DIRECT. Barcelone - Lyon : but refusé, erreur défensive... Les Lyonnaises passent par toutes les émotions, suivez la finale de la Ligue des champions

Ce samedi, l'OL Lyonnes affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine. Après quatre ans sans titre européen, les Lyonnaises visent un 9e sacre. Suivez le match en direct.

En direct

18:42 - Bacha bute sur Coll ! (0-0, 41e) Quel coup franc de Selma Bacha ! Alors que le ballon prenait la direction de la lucarne, Coll a détourné en corner avant de célébrer cette parade comme un but !

18:40 - Bacha se place (0-0, 40e) Selma Bacha se place autour du ballon pour frapper le coup franc.

18:39 - Pajor fait faute (0-0, 39e) Énorme semelle d'Ewa Pajor sur Lindsay Dumornay aux abords de la surface. La Canadienne met du temps à se relever.

18:38 - Paralluelo fait mal (0-0, 37e) Sur le côté gauche, la prodige du football espagnol Salma Paralluelo enrhume Ashley Lawrence avec une double accélération. Son centre ne trouve personne.

18:37 - Bacha se loupe (0-0, 36e) Attaque placée des Lyonnaises mais Selma Bacha envoie le ballon dans les gants de Coll.

18:36 - Deuxième occasion pour Pajor (0-0, 35e) Récupération haute des Catalanes et Putellas se projette avant de croiser une passe pour Pajor. La n°17 frappe fort au premier poteau mais ça passe à côté.

18:35 - Pajor hors-jeu (0-0, 34e) Graham met du temps à servir Ewa Pajor qui a fait l'appel en profondeur. Wendie Renard avait tout vu et a fait le pas en avant pour mettre la Polonaise hors-jeu.

18:32 - Coll surgit (0-0, 31e) Bel appel en profondeur de Selma Bacha qui prend Graham et Battle. Le centre de l'internationale française termine dans les gants de Coll.

18:29 - Becho contré (0-0, 28e) Sur l'un de ses premiers ballons offensifs à négocier, Vicky Becho centre mais Brugts contre. Corner pour l'OL.

18:27 - Les Lyonnaises dangereuses (0-0, 26e) Nouveau coup de pied arrêté et les joueuses rhodaniennes se procurent une nouvelle occasion. La tête de Wendie Renard n'est finalement pas cadrée.

18:25 - Putellas sauve le Barça ! (0-0, 24e) Ada Hegerberg s'en veut ! Festival de Jule Brand qui centre en retrait. Près des six mètres, l'attaquante est seule mais elle prend trop de temps et Alexia Putellas vient tacler dans ses pieds.

18:24 - Bacha fait faute (0-0, 23e) Après une belle course, Dumornay fait le crochet de trop et voit son centre contré. À l'autre bout de la surface catalane, Selma Bacha empêche Graham de se retourner et fait faute.

18:19 - Alerte pour l'OL ! (0-0, 18e) Frayeur pour l'OL ! Wendie Renard est prise dans son dos, tout comme Endler qui sort. Ewa Pajor fait parler sa vitesse mais son lob du pied droit termine sur le petit filet extérieur droit.

18:16 - Les montagnes russes pour l'OL ! (0-0, 16e) Le but de l'olympique Lyonnais est finalement refusé pour une position hors-jeu de Lindsey Heaps !

18:15 - Heaps montre la voie à l'OL ! (0-1, 15e) Sur la droite, Selma Bacha adresse un "caviar" au second poteau. Wendie Renard reprend de la tête mais Coll détourne sur sa ligne. Lindsey Heaps suit et frappe dans le but vide ! Après un quart d'heure de jeu, l'Olympique Lyonnais mène 1-0 !

18:14 - Guijarro n'est pas d'accord (0-0, 13e) Faute de Patricia Guijarro sur Lindsey Heaps qui avait protégé son ballon. Coup franc intéressant pour l'OL !

18:13 - Première frappe (0-0, 12e) Après un centre repoussé, le ballon revient sur Alexia Putellas qui frappe croisé. Le cuir effleure le poteau gauche de Christiane Endler qui était sur la trajectoire.

18:12 - Suivez la finale de la Ligue des champions en direct Ce samedi, l'Olympique Lyonnais affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine !

18:11 - Intervention précieuse de Renard ! (0-0, 10e) Ça va d'un but à l'autre dans cette entame de match ! Paralluelo s'échappe une nouvelle fois mais Wendie Renard met le pied. La capitaine de l'OL fait signe à l'Espagnole de se relever !

18:09 - Coll sort vite ! (0-0, 8e) Pressée, Dumornay pousse son ballon et lève la tête pour lancer Ada Hegerberg en profondeur. L'attaquante de l'OL est finalement signalée hors-jeu alors que Coll avait anticipé la passe.

18:06 - L'arbitre a du travail (0-0, 5e) En retard sur Mapi Leon, Ada Hegerberg ne stoppe pas sa course et heurte la défenseur du Barça. Faute.

18:05 - Les duels sont âpres (0-0, 4e) Pas de round d'observation dans cette finale ! Pajor fait faute sur Heaps .

18:03 - Dumornay solidaire (0-0, 2e) Après une montée de Selma Bacha et une touche de balle trop longue, Paralluelo s'échappe mais Dumornay revient faire et met le pied pour récupérer le cuir.

18:01 - Premier coup de sifflet (0-0, 1e) Pied haut de Lindsey Heaps sur Alexia Putellas. Vingt secondes de jeu et Tess Olofsson siffle une première faute.