DIRECT. PSG - Arsenal : Paris va gagner la Ligue des champions et on sait pourquoi

C'est le jour J pour le Paris Saint-Germain. Ce samedi 30 mai, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions et peut devenir le premier club français à remporter deux fois la "coupe aux grandes oreilles".

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10:25 - Paris à un but du record en Ligue des champions Cette saison, le Paris-Saint Germain a la meilleure attaque de la Ligue des champions avec 44 buts. Le club de la capitale n'est qu'à une longueur du record sur une seule saison pour une campagne allant de la phase de groupes/phase de ligue à la finale : le FC Barcelona en 1999/00 (45 buts).

10:00 - Une victoire du PSG ne qualifierait pas l'OL ou l'OM en Ligue des champions La saison prochaine, la France comptera trois ou quatre représentants en phase de ligue de la Ligue des champions, en fonction du sort de Lyon dans les tours préliminaires. Peu importe le scénario ce soir, ce chiffre ne montera pas à cinq avec Marseille. Pas plus que l'OL ne rejoindrait directement la phase de ligue. Le règlement de l'UEFA stipule désormais que le club qui profite de la place réservée au vainqueur est celui qui possède le meilleur indice UEFA des tours préliminaires, dans la voie des champions nationaux. Ainsi, ce sont le Sporting Portugal et le Chakhtior Donetsk qui vont directement en profiter.

09:35 - Le programme du PSG jusqu'au coup d'envoi Si le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions est programmé à 18h, le programme des joueurs et du staff du PSG est bien ficelé. En effet, les joueurs avaient rendez-vous à 9 heures au petit-déjeuner de leur hôtel Anantara New York Palace. Dans la foulée, une ultime séance vidéo est prévue. Le déjeuner aura lui lieu à 13 heures avant une sieste, tandis que le départ du bus pour le stade est prévu aux alentours de 16 heures.

09:10 - "Arsenal est la seule équipe en Europe à pouvoir battre ce PSG" Membre des Invincibles champions d'Angleterre sous Arsène Wenger en 2003/2004, Patrick Vieira est convaincu qu'Arsenal peut vaincre le PSG ce soir en finale de la Ligue des champions : "Sur la finale, j'ai hâte d'y être. Ça peut être superbe. J'ai toujours pensé qu'Arsenal était la seule équipe en Europe à pouvoir battre le Paris-SG. Attention, j'adore ce PSG-là. Sur les deux ou trois dernières années, c'est la meilleure équipe d'Europe. Il y a vraiment tout. Parvenir dans un cadre collectif aussi précis à mettre en valeur les individualités, c'est remarquable. Mais Arsenal a tous les outils pour faire mal à cette équipe. La qualité athlétique, la mobilité, la vitesse, la puissance, l'agressivité. Arsenal est capable de très bien défendre. C'est une équipe qui aime et qui accepte de défendre. Et longtemps. Au milieu, ça court, il y a de la qualité technique. Le trio Kvaratskhelia-Dembélé-Doué est exceptionnel en termes de vitesse mais Arsenal est une équipe qui est très bien dans le un-contre-un. Ce sont des défenseurs qui ont de l'explosivité, de l'agressivité. Et puis la clé, on en a beaucoup parlé certes, mais Arsenal est une équipe qui, sur coups de pied arrêtés, est capable de faire très très mal au PSG".

08:45 - L'arme des coups de pied arrêtés On en a beaucoup parlé avant cette finale de Ligue des champions PSG - Arsenal : les coups de pieds arrêtés des Gunners seront-ils une arme fatale face à des Parisiens plutôt solides dans l'exercice ? Arsenal a fait des phases arrêtées un avantage décisif sous l'impulsion du spécialiste Nicolas Jover, recruté en 2021. Les Gunners ont inscrit 25 de leurs 71 buts en Premier League sur ces situations cette saison, plus que tout autre club. Ils détiennent désormais le record de buts sur corner en une saison de championnat, avec 19 réalisations.

08:20 - Arsenal : la pression libérée par le titre Arsenal aborde cette finale de Ligue des champions avec le titre de champion d'Angleterre en poche, le premier depuis 2004. Ce sacre libère les joueurs d'un poids accumulé après trois places de dauphin consécutives et une demi-finale de C1 la saison passée. "Nous sommes champions et cela apporte beaucoup de confiance, une présence et une énergie différentes", a affirmé Arteta en conférence de presse vendredi.

07:55 - Le PSG face à la meilleure défense d'Europe ? Avant la finale PSG - Arsenal ce samedi. Que disent les chiffres ? En Ligue des champions cette saison, Arsenal a gardé sa cage inviolée à neuf reprises, soit trois de plus que toute autre équipe, et n'a encaissé que six buts en 14 matchs. En Premier League, les Gunners n'ont concédé que 27 buts en 38 journées, huit de moins que le deuxième. Luis Enrique lui-même reconnaît qu'Arsenal est "la meilleure équipe défensive d'Europe".

07:30 - Kouame devra faire vite Nouvelle pépite du tennis français et révélation de Roland-Garros 2026, Moïse Kouame avait émis le souhait de ne pas jouer son match du 3e tour durant PSG - Arsenal. Un souhait pas réellement exaucé puisque le jeune français jouera en troisième rotation sur le court Suzanne Lenglen aujourd'hui. "Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête. Parce que je veux vraiment voir la finale, c’est un gros match pour le PSG et pour moi en tant que fan du PSG. Je suis très confiant et si je joue au même moment, je sais que l’équipe fera le travail. Donc, ce ne sera pas un problème", a déclaré ce vendredi le jeune joueur.

07:25 - Roland-Garros chamboulé par la Ligue des champions Avec la finale de la Ligue des champions ce samedi à 18h, les diffuseurs des différentes compétitions sportives comme Roland-Garros doivent s’adapter et cela ne facilite en rien les programmes. La direction de Roland Garros doit désormais composer avec la finale de la "coupe aux grandes oreilles" pour satisfaire les joueurs, les spectateurs et les diffuseurs. "Le diffuseur France TV peut s'attendre à des audiences largement vampirisées par le sommet de la saison de foot, et devrait pousser pour éviter un début de Kouame-Tabilo aux alentours du goûter". Du côté des joueurs, certains se sont positionné comme Diane Parry : "Jouer en même temps que PSG-Arsenal ? Ce ne serait vraiment pas terrible. J’habite à Paris, j’ai trois grands frères, donc j’ai grandi avec le PSG. Samedi, c’est encore un très gros rendez-vous, donc j’espère jouer plus tôt, pour être à 100% et pouvoir regarder le match et les soutenir à fond. Et j’espère qu’Amélie ne va pas me mettre trop tard".

07:20 - Un choc des styles à Budapest La finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal oppose samedi à la Puskás Aréna deux philosophies radicalement différentes. D'un côté, le PSG de Luis Enrique, meilleure attaque de la compétition avec 44 buts en 14 matchs, soit plus de trois par rencontre. De l'autre, l'Arsenal d'Arteta, qui possède de loin la défense la plus hermétique du tournoi avec 6 buts pris.

07:15 - L’IA sait déjà qui va gagner la Ligue des champions ! Pour cette finale de Ligue des champions face à Arsenal, l’IA donne un léger avantage au PSG. Selon le cabinet français Avisia, spécialisé dans la data et l’intelligence artificielle, le club parisien a 58 % de chances de l’emporter, contre 42 % pour Arsenal. La prédiction est d’autant plus intéressante que le cabinet avait annoncé l’an dernier la victoire du PSG face à l’Inter Milan, finalement confirmée sur le terrain.

07:10 - Le PSG dans les pas du Real Madrid Sacré vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain retrouve la finale, un an plus tard. Le club parisien est le premier champion en titre à atteindre la finale de la Champions League depuis le Real Madrid en 2016/17 et 2017/18, deux saisons au cours desquelles il a remporté le titre.

07:05 - Le PSG, bête noire des clubs anglais en Ligue des champions Paris a remporté cinq confrontations consécutives à élimination directe en Ligue des champions contre des équipes anglaises. La saison dernière, le club de la capitale a éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal respectivement en huitièmes de finale, quarts de finale et demi-finales. Cette saison, il a battu Chelsea et Liverpool en huitièmes de finale et quarts de finale. Le champion de France n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches de compétition européenne contre des adversaires anglais (9 victoires, 2 nuls).