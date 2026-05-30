DIRECT. PSG - Arsenal : Paris à jamais le premier, une 2e étoile historique, le résumé de la finale de la Ligue des champions

Au terme d'une finale étouffante, Paris a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive en s'imposant aux tirs au but face à Arsenal.

En direct

22:40 - Enrique rejoint Guardiola et Zidane Ce samedi, Luis Enrique a remporté sa 3e Ligue des champions. Il rejoint Pep Guardiola, Zinédine Zidane et Bob Paisley. L'Espagnol est à deux longueurs de Carlo Ancelotti.

22:20 - 364 jours mémorables ! Les clubs français ont gagné plus de Ligue des champions sur les 364 derniers jours (Paris SG en 2025 et 2026) qu’au cours des 25188 précédents (Marseille en 1993).

22:00 - Explosion de joie à Roland-Garros Le sacre du PSG en Ligue des champions a été célébré à Roland-Garros. ICI C'EST PARIS !



L'explosion de joie des supporters du @PSG_inside sur le court Philippe Chatrier #RolandGarros pic.twitter.com/JWotRLvawQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2026

21:43 - "On est tombés dans le piège" DJ Snake au micro de Canal+ : "C'était dur ce soir. Une grosse équipe d'Arsenal et on est tombés dans le piège. Je me suis dit que c'était mort. Elle est belle".

21:40 - Le PSG appelle au calme Dès la fin du match, le Paris Saint-Germain a demandé aux supporters de célébrer dans le calme. Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive et continue décrire sa légende, avec lensemble de ses supporters.



Le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026

21:35 - La célébration en vidéo Revivez comme si vous y étiez le moment tant attendu et la célébration de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. LE PSG SOULÈVE LA LIGUE DES CHAMPIONS POUR LA DEUXIÈME FOIS DE SON HISTOIRE #PSGARS | #UCLFinal pic.twitter.com/d6EjzXJ2NM — CANAL+ (@canalplus) May 30, 2026

21:34 - Les proches sur la pelouse Les familles des joueurs et du staff entrent sur la pelouse pour célébrer le deuxième titre en Ligue des champions.

21:32 - "Ce groupe est prêt pour tout" João Neves au micro de Canal + : "Je suis très content pour le groupe. C'était plus difficile. On était champion et on devait défendre ce titre. Ce groupe est prêt pour tout. On a un bon staff et une bonne direction. Ils nous entraînent pour profiter. Il y a beaucoup de fatigue comme dans une finale où on doit tout oublier et tout donner".

21:29 - "Un grand jour" Gonçalo Ramos au micro de Canal+ : "C'est spécial. C'est incroyable. C'est un grand jour le PSG et pour nous. Je suis toujours prêt. J'aime ces moments et je joue pour ça. Je suis un attaquant et je veux être là dans les moments importants et décisifs".

21:26 - "On va savourer" Ousmane Dembélé au micro de Canal+ : "Exceptionnel. C'est une grande soirée. On a travaillé dur cette saison pour faire le back to back. C'est magnifique. On va savourer. Toute la saison a été difficile. On a du géré pas mal de choses mais finalement, on est vainqueur de la Ligue des champions. On est tous heureux. C'était des crampes".

21:26 - "On va savourer" Ousmane Dembélé au micro de Canal+ : "Exceptionnel. C'est une grande soirée. On a travaillé dur cette saison pour faire le back to back. C'est magnifique. On va savourer. Toute la saison a été difficile. On a du géré pas mal de choses mais finalement, on est vainqueur de la Ligue des champions. On est tous heureux. C'était des crampes".

21:24 - Dembélé et Hakimi s'échappent avec la Coupe ! Après être restés sur le podium, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé courent vers le parcage parisien avec la Coupe à la main.

21:22 - Luis Enrique porté en triomphe ! Luis Enrique soulève la coupe aux grandes oreilles tout en étant porté par ses joueurs.

21:20 - Le PSG sacré vainqueur de la Ligue des champions ! Acclamé par ses coéquipiers et le staff parisien, Marquinhos soulève la Ligue des champions pour la deuxième année d'affilée !

21:19 - Paris dans les pas du Real Madrid La dernière fois qu'un club est parvenu à conserver son titre en Ligue des champions, c'est le Real Madrid (2016, 2017 et 2018).

21:18 - Tous les joueurs embrassent la Coupe ! L'émotion est vive sur le podium ! Les joueurs parisiens embrassent la coupe aux grandes oreilles avant que Marquinhos ne vienne la soulever.

21:18 - Luis Enrique ouvre le marche ! L'entraîneur espagnol est poussé par ses joueurs pour aller sur le podium !

21:16 - Au tour des Gunners ! Les joueurs et le staff d'Arsenal se rendent sur le podium, devant une haie d'honneur des Parisiens.

21:15 - Début de la cérémonie Le corps arbitral mené par l'Allemand Daniel Siebert arrive sur le podium pour recevoir sa médaille.

21:14 - Presnel Kimpembe ramène la Ligue des champions ! Sourire aux lèvres, Presnel Kimpembe fait son entrée sur la pelouse avec la Ligue des champions dans les bras.

21:12 - Le PSG marque l'histoire du sport français Ce soir, le Paris Saint-Germain devient le premier club français à remporter deux fois la Ligue des champions !

21:10 - "L'heure de célébrer" Luis Enrique au micro de Canal+ : "Encore plus fort parce que l'on savait la difficulté de jouer contre Arsenal. En tant qu'équipe, c'est incroyable de gagner. Je pense que c'était mérité. C'est l'heure de célébrer avec nos supporters".

21:07 - "Champion mon frère" Marquinhos au micro de Canal+ : "C'est une émotion différence. On passe de zéro à deux. Le back to back. On voulait montrer depuis le premier jour de cette saison que l'on pouvait le faire. L'entraîneur a dit que c'était dur de le faire une fois mais que c'était historique de le faire deux fois. Aujourd'hui, nous avons une équipe complète et les remplaçants qui sont rentrés ont marqué l'esprit aussi. On voit Gonçalo, Beraldo. Je pense que l'ambiance au Parc était incroyable. Merci à tout le monde. Profitez-bien avec modération. Champion mon frère".

21:05 - Luis Enrique complètement fou ! Discret lors du sacre l'an dernier, Luis Enrique se laisse complètement aller et explose littéralement de joie après la victoire en Ligue des champions !