Nice - Saint-Etienne : une absence imprévue qui fait jaser, heure et chaîne TV du barrage Ligue 1
Après une première manche décevante, l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne se retrouvent ce vendredi 29 mai à l'Allianz Riviera pour le barrage retour L1/L2. Une rencontre décisive qui s'annonce particulièrement tendue.
13:01 - Ali Abdi, une absence qui fait parler
Au cœur d’une vive polémique, Ali Abdi a quitté la France jeudi pour rejoindre la Tunisie à la veille du barrage retour entre OGC Nice et AS Saint-Étienne. Le latéral gauche tunisien devait régler des démarches administratives liées à son visa pour les États-Unis avant la Coupe du monde avec la Tunisie, mais son départ a provoqué de nombreuses tensions en interne.
Selon plusieurs informations, Nice souhaitait conserver toutes ses forces vives pour les deux derniers matches de la saison, tandis que la Fédération tunisienne aurait fortement insisté pour récupérer rapidement son joueur, allant jusqu’à lui réserver trois vols différents depuis samedi. Le Gym estime de son côté avoir proposé des solutions afin qu’Ali Abdi puisse gérer ses obligations administratives tout en restant disponible pour le barrage retour.
Dans un communiqué publié jeudi soir, le club azuréen a néanmoins dénoncé le « déferlement de menaces » reçu par son défenseur de 32 ans et appelé au respect envers le joueur. Nice a également précisé qu’Ali Abdi était « déterminé à revenir soutenir le groupe » dès vendredi soir malgré cette situation particulièrement tendue.
Communiqué de l'OGC Nice sur la situation d'Ali Abdi ⤵︎— OGC Nice (@ogcnice) May 28, 2026
Au vu de l’ampleur prise par la situation, l’OGC Nice tient à rappeler le contexte particulier entourant la situation d’Ali Abdi.
Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au… pic.twitter.com/sp9k4A2Ct1