Lens - Nice : les Lensois devront faire sans lui, heure et chaîne TV

Le RC Lens retrouve l'OGC Nice ce vendredi en finale de la Coupe de France. Deux équipes en quête d'un trophée depuis de longues années, qui s'apprêtent à s'affronter dans un contexte particulièrement singulier.

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21:30 - Il va falloir mettre de la folie cœur Interrogé ce jeudi en conférence de presse sur le statut de favori accolé au RC Lens, Pierre Sage a répondu : "Une finale se joue sur un statut mais aussi de la folie. Même si on nous attribue le statut de favori, il va falloir mettre de la folie car Nice saura le faire. On devra faire l'un de nos meilleurs matches de la saison". Le coach des Sang et Or a ajouté "On sait que sur un match de football tout est possible. C'est le beauté de ce sport. On a à cœur de faire un grand match et on a de la vigilance par rapport à l'adversaire aussi".

21:00 - Ils sont immensément favoris À la veille de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice au Stade de France, Claude Puel n’a pas hésité à placer les Lensois dans la peau des grands favoris. « Ils vont jouer pratiquement à domicile, ils restent sur un score fleuve à Lyon (4-0) avec une deuxième équipe. Ils ont tous les atouts de leur côté, donc, oui, ils sont immensément favoris. Ils sont obligés de gagner », a lancé le technicien niçois devant la presse. « Pour eux, ce serait une faute de ne pas gagner contre nous », a-t-il ajouté, soulignant la pression qui entoure le club artésien avant cette finale. Malgré la lutte pour le maintien qui attend Nice après cette rencontre, Puel refuse de voir cette affiche comme une distraction négative. « Ce n’est pas possible de dire que c’est un cadeau empoisonné. On est allés se qualifier à Strasbourg, à Nantes, à Lorient. On a gagné dans le temps additionnel contre Montpellier. C’est un parcours extraordinaire », a rappelé l’entraîneur azuréen, fier du chemin parcouru par son équipe. L’ancien coach de AS Saint-Étienne veut surtout voir ses joueurs savourer ce moment. « Jouer une finale, c’est magnifique. Combien de bons joueurs n’ont pas eu la possibilité d’en jouer une ? On va l’appréhender avec beaucoup de joie, de bonheur, parce que c’est une grande chance d’être là », a-t-il insisté, avant de promettre un groupe prêt à « sortir les tripes » pour tenter de créer l’exploit.