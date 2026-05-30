Finale Ligue des champions : chaîne TV, diffusion au Parc... Comment suivre PSG - Arsenal ?

Découvrez toutes les infos pratiques sur la diffusion de la rencontre entre le PSG et Arsenal en finale de la Ligue des champions.

Le match le plus important de la saison avant une Coupe du monde qui va animer tout l'été. Ce samedi 30 mai, la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal va se disputer en Hongrie du côté de Budapest entre les deux meilleures équipes européennes de la saison, Arsenal, champion d'Angleterre et Paris, champion de France.

Mais attention pour ceux qui ont l'habitude de suivre certains matchs sur Canal + ou de suivre la finale de la Ligue des champions sur TF1, à l'instar de la Coupe du monde, c'est M6, comme l'année dernière, qui a tiré le gros lot pour la diffusion de la rencontre PSG - Arsenal en clair. Dès 17h, Ophélie Meunier sera en direct de la Puskás Aréna avec Luis Fernandez, Ludovic Giuly et Johan Djourou. À 17h50, Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Samuel Umtiti commenteront la finale, avec Virginie Sainsily aux interviews en bord de terrain.

Et vous l'avez remarqué, l'heure de la finale est particulière puisque le coup d'envoi est prévu à 18h. Dans un communiqué publié en début de saison, l'UEFA avait indiqué que cet horaire permettait de créer "une atmosphère chaleureuse qui permette aux familles et aux enfants d'assister facilement", mais aussi proposer "un meilleur accès aux transports en commun, notamment après le match, et un retour plus sûr et plus pratique depuis le stade" et enfin permettre "aux supporters de poursuivre leurs festivités" après la rencontre, ce qui provoquerait "un impact économique positif de l'événement" pour les villes hôtes, à commencer donc par cette année avec Budapest..

"La nouvelle heure de coup d'envoi s'aligne également sur une fenêtre de diffusion plus accessible, permettant à la finale de toucher une audience télévisuelle et numérique encore plus large dans le monde entier, en mettant l'accent sur l'engagement des jeunes téléspectateurs", expliquait encore l'instance.

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