Achraf Hakimi : le témoignage de Mbappé retenu contre lui dans l'affaire de viol présumé, le Français modifie sa version

Achraf Hakimi a comparu ce venderdi 22 mai devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles où il a contesté son renvoi devant une cour criminelle.

Le défenseur du PSG est toujours dans la tourmente dans l'affaire de viol présumée à son encontre. Une jeune femme accuse ce dernier de lui avoir infligé, sans son consentement et à son domicile, en 2023, une pénétration digitale. Le Marocain a comparu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles où il a contesté son renvoi devant une cour criminelle. Le parquet général a demandé la confirmation de la décision et le délibéré sera rendu le 19 juin.

Mais dans cette affaire, le témoignage de son ami Kylian Mbappé s'est retournée contre lui. L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France avait déclaré aux enquêteurs à l'époque qu'"Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes. Même alcoolisé, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. "Mais il avait aussi rapporté les propos du Marocain lors de cette soirée, qui parlait, dit-il, de "caresses mutuelles sur des parties intimes". Hakimi lui aurait aussi précisé qu'à " aucun moment il n'avait senti de refus de la part de la jeune femme".

Problème, le défenseur parisien a toujours nié avoir touché cette partie intime de la plaignante... Me Rachel Flore-Pardo estime que le témoignage de Mbappé corrobore celui de la plaignante. La juge d'instruction considère le témoignage de Mbappé comme un élément à charge, retenu à l'encontre de Hakimi. "Si Achraf Hakimi limite son comportement [à] trois baisers, telle n'est pas la version qu'il a donnée à son ami Kylian Mbappé qui a rapporté des attouchements pouvant correspondre à ceux décrits par la victime juste avant la pénétration. L'explication sémantique donnée par Achraf Hakimi sur le choix de cette expression "caresses mutuelles sur des parties intimes" ne saurait convaincre" explique le procureur de Nanterre.

Un rétropédalage de Mbappé

Selon les infos de RMC, Mbappé a rectifié et a expliqué propos ont fait l'objet "d'interprétations", et que le terme " caresses intimes " qu'il avait employé devant les enquêteurs ne signifiait pas caresses " sur le sexe ". Mbappé affirmerait " formellement " que Hakimi ne lui a jamais rapporté ou laissé entendre qu'il aurait touché le sexe de la plaignante, soulignant au contraire que son ami lui aurait toujours affirmé ne pas comprendre les accusations portées à son encontre. "Aujourd'hui est produite par Achraf Hakimi une attestation de Kylian Mbappé dans laquelle il tente de revenir sur les déclarations univoques qu'il avait faites devant les enquêteurs il y a trois ans, a réagit Me Rachel-Flore Pardo, avocate de la partie civile. Il avait spontanément déclaré qu'Achraf Hakimi avait caressé les parties intimes de ma cliente, et avait ainsi contredit la version d'Achraf Hakimi sur un point majeur. En dépit du bon sens, Kylian Mbappé se risque désormais à prétendre que les "parties intimes" n'auraient pas de connotation sexuelle. La justice appréciera."