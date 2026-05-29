Après une première manche décevante, l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne se retrouvent ce vendredi 29 mai à l'Allianz Riviera pour le barrage retour L1/L2. Une rencontre décisive qui s'annonce particulièrement tendue.

En direct

21:20 - 35' - Stassin manque sa déviation Sur un très bon centre d'Appiah sur le côté droit, Stassin court vers le premier poteau mais gêné par Danté il ne parvient à bien croiser sa frappe. Le ballon touche le petit filet extérieur

21:17 - 32'- Bon coup franc pour l'ASSE Une faute sur Bouakye à trente mètres des buts, coup franc intéressant pour les Stéphanois

21:14 - 29' - La belle histoire Le fils de Danté, licéncié aussi à l'OGC Nice, est ramasseur de balle ce soir pour ce barrage

21:12 - 26' - Pause fraîcheur Petite pause fraîcheur de deux minutes dans cette première mi-temps pour cause du canicule

21:08 - 22' - Bon retour de Bouakye Sur une reprise de Louchet dans la surface, Bouakye parvient à s'interposer au dernier moment pour éloigner le danger

21:06 - 20' - Poteau pour Wahi Bard centre fort dans la surface, Cho gêné essaye de reprendre, il dévie le cuir et le ballon revient Wahi qui tente une reprise peu académique déviée par un défenseur stéphanois. Le ballon heurte le poteau niçois

20:58 - Suivez le barrage Ligue 1 - Ligue 2 en direct Début de match tendu entre Nice et Saint Etienne, les deux équipes ont du mal à se créer des occasions franches

20:57 - 11' - But réfusé Après la vérification de la VAR le but est bien refusé pour Saint-Etienne

20:55 - 9- But pour les Stéphanois (0-1) Une passe exceptionnelle libère Irvin Cardona dans la surface. Seul au point de penalty, le Stéphanois ajuste tranquillement le poteau droit d’un plat du pied précis. Mais il semble avoir eu un hors jeu. La Var va vérifier

20:53 - 7' - Occasion pour Cordona Quelle occasion pour Irvin Cardona ! Seul à la retombée du coup franc, l’attaquant stéphanois place une tête qui fuit largement le poteau gauche.

20:49 - Deux mondialistes chez les Stéphanois Deux joueurs de l'ASSE ont été retenus par leurs sélectionneurs pour disputer le Mondial 2026, il s'agit du Ghanéen Augustine Boakye (titulaire ce soir) et le Néo-Zélandais Ben Old

20:46 - Début de match ! C'est parti pour ce barrage Nice - Saint Etienne !

20:42 - "Il faudra tout faire un peu mieux" Le défenseur stéphanois Maxime Bernauer a livré une analyse lucide après le match nul entre Saint-Étienne et Nice lors du barrage aller (0-0). Selon lui, les Verts devront montrer davantage d’efficacité offensive au retour pour espérer faire la différence. « Il faudra tout faire un peu mieux. On a vu que ça n'a pas suffi pour gagner mardi. Il y a des détails où on devra être meilleurs, notamment dans la dernière passe et le dernier geste », a expliqué le défenseur, regrettant le manque de justesse dans les phases offensives malgré des situations intéressantes. Bernauer a également salué le travail collectif réalisé défensivement : « Toute l'équipe était concernée. Les attaquants ont beaucoup couru, les milieux ont fait un gros match aussi. » Il estime néanmoins que Saint-Étienne doit se montrer « plus créatif devant » afin de concrétiser ses temps forts. Malgré l’absence de but à l’aller, le Stéphanois refuse de céder à la tension avant le retour. Il considère que les deux équipes se sont neutralisées et que l’écart supposé entre Ligue 1 et Ligue 2 « ne s’est pas trop vu » sur cette première manche.

20:40 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse de stade Allianz Riviera complètement vide. La grosse bataille pour un ticket en Ligue 1 va avoir lieu à huis clos

20:35 - Saint-Etienne porte réclamation L’AS Saint-Étienne a déposé une réclamation auprès de la LFP concernant la participation du défenseur niçois Ali Abdi lors du barrage aller de L1/L2 face à Nice (0-0). Le latéral tunisien, convoqué par sa sélection pendant la période FIFA, était au cœur de discussions entre le Gym et la Fédération tunisienne. Les Verts estiment que sa présence pourrait être irrégulière. De son côté, l’OGC Nice affirme être couvert par une lettre officielle de la Fédération tunisienne autorisant le joueur à rester à disposition de son club pour cette rencontre disputée à Geoffroy-Guichard. Le club azuréen se montre donc serein malgré une convocation prévue devant les instances le 8 juin. Nice s’appuie également sur le règlement FIFA, estimant que certaines fédérations, dont la Tunisie, l’Algérie et le Ghana, n’ont pas respecté les délais officiels d’envoi des convocations aux clubs.

20:28 - Un historique en faveur de Nice Depuis le 18 octobre 2020, Nice et Saint-Etienne se sont affrontés 8 fois (Coupe de France et Ligue 1) et le bilan est nettement favorable aux Niçois avec 6 victoires pour 1 nul et 1 défaite

20:21 - L'arbitre de la rencontre C'est Rudy Buquet qui sera l'arbitre de ce Nice - Saint-Etienne ce soir.

20:14 - Louchet plutôt que Diop Petite surprise dans la compo niçoise avec la titularisation de Louchet à la place de Sofiane Diop. Mendy, Dante, Oppong et Clauss composeront le quatuor défensif, alors que Sanson sera meneur de jeu derrière Cho et Wahi. Le onze niçois est comme suit : Y. Diouf - Oppong, Dante, An. Mendy, Clauss - Bard, Sanson, D.Coulibaly, Louchet - Wahi, Cho. Le ???????? du Gym. ????⚫#ogcnasse pic.twitter.com/jy4tuURk7m — OGC Nice (@ogcnice) May 29, 2026

20:07 - Un onze stéphanois très offensif Decevant sur le plan offensif depuis plusieurs matches, l'ASSE se présente à l'Allianz Rieviera un onze très offensif. Philippe Montanier a opté pour un 4-2-1-3 avec Boakye derrière trois attaquants Cardona, Stassin et Davitachvili. Le onze entrant des Verts est comme suit : Larsonneur - Ferreira, Le Cardinal, Bernauer, Appiah - Bouakye, A.Kanté, Gadegbeku - Cardona, Stassin, Davitachvili ???? Le XI stéphanois pour ce barrage retour ! ????



Pas de changement d’homme à signaler avant cet #OGCNASSE ! ???? pic.twitter.com/XxPRayip5R — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2026