Lens - Nice : les Lensois devront faire sans lui, heure et chaîne TV
Le RC Lens retrouve l'OGC Nice ce vendredi en finale de la Coupe de France. Deux équipes en quête d'un trophée depuis de longues années, qui s'apprêtent à s'affronter dans un contexte particulièrement singulier.
21:30 - Il va falloir mettre de la folie cœur
Interrogé ce jeudi en conférence de presse sur le statut de favori accolé au RC Lens, Pierre Sage a répondu : "Une finale se joue sur un statut mais aussi de la folie. Même si on nous attribue le statut de favori, il va falloir mettre de la folie car Nice saura le faire. On devra faire l'un de nos meilleurs matches de la saison". Le coach des Sang et Or a ajouté "On sait que sur un match de football tout est possible. C'est le beauté de ce sport. On a à cœur de faire un grand match et on a de la vigilance par rapport à l'adversaire aussi".
???? Pierre Sage : “Même si on nous attribue un statut de favori, il va falloir mettre de la folie”#CDFCA #RCLOGCN pic.twitter.com/EGJf0lqXaD— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 21, 2026
21:00 - Ils sont immensément favoris
À la veille de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice au Stade de France, Claude Puel n’a pas hésité à placer les Lensois dans la peau des grands favoris. « Ils vont jouer pratiquement à domicile, ils restent sur un score fleuve à Lyon (4-0) avec une deuxième équipe. Ils ont tous les atouts de leur côté, donc, oui, ils sont immensément favoris. Ils sont obligés de gagner », a lancé le technicien niçois devant la presse. « Pour eux, ce serait une faute de ne pas gagner contre nous », a-t-il ajouté, soulignant la pression qui entoure le club artésien avant cette finale. Malgré la lutte pour le maintien qui attend Nice après cette rencontre, Puel refuse de voir cette affiche comme une distraction négative. « Ce n’est pas possible de dire que c’est un cadeau empoisonné. On est allés se qualifier à Strasbourg, à Nantes, à Lorient. On a gagné dans le temps additionnel contre Montpellier. C’est un parcours extraordinaire », a rappelé l’entraîneur azuréen, fier du chemin parcouru par son équipe. L’ancien coach de AS Saint-Étienne veut surtout voir ses joueurs savourer ce moment. « Jouer une finale, c’est magnifique. Combien de bons joueurs n’ont pas eu la possibilité d’en jouer une ? On va l’appréhender avec beaucoup de joie, de bonheur, parce que c’est une grande chance d’être là », a-t-il insisté, avant de promettre un groupe prêt à « sortir les tripes » pour tenter de créer l’exploit.
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20:25 - Baidoo le grand absent
Touché aux ischio-jambiers lors du choc contre le Paris Saint-Germain, Samson Baidoo devrait manquer ce rendez-vous décisif au Stade de France. Pour le remplacer, Nidal Celik est pressenti dans l’axe de la défense. Jonathan Gradit, lui aussi blessé à la jambe, devrait également être forfait, tandis que Régis Gurtner reste incertain en raison d’un problème musculaire. En attaque, une interrogation subsiste autour du joueur qui accompagnera Florian Thauvin et Odsonne Edouard. Allan Saint-Maximin semble tenir la corde, mais Wesley Saïd conserve encore une chance de débuter cette finale.
La composition probable lensoise est comme suit : Risser - Ganiou, Celik, Sarr - Aguilar, Thomasson, Bulatovic, Udol - Thauvin, Saint-Maximin (Saïd), Odsonne Edouard.
????-???? avant la ???????????????????????? de la @CoupeDeFranceCA ????????— Racing Club de Lens (@RCLens) May 21, 2026
Voici le groupe convoqué par le coach Pierre Sage pour #RCLOGCN, demain (21h).#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/NkY74Z83gU
La finale de la Coupe de France se disputera ce vendredi 22 mai au Stade de France. Le RC Lens, actuel dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, tentera de décrocher la première Coupe de France de son histoire face à l’OGC Nice, qui jouera sa survie dans l’élite la semaine prochaine contre l’AS Saint-Étienne. La rencontre sera diffusée sur France 2 et beIN Sports 1.