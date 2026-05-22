Lens - Nice : les Sang et Or l'ont conquise, première Coupe de France pour le RC Lens, le résumé

Lens entre dans la légende de la Coupe de France en remportant enfin ce trophée tant convoqué par les Nordistes. Un succès mérité face à l'OGC Nice (3-1) dans une finale ouverte. Une magnifique récompense pour les Nordistes après une saison de rêve marquée par une deuxième place en Ligue 1.

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23:15 - Je voulais laisser un cadeau Malgré la défaite et la déception, Danté a tenu a laissé quelques mots en parlant de son futur départ et sa frustration de ne pas avoir laissé un titre aux Aiglons "On a cherché la gagne jusqu'au bout, c'est le point positif. Mais la finale il faut la gagner. Pour moi, j'aai très mal, j'ai du mal à avoir les vrais mots. Mais on avait un esprit d'équipe et il va falloir ramener cet état d'esprit pour les deux prochains matches avec beaucoup de courage. Je suis très ému car Nice est mon club. C'est ma dernière finale, je voulais laisser un cadeau à tout le monde. Je n'ai pas réussi. L'année difficile mais il faut qu'ils restent avec nous jusqu'au bout "

23:14 - Les Niçois consternés Plusieurs joueurs niçois restent dépités les mains sur la tête, incapables de se relever. Une vraie consternation

23:09 - On voulait à tout prix ramener la Coupe Homme du match, Florian Thauvin a laissé ses impressions au micro de France TV "C'est historique, c'est extraordinaire. On a réussi une saison remarquable. On avait à coeur de rentrer dans l'histoire du club, il fallait donc gagner, c'est ce qu'on a réussi à faire; C'était un de nos objectifs, on voulait à tout prix ramener la Coupe à la maison. Il y a jamais de match facile et Nice nous ont bien mis en difficultés. Tous les joueurs ont mis leurs qualités au service de collectif. Personellement je remporte le premier trophée en club et j'en suis fier"

23:07 - Que des larmes chez les Lensois Devant des supporteurs conquis, plusieurs Lensois déversent quelques larmes après ce succès historique dont Ruben Aguilar et Florian Sotoca. Pierre Sage tient à remercier tout son staff pour cette consécration.

23:03 - LES LENSOIS L'ONT FAIT Explosion de joie des Lensois ! Les Sang et Or remportent leur première Coupe de France après un succès mérité face à l'OGC Nice (3-1). Pierre Sage et ses hommes écrivent l'histoire d'un des plus grands clubs français au bout d'une très belle finale devant 50 000 lensois dont l'ancien président Gervais Maretl. Bravo aux Lensois !

23:01 - 90+3' - Carton jaune pour Udol L'ancien messin stoppe une offensive niçoise avec une faute intelligente, il écope d'un carton jaune logique

22:58 - 90' - Cinq minutes du temps additionnel Il y aura cinq minutes supplémentaires pour les Niçois pour essayer de réduire le score

22:56 - 89' - Le troisième but lensois (vidéo) Revivez le troisième but des Sang et Or marqué par Abdallah Sima

22:54 - 86' - Une minute d'applaudissements Une minute d'applaudissements de la part du public de Stade de France pour rendre hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice en 2016. Les applaudissements qui sont suivis d'une vibrante Marseillaise

22:51 - 84' - Encore la barre pour Nice Poteau sur une tête de Kevin Carlos. Décidément les Niçois ne sont pas vernis ce soir. La défense lensoise peut dégager

22:48 - 81' - Cinquième but pour Sima C'est sans aucun doute l'homme de cette campagne de Lens en Coupe de France. Abdallah Sima a marqué son 5ème but dans cette compétition

22:45 - 78' - SIMA ENFONCE LE CLOU (3-1) L'ancien brestois chippe profite d'une mauvaise déviation de Danté et devance Mendy avant de pousser du bout du pied le ballon dans les buts devant Dupé. 3-1 pour Lens, l'exploit est presque réussi

22:43 - 77' - Thauvin ovationné L'ancien marseillais a du mal a finir la rencontre à cause des crampes, par précaution Sage le remplace par Florian Sotoca

22:39 - 71' - Frappe enlevée de Sangaré Le Malien Sangaré essaye une frappe de trente mètres mais son ballon est trop enlevé et passe au dessus des buts de Dupé

22:36 - 68' - Puel change ses plans C'est autour du coach Niçois d'apporter quelques retouches à son équipe. Trois changement opérés pour les Aiglons. Sorties de Cho, Coulibaly et Diop et entrées de Boudache, Sanson et Abdi

22:34 - 66' - Tête de Diop Tête à reculons de Diop qui n'apporte aucun danger sur les buts lensois. Le ballon sort en six mètres

22:33 - 65' - Changements lensois Pierre Sage apporte du sang neuf à son attaque. Sortie d'Odsonne Edouard et Saint Maximin et entrées de Saïd et Sima

22:29 - 61' - TRANSVERSALE POUR NICE Les Niçois ont été tout proches de l'égalisation avec une tête de Mendy repoussée par la transversale

22:27 - 59' - Un peu de déchet On sent quelques approximations dans les transmissions et les centres des Lensois, la fatigue commence à jouer son rôle