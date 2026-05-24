Eleven All Stars 2 : heure, chaîne TV, joueurs... Comment suivre l'évènement en direct ?

La deuxième édition se déroule ce dimanche 24 mai au Parc des Princes.

Après le France Angleterre du Crunch Creator ce samedi à Bordeaux, c'est au tour du foot avec la deuxième édition de l'Eleven All Stars au Parc des Princes ce dimanche. Après le match face à l'Espagne il y a quelques années, c'est le vidéaste AmineMaTue qui avait annoncé le retour de ce match tant attendu par les fans le 26 avril dernier.

L'équipe de l'Eleven All Stars sera presque la même qu'il y a deux ans. Amine sera notamment accompagné par Squeezie, Inoxtag, Cocotte ou encore le rappeur SDM et cette équipe va être coachée une nouvelle fois par l'entraîneur-youtuber Saïd Pied Carré.

Les Anglais, quant à eux, pourront compter notamment sur le collectif "Sidemen" et l'influenceur KSI. Aux commentaires de ce match, le chroniqueur L'Équipe "Quento", l'influenceur Freddy Gladieux et Omar Da Fonseca. Ils seront tous les trois accompagnés par le streamer et animateur Doigby, placé en maître de cérémonie.

Comment suivre l'Eleven All Stars en direct ?

La rencontre débutera ce dimanche 24 mai, à 21h10 sur la chaîne Twitch d'Amine.