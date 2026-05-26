DIRECT. Saint-Etienne - Nice : premier coup dur pour le Gym, suivez le match aller du barrage L1-L2

L'AS Saint-Etienne reçoit l'OGC Nice ce mardi lors du match aller des barrages Ligue 1-Ligue 2. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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21:43 - Penalty ou pas pour Saint-Etienne ? Les images à revoir L'un des tournants de cette première période entre Saint-Etienne et l'OGC Nice a été la décision prise par M. Bastien de ne pas accorder de penalty à la suite d'un contact entre Gadegbeku et Oppong. Voici la vidéo de l'action :

21:36 - C'est la pause entre Saint-Etienne et Nice ! M. Bastien renvoie les joueurs aux vestiaires ! Après une première période fermée, rien n'est fait entre Saint-Etienne et Nice (0-0) dans ce match aller du barrage Ligue 1 - Ligue 2.

21:33 - Appiah centre bien ! Après un superbe ballon donné en profondeur par Davistashvili, Appiah peut centrer au premier poteau en force à la recherche de Stassin mais l'attaquant belge est un peu court ! Diouf peut capter le cuir.

21:31 - Six minutes de temps additionnel Il y aura six minutes de temps additionnel dans cette première période entre Saint-Etienne et Nice. Logique, avec la pause fraîcheur et les arrêts de jeu dûs aux soins donnés à Boudaoui et Oppong.

21:28 - Le jeu reprend, pas de penalty Le VAR a revu les images et estime qu'il n'y a aucune raison pour que M. Bastien revienne sur sa décision. Le jeu peut reprendre, et Oppong garde sa place sur le terrain après avoir été soigné.

21:27 - Oppong a pris le pied de Stassin dans la tête Oppong a pris le pied de Stassin sur ce corner et reste au sol après ce choc. Une action qui pourrait être revue par le VAR là aussi...

21:25 - Corner pour Nice Mohamed-Ali Cho obtient un premier corner en faveur de l'OGC Nice dans cette première période. Clauss le frappe rentrant mais Oppong ne cadre pas sa tête. Il reste au sol en se plaignant du visage...

21:22 - Rebondissement à Saint-Etienne Après avoir revu les images à l'aide du VAR, M. Bastien décide de ne pas siffler penalty et revient même sur sa décision d'avoir sifflé en faveur de Saint-Etienne.

21:19 - Oppong concède un coup franc dangereux Après un bon une-deux avec Stassin, Gadegbeku obtient un très coup franc suite à une faute d'Oppong à l'entrée de la surface, sur la gauche du terrain.

21:18 - Bon retour de Cardona Ca a l'air d'aller mieux pour Irvin Cardona, qui effectue un super retour défensif sur Tiago Gouveia lors d'un contre niçois.

21:15 - Inquiétude pour Cardona à Saint-Etienne Irvin Cardona s'est tenu la cuisse après une accélération sur son côté droit et grimace. Il reste pour l'instant en jeu, mais c'est à surveiller pour Saint-Etienne.

21:13 - C'est reparti entre Saint-Etienne et Nice M. Bastien relance le jeu dans cette première période fermée entre Saint-Etienne et Nice après cette première pause fraîcheur. Il n'y a eu aucune occasion jusqu'ici pour les deux équipes.

21:11 - Pause fraîcheur entre Saint-Etienne et Nice M. Bastien interrompt provisoirement le jeu pour permettre aux joueurs de profiter d'une pause fraîcheur. Il fait assez chaud à Saint-Etienne, comme sur une grande partie de la France.

21:10 - Clauss frappe en force Jonathan Clauss choisit de frapper directement ce coup franc et envoie le ballon juste au-dessus du but stéphanoise ! C'était puissant, mais ça manquait de précision.

21:09 - Bon coup franc à venir pour Nice Gadegbeku commet une faute évidente sur Morgan Sanson et offre un coup franc à Nice, à plus d'une trentaine de mètres de but stéphanois.

21:08 - Gouveia centre bien Les Niçois parviennent à lancer Gouveia pour la première fois en profondeur et ce dernier centre fort au premier poteau, mais Jonathan Clauss arrive légèrement trop tard et ne peut reprendre victorieusement.

21:05 - Corner pour Saint-Etienne Saint-Etienne se procure un premier corner dans cette rencontre. Davitashvili le frappe mais la défense de Nice repousse le danger facilement.

21:02 - Belle ambiance à Saint-Etienne 40 000 supporters des Verts ont pris place dans le "Chaudron" ce soir et ils font beaucoup, beaucoup de bruit pour encourager Saint-Etienne ce soir face à Nice. Ils rêvent aussi d'un retour en Ligue 1 !

20:59 - Nice reprend de l'air Après un petit quart d'heure dans ce match à Saint-Etienne, Nice parvient à procéder à sa première longue phase de possession. Ca va certainement rassurer les Niçois, même s'ils finissent par perdre le cuir pour une position de hors-jeu.

20:56 - Nice: Boudaoui cède sa place Hicham Boudaoui ne peut pas continuer après le choc reçu au visage, ce qui n'a rien d'étonnant vu les images. Charles Vanhoutte fait son entrée sur la pelouse pour Nice, qui connaît un premier coup dur dans ce barrage L1-L2.

20:54 - Boudaoui ne va pas bien Le jeu est à nouveau arrêté. Hicham Boudaoui ne semble pas aller mieux après ce gros choc à la tête avec Kanté. Les soigneurs reviennent sur la pelouse et il revient se faire soigner sur le banc de Nice.

20:51 - Boudaoui revient pour Nice Après être sorti se faire soigner sur le bord de la pelouse, Hicham Boudaoui reprend sa place après ce gros choc. C'est presque étonnant qu'il revienne...

20:49 - Boudaoui complètement sonné Hicham Boudaoui est resté au sol après un choc au milieu de terrain avec Kanté au milieu du terrain. L'Algérien a pris le coude du Stéphanois dans la mâchoire et est retombé lourdement sur la pelouse, comme K.O.

20:48 - Nice joue en 4-2-3-1 Alors qu'on pouvait penser que Nice jouerait en 3-4-3, c'est finalement en 4-2-3-1 que Claude Puel a choisi d'organiser son équipe, avec Antoine Mendy latéral droit et Jonathan Clauss devant lui dans le couloir. Diop évolue en soutien de Cho.