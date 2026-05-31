DIRECT. Parade du PSG : Champ-de-Mars, Elysée, Parc des Princes, les images grandioses après le sacre en Ligue des champions
De retour à Paris après leur deuxième titre en Ligue des champions, les champions d'Europe ont été célébrés par leurs supporters sur le Champ de Mars avant d'être reçus à l'Élysée. La parade des héros parisiens s'est terminée par une grande fête au Parc des Princes.
- Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions face à Arsenal aux tirs au but, samedi 30 mai à Budapest, et conserve sa couronne européenne pour la deuxième année consécutive. Menés après un but de Kai Havertz (6e), les Parisiens ont égalisé grâce à Ousmane Dembélé (65e) avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but, confirmant leur domination en Europe.
- Une personne est morte dans un accident de la circulation sur le périphérique parisien, dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 mai, en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions. L’homme, né en 2002, a été retrouvé après avoir percuté des blocs de béton à moto-cross, selon le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête. Un autre jeune homme est par ailleurs dans un état critique après une agression dans le XVIe arrondissement.
- Paris a célébré ses champions. Les Parisiens ont quitté Budapest en début d'après-midi avant d'atterrir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle aux alentours de 16h30.
- Après avoir retrouvé leurs supporters lors d’une grande fête gratuite au Champ de Mars, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron, président de la République ce dimanche 31 mai. La parade s'est terminée par une grande célébration au Parc des Princes, ponctuée par un feu d'artifice et un tour d'honneur avec la Ligue des champions.
23:06 - Le PSG soulève la Ligue des champions !
Ce soir, le Paris Saint-Germain a célébré son deuxième titre de Ligue des champions au Parc des Princes.
23:02 - Un selfie qui vaut de l'or
Le club du Paris Saint-Germain a publié une photo de Marquinhos avec sa médaille de vainqueur de la Ligue des champions.
#UCL pic.twitter.com/cP2399zGaP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026
22:55 - Une image dans l'histoire !
Ce soir, les Parisiens ont présenté leurs deux Ligues des champions à leurs supporters !
Les Champions d'Europe 2026 présentent leur deux Champions League au Parc des Princes ! pic.twitter.com/TrawoC9P09— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026
22:47 - Le tour d'honneur continue !
Les joueurs du PSG continuent de saluer les supporters et de brandir la Ligue des champions devant les tribunes.
22:40 - Des supporters posent avec les joueurs !
Certains supporters de la tribune Auteuil viennent célébrer la Ligue des champions avec le président du PSG et les joueurs !
22:35 - Les deux Ligues des champions sont là !
Une image qui parle d'elle même ! Devant la tribune Auteuil, les joueurs du Paris Saint-Germain posent avec leurs deux trophées de la Ligue des champions !
22:33 - Le tour du Parc des Princes continue
L'ambiance est fabuleuse entre les joueurs du PSG et leurs supporters !
22:30 - Le Parc fête ses doubles champions !
La communion est totale au Parc des Princes ! Les joueurs font le tour du stade et célèbrent cette deuxième Ligue des champions avec leurs supporters !
22:30 - Le moment tant attendu en vidéo !
Revivez comme si vous y étiez la célébration du titre de la Ligue des champions au Parc des Princes :
Les joueurs du PSG soulèvent le trophée de la Champions League face à leurs supporters !!! pic.twitter.com/5MArW4fORH— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026
22:29 - Nasser Al-Khelaïfi hystérique
À la fin de son discours, Nasser Al-Khelaïfi a entonné un célèbre chant repris par le Parc des Princes !
Le président Nasser Al-Khelaïfi lance le chant "PARIS-SG TOUS ENSEMBLE ON CHANTERA" !!! pic.twitter.com/AfbsZUrhZe— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026
22:25 - Feu d'artifice au Parc des Princes !
Quel show d'artifices pour clôturer cette journée de célébrations de la Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain !
22:24 - Marquinhos soulève la Ligue des champions !
Image forte de la soirée, Marquinhos soulève la Ligue des champions au Parc des Princes !
22:23 - Marquinhos et Nasser Al-Khelaïfi portés en triomphe !
Après les discours, Nasser Al-Khelaïfi et Marquinhos ont été portés par les joueurs et le staff !
22:22 - "La deuxième Ligue des champions est incroyable"
"Comme l'année dernière, bonsoir le Parc ! Juste au nom des joueurs et du staff, on vous remercie pour cette longue année. La deuxième Ligue des champions est incroyable ! Juste une dernière musique que vous allez aimer : "Le Back2Back, le Back2Back... Merci beaucoup, on vous aime", a clamé Marquinhos.
22:18 - "Merci Paris"
"On a construit quelque chose de très spécial avec cette équipe. Tout le monde ensemble : les joueurs, le staff, les supporters. Merci Paris, merci à vous ! Dernière chose, Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi...", a ajouté le président du PSG.
22:18 - "On entre dans la légende du football"
Nasser Al-Khelaïfi au micro : "On a apporté quelque chose de très spécial : cette magnifique Ligue des champions. C'est quelque chose pour laquelle on a beaucoup travaillé depuis deux ans. L'année dernière, on a gagné la C1, on a été champion. Cette année, on a gagné, Back2Back. On entre dans la légende du football. Vous créez l'histoire du Paris Saint-Germain avec les meilleurs supporters du monde. On a construit quelque chose de très spécial".
22:13 - Et c'est reparti !
Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi tente de prendre la parole, les joueurs et le staff repartent pour un tour.
22:12 - C'est la fête au Parc des Princes !
Les joueurs et les membres du staff du PSG sautent dans tous les sens au milieu de la scène !
22:10 - Marquinhos et Nasser Al-Khelaïfi ferment la marche !
Accompagnés du trophée de la Ligue des champions, Marquinhos et le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi font leur arrivée au Parc des Princes !
22:07 - Pas de salto pour João Neves
Lui qui avait régalé le Parc des Princes d'un salto l'an dernier, João Neves reste plus mesuré cette année. Le milieu portugais est ovationné !
22:06 - Petit pas de danse pour Pacho !
Sur un son espagnol qu'il apprécie, Pacho entre avec le sourire aux lèvres avant plusieurs pas de danse.
22:02 - "Parisienne"
Warren Zaïre-Emery est le prochain à faire son apparition sur le son de Gims "Parisienne". Le milieu parisien arbore une écharpe "Back2Back".
Comptant pour la finale de la Ligue des champions, le match PSG - Arsenal est programmé ce samedi 30 mai à 18h00 à la Puskas Arena de Budapest en Hongrie. Détenteurs des droits de diffusion, M6 et Canal+ diffuseront le choc en finale de la C1.