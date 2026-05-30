DIRECT. PSG - Arsenal : inquiétude pour Dembélé, une prolongation étouffante, la finale de la Ligue des champions
Le PSG et Arsenal vont se jouer le titre après la prolongation dans une finale de Ligue des champions étouffante.
20:17 - Hakimi frappe de loin
PSG - Arsenal 100e - Parti de son couloir droit, Achraf Hakimi tente sa chance mais ça part directement dans les tribunes.
20:16 - Gyokeres averti
PSG - Arsenal 99e - Tacle rageur de Marquinhos dans les pieds de Gyokoeres qui stoppe la contre-attaque parisienne avec un acte d'anti-jeu. Carton jaune.
20:15 - Neves se trompe
PSG - Arsenal 98e - João Neves veut jouer vite mais sa passe n'est pas assez forte.
20:13 - Raya manque de précision
PSG - Arsenal 96e - David Raya tente une relance puissante et rasante pour Hincapié mais ça termine en touche.
20:12 - Zaïre-Emery entre en jeu !
PSG - Arsenal 95e - Remplaçant au coup d'envoi, Warren Zaïre-Emery prend la place de Fabian Ruiz.
20:12 - La Marseillaise retentit
PSG - Arsenal 94e - L'hymne français résonne à la Puskas Arena de Budapest.
20:10 - C'est mal tiré
PSG - Arsenal 93e - Noni Madueke tire directement le corner dans le petit filet.
20:09 - Pacho à l'affut
PSG - Arsenal 92e - Perte de balle de Barcola et Madueke centre mais Pacho dégage en corner.
20:08 - Ça repart à Budapest !
PSG - Arsenal 91e - Début des prolongations dans cette finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal.
20:07 - Double changement pour les Gunners
Avant le début des prolongations, Eze et Zubimendi remplacent Havertz et Lewis-Skelly pour Arsenal.
20:05 - Plusieurs joueurs victimes de crampes
La pause avant les prolongations est assez longue. En effet, plusieurs joueurs souffrent de crampes des deux côtés.
20:03 - Place aux prolongations dans cette finale de la Ligue des champions
Daniel Siebert siffle la fin du temps additionnel ! Le Paris Saint-Germain et Arsenal vont passer par les prolongations dans cette finale de la Ligue des champions !
20:02 - Barcola rate un face-à-face !
PSG - Arsenal 90+7e - Quelle course de Bradley Barcola qui remonte le terrain ! Dans la surface, l'ailier du PSG frappe du pied gauche mais ce n'est pas cadré.
20:00 - Dembélé se blesse, grosse inquiétude
PSG - Arsenal 90+5e - La finale de la Ligue des champions est terminée pour Ousmane Dembélé ! Le Français sort, remplacé dans le temps additionnel par Gonçalo Ramos.
19:59 - Dembélé ne peut pas continuer !
PSG - Arsenal 90+4e - Ousmane Dembélé reste en position de hors-jeu.
19:58 - Ramos se prépare
PSG - Arsenal 90+3e - Sur le banc parisien, Gonçalo Ramos se prépare à entrer en jeu.
19:57 - Alerte pour Dembélé !
PSG - Arsenal 90+2e - Dans le rond central, Ousmane Dembélé semble être victime de crampes à la cuisse droite.
19:56 - Six minutes supplémentaires
PSG - Arsenal 90+1e - Six minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps de la finale de la Ligue des champions.
19:55 - Raya touché au mollet
PSG - Arsenal 90e - Après la frappe de Vitinha, David Raya se plaint du mollet droit.
19:54 - Vitinha n'en revient pas !
PSG - Arsenal 89e - L'occasion du titre pour le Paris Saint-Germain ? Transversale de Nuno Mendes pour Désiré Doué qui provoque Gabriel avait de servir Vitinha. À l'entrée de la surface, le Portugais enroule une frappe qui effleure la barre transversale de Raya.
19:52 - D'un but à l'autre
PSG - Arsenal 87e - Une erreur qui a failli coûter cher ! Sur le dixième corner parisien, les Gunners filent en contre et Nuno Mendes manque son dégagement. Heureusement pour les Parisiens, la passe de Martinelli termine sur Safonov.
19:50 - Barcola bute sur Raya !
PSG - Arsenal 85e - Sur son premier ballon, Bradley Barcola est passé proche d'être le héros de cette finale ! Contre-attaque et l'ailier enrhume Saliba à la course. Il pousse le ballon mais Raya sort vite et s'empare du cuir dans les pieds du Parisien.
19:49 - Marquinhos dégage
PSG - Arsenal 84e - Pressé dans sa surface par Gyokeres mais Marquinhos dégage.
19:48 - Premier changement parisien
PSG - Arsenal 83e - Khvicha Kvaratskhelia cède sa place à Bradley Barcola.
19:47 - Pacho ne cadre pas
PSG - Arsenal 82e - Pacho reprend un corner mais sa tête au premier poteau fuit le cadre.
Comptant pour la finale de la Ligue des champions, le match PSG - Arsenal est programmé ce samedi 30 mai à 18h00 à la Puskas Arena de Budapest en Hongrie. Détenteurs des droits de diffusion, M6 et Canal+ diffuseront le choc en finale de la C1.