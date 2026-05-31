DIRECT. PSG - Arsenal : le programme des célébrations à Paris, la joie et le drame

Au terme d'une finale étouffante remportée aux tirs au but face à Arsenal, le PSG décroche sa deuxième Ligue des champions consécutive. À Paris, les célébrations s'organisent dans la joie, mais sont aussi marquées par un drame en marge des festivités.

L'essentiel

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12:11 - 780 interpellations et plusieurs blessés lors des célébrations à Paris Les célébrations du sacre européen du PSG ont été marquées par de nombreux débordements dans la nuit de samedi à dimanche à Paris et en région parisienne. Selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, 780 interpellations ont été réalisées sur l’ensemble du territoire, dont 457 gardes à vue. Les forces de l’ordre ont également recensé 219 blessés, dont 8 graves, ainsi que 57 policiers et gendarmes blessés. Les autorités assurent que la situation est restée "globalement sous contrôle", malgré des violences et des dégradations survenues lors des rassemblements festifs.

09:00 - L'Europe ne réussit pas à Arsenal Arsenal reste sur cinq défaites de rang en finale d'une compétition européenne : Coupe des coupes en 1995 (2-1 contre Real Zaragoza)

Coupe de l'UEFA en 2000 (défaite aux tirs au but contre Galatasaray)

Ligue des champions en 2006 (2-1 contre Barcelone)

Europa League en 2019 (4-1 contre Chelsea)

Ligue des champions en 2026 (défaite aux tirs au but contre le PSG)

08:30 - Un duo de commentateurs porte-bonheur Depuis le départ de Habib Beye en février 2025 de Canal+, le PSG a remporté chacune de ses 8 confrontations en phase à élimination directe en Ligue des champions commentées par le duo Paul Tchoukriel-Sidney Govou. Par ailleurs, le club de la capitale a gagné toutes les compétitions qu'il a disputé sur la chaine sur cette période (Ligue des Champions 2025, Supercoupe d'Europe 2025, Ligue des Champions 2026).

08:00 - Un sacre qui rapporte gros Avec ce deuxième titre, le Paris Saint-Germain a récupéré un jackpot. En effet, le club de la capitale empoche 150 millions d'euros cette saison : Droits TV : 34M€

Coefficient UEFA : 11M€

Participation phase de Ligue : 18,6M€

Performance en phase de ligue : 18,7M€

Qualification en 1/8es : 11M€

Qualification en 1/4 : 12,5M€

Qualification en 1/2 : 15M€

Qualification en finale : 18,5M€

Victoire en finale : 6,5M€ + 4M€ de prime de participation pour la Supercoupe d’Europe

07:30 - Le programme des célébrations Ce dimanche, le Paris Saint-Germain va célébrer son titre en Ligue des champions avec ses supporters. Le programme ressemblera à celui de l'an dernier. Ils vont décoller dans la matinée de Budapest, avant de rejoindre le Champ-de-Mars et la Tour Eiffel dans l’après-midi. Ensuite, l’équipe sera reçue à l’Elysée par Emmanuel Macron avant de filer au Parc des Princes.

07:00 - Le PSG doit se rendre à l'Élysée Comme l'an dernier, le Paris Saint-Germain va se rendre à l'Élysée pour célébrer cette deuxième Ligue des champions en fin d'après-midi.

06:30 - Arteta enrage après la victoire du PSG Hier, Mikel Arteta n'a pas caché sa déception mais également son incompréhension. L'entraîneur d'Arsenal est notamment revenu au micro de nos confrères américains de TNT Sports sur le pénalty non-sifflé sur Noni Madueke : "En revoyant les images, il y avait clairement un penalty. Les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Un penalty a été accordé au PSG, aucun penalty ne nous a été accordé sur Madueke, et puis la séance de tirs au but… Cela fait 22 ans que nous n’avons pas atteint la finale de la Ligue des champions, il faut reconnaître la saison que nous avons réalisée, on n’a perdu aucun match en Ligue des Champions (dans le jeu) mais pour le moment, personne ne pourra effacer notre douleur".