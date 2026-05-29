Nice - Saint-Etienne : une fin heureuse après une saison galère pour Nice, le résumé

Les Niçois ont survolé le barrage retour L1/L2 face à l'ASSE grâce à une superbe démonstration offensive en seconde période (4-1). Beaucoup de soulagement pour les Aiglons, notamment pour Elye Wahi, auteur d'un superbe doublé et grand artisan du maintien

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23:22 - L'hommage de Saad à Dante Consultant pour Ligue 1 Plus, l'ancien défenseur de Caen, le Brésilien Felipe Saad, a tenu à saluer l'immense carrière de Dante et à lui rendre hommage. Ému, il a souligné le privilège qu'il avait eu d'assister à son dernier match en tant que professionnel. Lui aussi Brésilien, Saad connaît Dante depuis plus de trente ans.

23:05 - Le deuxième but de Wahi (vidéo) Un sublime piqué pour clore le festival offensif des Niçois ELYE WAHI POUR LE DOUBLÉ ????????



NICE JOUERA EN LIGUE 1 LA SAISON PROCHAINE ????#OGCNASSE pic.twitter.com/JpwE2aAD1y — L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026

23:00 - Les premiers mots de Montanier Le coach Stéphanois a eu le mérite de saluer la performance des Niçois au micro de Ligue 1 Plus "On est forcément déçus. Les joueurs ont montré un meilleur état d'esprit. On a été battus par meilleurs que nous. Ils ont marqué 4 buts, ils ont eu plus d'expected goals. Sur le premier but on sait qu'il n' y avait pas touche pour Nice, mais on est pas obligés d'encaisser le but. Pour moi il y a un match clé à Nancy qu'on a pas pu gagner. Il faut mettre des buts. Pour mon futur, je trouve indécent de parler de ma situation. Ma situation personnelle n'est pas importante aujourd'hui"

22:54 - Le premier but de Wahi (vidéo) Revivez le troisième but Niçois et le premier de Wahi ELYE WAHI MET LE COUVERCLE ????????



L'OGC Nice tout droit vers la Ligue 1 ????#OGCNASSE pic.twitter.com/W1deLwBveJ — L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026

22:50 - Wahi ému et heureux Elye Wahi en larmes a tenu à remercier l'OGC Nice de lui avoir tendu le main l'hiver dernier "Dans mes larmes, il y a beaucoup de reconnaissance. C'est l'un des rares clubs à m'avoir donner une chance de se relancer. Je remercie mes coéquipiers, je remercie le club. J'ai essayé de les aider comme j'ai pu"

22:48 - Larsonneur deçu Larsonneur, le portier Stéphanois a laissé quelques mots au mirco de Ligue 1 Plus "On a pas perdu ce soir, mais on a pas fait ce qu'il fallait. Ce match est un bon résumé de notre saison, ça reflète pas mal ce qu'on a fait. On reste en Ligue 2, il va falloir faire 34 matches"

22:45 - NICE RESTERA EN LIGUE 1 Le maintien est là pour les Niçois ! Les Aiglons sauvent une saison galère par une large victoire face aux Stéphanois (4-1) sur ce barrage retour. Les hommes de Claude Puel ont fait la différence dans le deuxième acte avec quatre buts dont deux de l'artisan de ce maintien, Elye Wahi. L'ASSE va refaire un tour en Ligue 2

22:42 - 90+6' - Frappe tendue de Moueffek Belle frappe tendue du Stéphanois mais dans un angle fermé, le ballon passe largement au dessus des buts de Diouf

22:41 - 90+5' - Wahi sort sous ovation L'Ivorien Elye Wahi, auteur d'un doublé, sort sous applaudissements (malgré le huis clos) et laisse sa place à Jansson

22:40 - Le but de Boudache (vidéo) Revivez le deuxième but Niçois marqué par Kaïl Boudache ÇA VA TROP VITE ????



Kaïl Boudache redonne l'avantage à Nice ????⚫️#OGCNASSE pic.twitter.com/WDMCALt33H — L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026

22:38 - 90+2' - DOUBLE DE WAHI Magnifique réalisation de Elye Wahi, qui se lance sur un contre après un corner manqué des Stéphanois. L'Ivorien prend de vitesse Bernauer et Nadé avant de tromper Larsonneur d'un subtil piqué. 4-1 pour Nice

22:38 - 90+1' - 9 minutes de plus Il y aura 9 minutes du temps additionnel dans cette seconde période. 9 minutes pour l'ASSE pour marquer au moins deux buts

22:35 - 90' - TRANSVERSALE POUR BOUAKYE Quelle missile du Ghanéen de vingt-cinq mètres. Le ballon est repoussé par la transversale

22:33 - 87' - WAHI ENFONCE LE CLOU La messe est dite pour l'ASSE. Récupération de Louchet au milieu de terrain, puis magnifique passe entre les lignes pour Wahi. Ce dernier se retrouve seule face à Larsonneur et place idéalement son tir hors de portée de Larsonneur. 3-1 pour Nice

22:32 - 87' - Sortie de Sanson Le capitaine Niçois laisse sa place à Abdul Samed

22:29 - Le penalty de Davitacvili (vidéo) En vidéo le penalty parfaitement tiré par Davitachvili Zuriko Davitachvili remet les deux équipes à égalité sur ce pénalty ????⚪️#OGCNASSE pic.twitter.com/8fKVrgaEZ8 — L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026

22:27 - 81' - BOUDACHE REMET NICE DEVANT (2-1) Une minute seulement après le but de Davitachvili, les Niçois prennent les commandes de nouveau grâce à un tir de gauche suprement placé de Boudache sur un mauvais dégagement de Bernauer

22:25 - 79' - DAVITACHVILI NE TREMBLE PAS (1-1) Très serein, Davitachvili exécute parfaitement son penalty et prend à contre pied Diouf. 1-1 tout est à refaire

22:24 - 78' - Sortie de Dante Après son dernier match professionnel, Danté sort et laisse sa place à Bah