Fribourg - Aston Villa : "Un nouveau chapitre, un nouveau défi"... Unai Emery veut écrire l'histoire en Ligue Europa, heure et chaîne TV
Ce mercredi 20 mai, la Ligue Europa va connaître son dénouement avec une finale opposant le club allemand de Fribourg à Aston Villa. À la tête du club anglais, Unai Emery peut remporter sa cinquième C3.
10:00 - Braga et Nottingham Forest battus
Pour se hisser en finale de la Ligue Europa, Fribourg et Aston Villa ont respectivement éliminé Braga (4-3 au cumulé) et Nottingham Forest (4-1 au cumulé).
Comptant pour la finale de la Ligue Europa, le match Fribourg - Aston Villa est programmé ce mercredi 20 mai à 21h00 au Stade Tüpraş Stadyumu d'Istanbul en Turquie. Détenteur des droits de diffusion, Canal+Foot diffusera le choc en finale de la C3.