Obsédé de psychologie, adjoint détesté au PSG, femme ex-Miss... Dans la tête de Mikel Arteta avant la grande finale PSG - Arsenal
Mikel Arteta, ici lors de la défaite d'Arsenal en demi-finale l'an dernier face au club parisien, a un rapport particulier avec le PSG, adversaire d'Arsenal en finale de la Ligue des champions. L'Espagnol a ses méthodes, ses habitudes et suscite à la fois curiosité et nombreuses critiques. Voici quelques-uns de ses secrets.
© Matthieu Mirville/ZUMA/SIPA (publiée le 29/05/2026)