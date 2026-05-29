Nice - Saint-Etienne : une fin heureuse après une saison galère pour Nice, le résumé
Les Niçois ont survolé le barrage retour L1/L2 face à l'ASSE grâce à une superbe démonstration offensive en seconde période (4-1). Beaucoup de soulagement pour les Aiglons, notamment pour Elye Wahi, auteur d'un superbe doublé et grand artisan du maintien
23:22 - L'hommage de Saad à Dante
Consultant pour Ligue 1 Plus, l'ancien défenseur de Caen, le Brésilien Felipe Saad, a tenu à saluer l'immense carrière de Dante et à lui rendre hommage. Ému, il a souligné le privilège qu'il avait eu d'assister à son dernier match en tant que professionnel. Lui aussi Brésilien, Saad connaît Dante depuis plus de trente ans.
23:05 - Le deuxième but de Wahi (vidéo)
Un sublime piqué pour clore le festival offensif des Niçois
ELYE WAHI POUR LE DOUBLÉ ????????— L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026
NICE JOUERA EN LIGUE 1 LA SAISON PROCHAINE ????#OGCNASSE pic.twitter.com/JpwE2aAD1y
23:00 - Les premiers mots de Montanier
Le coach Stéphanois a eu le mérite de saluer la performance des Niçois au micro de Ligue 1 Plus "On est forcément déçus. Les joueurs ont montré un meilleur état d'esprit. On a été battus par meilleurs que nous. Ils ont marqué 4 buts, ils ont eu plus d'expected goals. Sur le premier but on sait qu'il n' y avait pas touche pour Nice, mais on est pas obligés d'encaisser le but. Pour moi il y a un match clé à Nancy qu'on a pas pu gagner. Il faut mettre des buts. Pour mon futur, je trouve indécent de parler de ma situation. Ma situation personnelle n'est pas importante aujourd'hui"
22:54 - Le premier but de Wahi (vidéo)
Revivez le troisième but Niçois et le premier de Wahi
ELYE WAHI MET LE COUVERCLE ????????— L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026
L'OGC Nice tout droit vers la Ligue 1 ????#OGCNASSE pic.twitter.com/W1deLwBveJ
22:50 - Wahi ému et heureux
Elye Wahi en larmes a tenu à remercier l'OGC Nice de lui avoir tendu le main l'hiver dernier "Dans mes larmes, il y a beaucoup de reconnaissance. C'est l'un des rares clubs à m'avoir donner une chance de se relancer. Je remercie mes coéquipiers, je remercie le club. J'ai essayé de les aider comme j'ai pu"
22:48 - Larsonneur deçu
Larsonneur, le portier Stéphanois a laissé quelques mots au mirco de Ligue 1 Plus "On a pas perdu ce soir, mais on a pas fait ce qu'il fallait. Ce match est un bon résumé de notre saison, ça reflète pas mal ce qu'on a fait. On reste en Ligue 2, il va falloir faire 34 matches"
22:45 - NICE RESTERA EN LIGUE 1
Le maintien est là pour les Niçois ! Les Aiglons sauvent une saison galère par une large victoire face aux Stéphanois (4-1) sur ce barrage retour. Les hommes de Claude Puel ont fait la différence dans le deuxième acte avec quatre buts dont deux de l'artisan de ce maintien, Elye Wahi. L'ASSE va refaire un tour en Ligue 2
22:42 - 90+6' - Frappe tendue de Moueffek
Belle frappe tendue du Stéphanois mais dans un angle fermé, le ballon passe largement au dessus des buts de Diouf
22:41 - 90+5' - Wahi sort sous ovation
L'Ivorien Elye Wahi, auteur d'un doublé, sort sous applaudissements (malgré le huis clos) et laisse sa place à Jansson
22:40 - Le but de Boudache (vidéo)
Revivez le deuxième but Niçois marqué par Kaïl Boudache
ÇA VA TROP VITE ????— L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026
Kaïl Boudache redonne l'avantage à Nice ????⚫️#OGCNASSE pic.twitter.com/WDMCALt33H
22:38 - 90+2' - DOUBLE DE WAHI
Magnifique réalisation de Elye Wahi, qui se lance sur un contre après un corner manqué des Stéphanois. L'Ivorien prend de vitesse Bernauer et Nadé avant de tromper Larsonneur d'un subtil piqué. 4-1 pour Nice
22:38 - 90+1' - 9 minutes de plus
Il y aura 9 minutes du temps additionnel dans cette seconde période. 9 minutes pour l'ASSE pour marquer au moins deux buts
22:35 - 90' - TRANSVERSALE POUR BOUAKYE
Quelle missile du Ghanéen de vingt-cinq mètres. Le ballon est repoussé par la transversale
22:33 - 87' - WAHI ENFONCE LE CLOU
La messe est dite pour l'ASSE. Récupération de Louchet au milieu de terrain, puis magnifique passe entre les lignes pour Wahi. Ce dernier se retrouve seule face à Larsonneur et place idéalement son tir hors de portée de Larsonneur. 3-1 pour Nice
22:29 - Le penalty de Davitacvili (vidéo)
En vidéo le penalty parfaitement tiré par Davitachvili
Zuriko Davitachvili remet les deux équipes à égalité sur ce pénalty ????⚪️#OGCNASSE pic.twitter.com/8fKVrgaEZ8— L1+ (@ligue1plus) May 29, 2026
22:27 - 81' - BOUDACHE REMET NICE DEVANT (2-1)
Une minute seulement après le but de Davitachvili, les Niçois prennent les commandes de nouveau grâce à un tir de gauche suprement placé de Boudache sur un mauvais dégagement de Bernauer
22:25 - 79' - DAVITACHVILI NE TREMBLE PAS (1-1)
Très serein, Davitachvili exécute parfaitement son penalty et prend à contre pied Diouf. 1-1 tout est à refaire
22:24 - 78' - Sortie de Dante
Après son dernier match professionnel, Danté sort et laisse sa place à Bah
22:22 - 76' - PENALTY POUR L'ASSE
Alors que personne ne l'a reclamé, un penalty est sifflé en faveur de l'ASSE après la vérification de la VAR. C'est une main de Mendy qui est à l'origine de ce penalty