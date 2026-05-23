Barcelone - Lyon : cruelle désillusion pour les Lyonnaises, balayées par le Barça, le résumé du match

Pas de quadruplé pour l'OL Lyonnes cette saison ! Corrigées ce samedi en finale de la Ligue des champions féminine par le FC Barcelone (4-0), les Lyonnaises ont tenu une mi-temps avant de s'écrouler en seconde période sur des doublés de Pajor et Paralluelo !

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20:37 - Le résumé de Barcelone - Lyon Ce soir, l'Olympique Lyonnais avait l'occasion de faire son retour sur le toit de l'Europe, mais la marche était trop haute face au FC Barcelone ! Face à l'ogre catalan, les Lyonnaises pouvaient remporter la Ligue des champions pour la première fois depuis quatre ans. Dès les premières minutes, tous les duels sont acharnés et l'arbitre a du travail. Au quart d'heure de jeu, Selma Bacha trouve la tête de Wendie Renard qui bute sur Cata Coll. Dans la foulée, Lindsey Heaps marque dans le but vide mais un hors-jeu est finalement sifflé (0-0, 14e). Les minutes s'enchaînent mais les défenses prennent le pas sur des attaques trop timorées et imprécises. Au retour des vestiaires, la donne est différente. Les joueuses du Barça reviennent avec de meilleures intentions et sont plus incisives. Avant l'heure de jeu, Ewa Pajor est servie dans la profondeur par Patri Guijarro et la Polonaise envoie une frappe croisée imparable qui termine dans le petit filet opposé (0-1, 55e). Pas abattues, les joueuses de Jonathan Giraldez poussent pour égaliser mais Ada Hegerberg puis Tabitha Chawinga manquent un face-à-face avec Cata Coll, imparable. Les changements interviennent et Claudia Pina sert Brugts qui centre. Au second poteau, Paralluelo remise en retrait pour Pajor qui marque dans le but vide (0-2, 70e). En fin de match, les Lyonnaises encaissent un doublé de Salma Paralluelo coup sur coup (3-0, 90e puis 4-0, 90+3e) et s'écroulent totalement. Pas de quadruplé pour le club rhodanien qui devra attendre la saison prochaine pour retrouver les sommets européens.

20:19 - Le quadruplé échappe à Lyon Déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais ne réalisera pas le quadruplé cette saison. Néanmoins, le club rhodanien est toujours en course pour un triplé avec la finale du championnat de France vendredi prochain face au Paris FC.

20:14 - Le FC Barcelone sur le toit de l'Europe ! Alexia Putellas soulève la Ligue des champions !

20:13 - Putellas a la coupe en main ! Alexia Putellas harangue la foule avec la Ligue des champions en main. Dans quelques secondes, elle va la soulever !

20:09 - Au tour des Lyonnaises Après les arbitres, les joueuses et le staff de l'OL reçoivent une médaille, la tête basse.

20:07 - La cérémonie débute Le corps arbitral mené par la Suédoise Tess Olofsson est le premier à recevoir une médaille.

20:06 - "Garder la tête haute" Ada Hegerberg au micro de La Chaîne L'Équipe : "C'est dur. Dur de perdre. Dur avec quatre buts. Est-ce que ça reflète le match ? Peut-être pas. Mais on perd 4-0. C'est une défaite dur. On voulait faire mieux. Il faut accepter le résultat et essayer de garder la tête haute. Je trouvais qu'il y avait des périodes où on y était presque. Que l'on était bien dans le match. Finalement, c'est 4-0. C'est dur mais c'est la vie du football. C'est cruel. Il faut accepter que l'on a perdu aujourd'hui. Merci à notre public qui est venu à Oslo nous soutenir. Et essayer de s'en servir pour continuer l'année prochaine".

20:00 - Le Barça remporte sa 4e Ligue des champions Finaliste l'an dernier, le FC Barcelone succède à Arsenal et remporte sa 4e Ligue des champions.

19:57 - Des larmes pour Heaps Alors qu'elle quittera l'Olympique Lyonnais cette saison, Lindsey Heaps est très émue. L'Américaine est réconfortée par Alexia Putellas.

19:55 - Le FC Barcelone champion d'Europe ! Après une deuxième mi-temps à sens unique, le FC Barcelone vient à bout de l'Olympique Lyonnais et remporte la Ligue des champions féminine (4-0).

19:53 - Les Lyonnaises s'écroulent ! (4-0, 90+3e) Fin de match horrible pour l'Olympique Lyonnais qui encaisse un quatrième but ! Contre-attaque et Pajor se projette avant de lancer Paralluelo ! Sur son pied gauche, la joueuse du Barça trompe Endler d'un tir croisé astucieux !

19:51 - Sept minutes (3-0, 90e) Sept minutes de temps additionnel dans cette seconde période.

19:50 - Paralluelo participe à la fête ! (3-0, 90e) Pas attaquée à l'entrée de la surface, Salma Paralluelo se met sur le pied gauche et envoie une lourde frappe croisée imparable pour Endler !

19:48 - Tentative désespérée (2-0, 88e) Après une dégagement de Camara sur un centre de Chawinga, Shrader tente la tentative lointaine mais c'est complètement dévissé.

19:48 - Coll avertie (2-0, 89e) Pour avoir pris trop de temps pour dégager, Cata Coll écope d'un carton jaune.

19:47 - Sourire sur les lèvres (2-0, 87e) Les joueuses du Barça commencent à avoir le sourire sur les lèvres.

19:44 - Kika entre en jeu (2-0, 85e) Prodige du football portugais, Kika Nazareth remplace Alexia Putellas, tandis que Camara prend la place de Brugts.

19:43 - Douleur pour Pina (2-0, 84e) Dans un contact avec Korbin Shrader, Claudia Pina reste au sol, touchée à la cheville.

19:41 - "Vamos" (2-0, 82e) Après une touche obtenue à la suite d'un nouveau duel avec Lindsey Heaps, Alexia Putellas demande du soutien à ses supporters.

19:39 - Chawinga devancée (2-0, 80e) Centre intéressant de Jule Brand mais Chawinga est devancée par la tête de Batlle.

19:38 - Aitana demande à calmer le jeu (2-0, 79e) Tout juste entrée en jeu, Aitana Bonmati fait parler son expérience et demande à ses coéquipières de prendre leur temps et faire circuler le ballon.

19:35 - Coll sauve le Barça ! (2-0, 75e) Face-à-face manqué par Tabitha Chawinga ! Alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure de jeu, la Lyonnaise se présente seule face à Coll mais son tir est trop axial. La gardienne barcelonaise réalise un superbe arrêt et empêche Lyon de revenir au score.

19:33 - Dumornay averti (2-0, 73e) Duel aérien entre Dumornay et Mapi Leon. La Canadienne heurte son adversaire d'un violent coup de coude avant d'écoper d'un carton jaune.

19:32 - Yohannes sort (2-0, 73e) Alors que la double Ballon d'Or Aitana Bonmati a remplacé Serrajordi au milieu de terrain, Yohannes a cédé sa place à Shrader.