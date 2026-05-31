DIRECT. Parade du PSG : Champ-de-Mars, Elysée, Parc des Princes, les images grandioses après le sacre en Ligue des champions

De retour à Paris après leur deuxième titre en Ligue des champions, les champions d'Europe ont été célébrés par leurs supporters sur le Champ de Mars avant d'être reçus à l'Élysée. La parade des héros parisiens s'est terminée par une grande fête au Parc des Princes.

L'essentiel

En direct

23:06 - Le PSG soulève la Ligue des champions ! Ce soir, le Paris Saint-Germain a célébré son deuxième titre de Ligue des champions au Parc des Princes.

23:02 - Un selfie qui vaut de l'or Le club du Paris Saint-Germain a publié une photo de Marquinhos avec sa médaille de vainqueur de la Ligue des champions. #UCL pic.twitter.com/cP2399zGaP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

22:55 - Une image dans l'histoire ! Ce soir, les Parisiens ont présenté leurs deux Ligues des champions à leurs supporters ! Les Champions d'Europe 2026 présentent leur deux Champions League au Parc des Princes ! pic.twitter.com/TrawoC9P09 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026

22:47 - Le tour d'honneur continue ! Les joueurs du PSG continuent de saluer les supporters et de brandir la Ligue des champions devant les tribunes.

22:40 - Des supporters posent avec les joueurs ! Certains supporters de la tribune Auteuil viennent célébrer la Ligue des champions avec le président du PSG et les joueurs !

22:35 - Les deux Ligues des champions sont là ! Une image qui parle d'elle même ! Devant la tribune Auteuil, les joueurs du Paris Saint-Germain posent avec leurs deux trophées de la Ligue des champions !

22:33 - Le tour du Parc des Princes continue L'ambiance est fabuleuse entre les joueurs du PSG et leurs supporters !

22:30 - Le Parc fête ses doubles champions ! La communion est totale au Parc des Princes ! Les joueurs font le tour du stade et célèbrent cette deuxième Ligue des champions avec leurs supporters !

22:30 - Le moment tant attendu en vidéo ! Revivez comme si vous y étiez la célébration du titre de la Ligue des champions au Parc des Princes : Les joueurs du PSG soulèvent le trophée de la Champions League face à leurs supporters !!! pic.twitter.com/5MArW4fORH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026

22:29 - Nasser Al-Khelaïfi hystérique À la fin de son discours, Nasser Al-Khelaïfi a entonné un célèbre chant repris par le Parc des Princes ! Le président Nasser Al-Khelaïfi lance le chant "PARIS-SG TOUS ENSEMBLE ON CHANTERA" !!! pic.twitter.com/AfbsZUrhZe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026

22:25 - Feu d'artifice au Parc des Princes ! Quel show d'artifices pour clôturer cette journée de célébrations de la Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain !

22:24 - Marquinhos soulève la Ligue des champions ! Image forte de la soirée, Marquinhos soulève la Ligue des champions au Parc des Princes !

22:23 - Marquinhos et Nasser Al-Khelaïfi portés en triomphe ! Après les discours, Nasser Al-Khelaïfi et Marquinhos ont été portés par les joueurs et le staff !

22:22 - "La deuxième Ligue des champions est incroyable" "Comme l'année dernière, bonsoir le Parc ! Juste au nom des joueurs et du staff, on vous remercie pour cette longue année. La deuxième Ligue des champions est incroyable ! Juste une dernière musique que vous allez aimer : "Le Back2Back, le Back2Back... Merci beaucoup, on vous aime", a clamé Marquinhos.

22:18 - "Merci Paris" "On a construit quelque chose de très spécial avec cette équipe. Tout le monde ensemble : les joueurs, le staff, les supporters. Merci Paris, merci à vous ! Dernière chose, Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi...", a ajouté le président du PSG.

22:18 - "On entre dans la légende du football" Nasser Al-Khelaïfi au micro : "On a apporté quelque chose de très spécial : cette magnifique Ligue des champions. C'est quelque chose pour laquelle on a beaucoup travaillé depuis deux ans. L'année dernière, on a gagné la C1, on a été champion. Cette année, on a gagné, Back2Back. On entre dans la légende du football. Vous créez l'histoire du Paris Saint-Germain avec les meilleurs supporters du monde. On a construit quelque chose de très spécial".

22:14 - Les joueurs fous de joie ! Scènes de liesse sur la scène au milieu du Parc des Princes !

22:13 - Et c'est reparti ! Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi tente de prendre la parole, les joueurs et le staff repartent pour un tour.

22:12 - C'est la fête au Parc des Princes ! Les joueurs et les membres du staff du PSG sautent dans tous les sens au milieu de la scène !

22:12 - Des fumigènes craqués au Parc des Princes ! Nuage de fumée au Parc des Princes !

22:10 - Marquinhos et Nasser Al-Khelaïfi ferment la marche ! Accompagnés du trophée de la Ligue des champions, Marquinhos et le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi font leur arrivée au Parc des Princes !

22:07 - Pas de salto pour João Neves Lui qui avait régalé le Parc des Princes d'un salto l'an dernier, João Neves reste plus mesuré cette année. Le milieu portugais est ovationné !

22:06 - Petit pas de danse pour Pacho ! Sur un son espagnol qu'il apprécie, Pacho entre avec le sourire aux lèvres avant plusieurs pas de danse.

22:03 - Safonov chouchou du Parc Quelle ovation pour Matvey Safonov !