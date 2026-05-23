Barcelone - Lyon : en couple, mais "ennemies" le temps d'un match, la folle histoire derrière la finale de Ligue des champions
Ce samedi, l'OL Lyonnes affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine. Après quatre ans sans titre européen, les Lyonnaises visent un 9e sacre.
10:00 - Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Lyon ?
Détenteur des droits TV de la finale de la Ligue des champions féminine, La Chaîne L'Équipe diffusera en clair le choc entre Barcelone et Lyon.
08:00 - En couple dans la vie, Ingrid Engen et Mapi Leon seront « totalement ennemies » aujourd'hui
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Barcelone - Lyon, finale de la Ligue des champions féminine. Ce soir, les émotions seront partagées chez Mapi Leon et Ingrid Engen. En couple, les deux joueuses seront adversaires ce soir, elles qui ont été coéquipières pendant quatre ans en Catalogne (2021-2025). Face à cette situation inédite, l'Espagnole et la Norvégienne ont préféré ironiser dans une vidéo : "En temps de guerre, tout est permis. Lors des dernières semaines, on ne parle pas de football. Aucune de nous deux ne fera preuve de pitié. C’est une finale, on veut toutes les deux gagner. Ce sera une bataille féroce. On va être totalement ennemies".
Comptant pour la finale de la Ligue des champions féminine, le match Barcelone - Lyon est programmé ce samedi 24 mai à 18h00 au Stade Ullevaal d'Oslo en Norvège. Détenteur des droits de diffusion, La Chaîne L'Équipe diffusera le choc en finale.