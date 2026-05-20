Fribourg - Aston Villa : "Un nouveau chapitre, un nouveau défi"... Unai Emery veut écrire l'histoire en Ligue Europa, heure et chaîne TV

Quentin Martins

Fribourg - Aston Villa : "Un nouveau chapitre, un nouveau défi"... Unai Emery veut écrire l'histoire en Ligue Europa, heure et chaîne TV Ce mercredi 20 mai, la Ligue Europa va connaître son dénouement avec une finale opposant le club allemand de Fribourg à Aston Villa. À la tête du club anglais, Unai Emery peut remporter sa cinquième C3.

Score Fribourg
Fribourg
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10:00 - Braga et Nottingham Forest battus

Pour se hisser en finale de la Ligue Europa, Fribourg et Aston Villa ont respectivement éliminé Braga (4-3 au cumulé) et Nottingham Forest (4-1 au cumulé).

08:00 - Sur quelle chaîne regarder Fribourg - Aston Villa ?

Détenteur des droits de diffusion de la Ligue Europa, Canal+Foot diffusera le choc en finale entre Fribourg et Aston Villa.

Comptant pour la finale de la Ligue Europa, le match Fribourg - Aston Villa est programmé ce mercredi 20 mai à 21h00 au Stade Tüpraş Stadyumu d'Istanbul en Turquie. Détenteur des droits de diffusion, Canal+Foot diffusera le choc en finale de la C3. 