa dispose d'un effectif exceptionnel. C'est incroyable de voir à quel point ils travaillent ensemble en parfaite harmonie, et ils ont un plan bien défini pour chaque phase du match. Ce sera un défi immense et formidable pour nous".

20:20 - Pourquoi une victoire d'Aston Villa arrange Lyon ? En cas de titre ce mercredi couplé à une quatrième place en championnat d'Angleterre, Aston Villa n'aurait pas besoin de la place automatiquement réservée au vainqueur de la Ligue Europa pour disputer la Ligue des champions. Si cela venait à se produire, l'Olympique lyonnais ne récupèrerait pas de ticket direct pour la Ligue des champions qui reviendrait au Sporting CP. Néanmoins, cela faciliterait le parcours des Lyonnais qui hériterait du statut de tête de série n°1 et éviterait une confrontation face à des clubs relevés comme Fenerbahce.

20:15 - Une première pour les deux clubs Ce mercredi, la finale opposant Fribourg à Aston Villa marquera le sacre d'un nouveau club en Ligue Europa.

20:10 - La compo de Fribourg est tombée ! Pour remporter la Ligue Europa, Julian Schuster a concocté un 4-2-3-1 : Atubolu (G) - Kubler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Hoffer - Beste, Manzambi, Grifo - Matanovic.