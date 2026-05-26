Saint-Etienne - Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
Saint-Etienne accueille Nice ce mardi soir lors du match aller des barrages L1-L2. Compositions probables, heure, chaîne... Retrouvez en direct toutes les dernières informations concernant cette rencontre.
13:30 - Comment voir Saint-Etienne - Nice ?
Pour suivre à la télévision ce match crucial entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice, comptant pour le match aller des barrages L1-L2 ce mardi 26 mai, il y a deux choix, puisque la rencontre sera diffusée à la fois par beIN Sports 1 mais aussi par Ligue 1+. Il faut un abonnement payant pour les deux chaînes.
Le match AS Saint-Etienne - OGC Nice, comptant pour le match aller des barrages L1-L2 a été fixé le mardi 26 mai 2026, à 20h45, au stade Geoffroy-Guichard. Pour ce match crucial pour l'avenir des deux clubs, il y a deux choix pour voir ce Saint-Etienne - Nice : la rencontre a été programmée par beIN Sports 1 et par Ligue 1+.