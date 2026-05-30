Finale Ligue des champions : le match à 18h... chaîne TV, diffusion au Parc, comment suivre PSG - Arsenal ?
Découvrez toutes les infos pratiques sur la diffusion de la rencontre entre le PSG et Arsenal en finale de la Ligue des champions.
Le match le plus important de la saison avant une Coupe du monde qui va animer tout l'été. Ce samedi 30 mai, la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal va se disputer en Hongrie du côté de Budapest entre les deux meilleures équipes européennes de la saison, Arsenal, champion d'Angleterre et Paris, champion de France.
Mais attention pour ceux qui ont l'habitude de suivre certains matchs sur Canal + ou de suivre la finale de la Ligue des champions sur TF1, à l'instar de la Coupe du monde, c'est M6, comme l'année dernière, qui a tiré le gros lot pour la diffusion de la rencontre PSG - Arsenal en clair. Dès 17h, Ophélie Meunier sera en direct de la Puskás Aréna avec Luis Fernandez, Ludovic Giuly et Johan Djourou. À 17h50, Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Samuel Umtiti commenteront la finale, avec Virginie Sainsily aux interviews en bord de terrain.
Et vous l'avez remarqué, l'heure de la finale est particulière puisque le coup d'envoi est prévu à 18h. Dans un communiqué publié en début de saison, l'UEFA avait indiqué que cet horaire permettait de créer "une atmosphère chaleureuse qui permette aux familles et aux enfants d'assister facilement", mais aussi proposer "un meilleur accès aux transports en commun, notamment après le match, et un retour plus sûr et plus pratique depuis le stade" et enfin permettre "aux supporters de poursuivre leurs festivités" après la rencontre, ce qui provoquerait "un impact économique positif de l'événement" pour les villes hôtes, à commencer donc par cette année avec Budapest..
"La nouvelle heure de coup d'envoi s'aligne également sur une fenêtre de diffusion plus accessible, permettant à la finale de toucher une audience télévisuelle et numérique encore plus large dans le monde entier, en mettant l'accent sur l'engagement des jeunes téléspectateurs", expliquait encore l'instance.
17:20 - La finale de la Ligue des champions diffusée au Parc des Princes
Le club de la capitale a décidé de retransmettre la finale de la Ligue des champions devant des tribunes pleines du Parc des Princes comme l'année dernière. Outre la rencontre, qui débutera à 18 heures, le PSG propose également à ses fidèles d’investir les tribunes du Parc des Princes dès 14 heures pour assister à un show musical qui débutera à 15h.
17:00 - Pourquoi la finale est diffusée en clair ?
La raison est simple et écrite dans la loi française... La finale de la Ligue des champions fait partie des événements sportifs sanctuarisés qui doivent obligatoirement être diffusés en clair sur le territoire français au même titre, entre autres, que les matchs de football des Bleus, ceux du XV de France, les Jeux olympiques et paralympiques, le Tour de France, la finale du Top 14 ou celle de Roland-Garros.
16:30 - La finale de la Ligue des champions sur M6
Bonne nouvelle, la finale de la Ligue des champions, PSG - Arsenal sera diffusée en clair sur les antennes de M6. Jackpot pour la 6 qui va diffuser deux finales consécutives du PSG.
16:00 - Aucune parade prévue pour la finale de la Ligue des champions
"Aucune parade n'est prévue" sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG, contrairement à l'année précédente lors du premier sacre européen du club parisien, indique sur son site la mairie du 8e arrondissement. Le stationnement sera interdit sur et autour de l'avenue, de samedi 15h00 au dimanche 05h00, de même que la circulation.
15:30 - Un gros dispositif de sécurité pour la finale de la Ligue des champions
"Afin de prévenir tout débordement et exaction", un "important dispositif de sécurisation" va être déployé à "Paris et en petite couronne", explique le communiqué de la préfecture.
15:00 - TF1 va bientôt récupérer les droits de la finale de la Ligue des champions
Si TF1 a détenu ces droits de 2022 à 2024, c'est désormais M6 qui est donc l'heureux propriétaire depuis 2025 et qui diffusera donc cette année la finale PSG-Arsenal et celle de 2027. Mais dès 2028, TF1 récupèrera le sommet du football européen, et ce jusqu'en 2031.
14:30 - Un théâtre réquisitionné pour diffuser la finale PSG - Arsenal
La retransmission prendra une grosse ampleur à l'Île-Saint-Denis qui propose de "vivre collectivement et chaleureusement ce temps fort de l’actualité sportive"... dans un théâtre où un écran sera installé pour suivre la retransmission. Avis à un public "adulte et familial", précise la mairie. 150 places seront disponibles. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Un autre écran pour les plus jeunes est prévu au foyer Jean-Vilar.
14:00 - Plusieurs diffusions dans la région
Au Perray-sur-Yvelines, un écran géant sera dressé au parc municipal tout comme à Conflans-Sainte-Honorine dans le parc du Prieuré. À Poissy, la ville permet aux bars et restaurants du centre-ville de déployer leurs terrasses pour accueillir les supporters qui viendront s'attabler pour voir le match sur petit écran.
13:30 - Une grosse retransmission à Saint-Germain en Laye
À Saint-Germain-en-Laye, le berceau du PSG, la ville organise une soirée gratuite et sans réservation au stade Georges-Lefèvre. Plusieurs milliers de supporters sont attendus à partir des 15h30 pour la retransmission du match. Des animations sont prévues sur place. "C’est le même dispositif que la précédente finale. Sauf que là, on a effectivement fait en sorte d'avoir un petit peu plus de place. On a organisé toute une partie sécurité parce que finalement le fait d'ouvrir à 15h30 les portes, ça permet une fluidité aussi du passage et une meilleure organisation de la fan zone", explique Caroline Lamotte, chargée de communication à la mairie de Saint-Germain-en-Laye dans des propos relayés par France 3.
13:00 - Pas de fan zone pour la finale de la Ligue des champions
Pour rappel, il n'y aura finalement aucune fan zone dans la capitale pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, la ville de Paris ayant renoncé pour des raisons de sécurité.
12:30 - Pas de Nasri sur place pour la finale de la Ligue des champions
Après les insultes récoltées de la part des supporters face au Bayern, Samir Nasri restera en plateau. "Ce n'est pas la réalité. Malheureusement, juste avant la finale, je m'étais pété le mollet. J'étais entraîneur à la Kings League, j'ai cru que j'avais encore 20 ans, à m'entraîner avec les joueurs, et je m'étais blessé. J'étais en béquilles et on m'avait dit que pour le dispositif à Munich, il fallait monter des escaliers, marcher énormément. Donc je n'avais tout simplement pas pu faire le déplacement".
12:00 - Canal + diffuse également la rencontre avec un programme XXL
Si vous n'êtes pas fan de M6, sachez que Canal + diffusera tout de même la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Dès 9 heures du matin, Canal+ Foot lancera la finale avec les informations de la matinée et des duplex avec Budapest. Un numéro spécial de La Clinique des sports, présenté par Lyes Houhou, analysera la préparation physique et mentale du PSG, avec des professionnels de la santé et Alain Roche comme invité. À partir de 13 heures, cette fois sur Canal+, la chaîne lancera son Canal Bus dans les rues de la capitale hongroise, animé par Jules Deremble. Une façon de filmer l'atmosphère régnant dans la ville, à quelques heures du coup d'envoi. La bande du Canal Champions Club (Hervé Mathoux, Laure Boulleau, David Ginola, Robert Pirès, Christophe Jallet, Bertrand Latour, Gauthier Kuntzmann) sera présente dans ce car les menant jusqu'au stade de la finale. Le CCC sera en effet délocalisé à la Puskas Arena et prendra l'antenne à partir de 16 heures, depuis le bord de la pelouse. À 18 heures, PSG-Arsenal sera commenté par Paul Tchoukriel et Sidney Govou, avec Margot Dumont et Dominique Armand en reporters bord terrain et intervieweurs.
11:30 - Des stars en pagaille pour la diffusion de PSG - Arsenal
Le communiqué du club annonce notamment la présence de Superbus, Rim’K, Naza, Heuss l’Enfoiré, Gambi, Georgio, La Mano 1.9, Nono La Grinta, JRK19, Kulturr, La Rvfleuze, R2 ou encore Triangle des Bermudes pour la finale de la Ligue des champions PSG - Arsenal à travers un immense show musical.