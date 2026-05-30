Parade du PSG sur les Champs-Elysées : voici pourquoi rien n'est prévu en cas de sacre de Paris en Ligue des champions

Les Champs-Elysées seront fermés lors de la finale de la Ligue des champions entre Paris et Arsenal.

Le PSG dispute sa seconde finale consécutive de Ligue des champions. Face à Arsenal, du côté de Budapest, Paris pourrait devenir à jamais le premier club français avec deux sacres en Ligue des champions et surtout de manière consécutive. Mais malheureusement pour les fans, il n'y aura pas de grosse fête sur les Champs Elysées en cas de sacre de Paris face à Arsenal.

"Aucune parade n'est prévue" sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG, contrairement à l'année précédente lors du premier sacre européen du club parisien, indique sur son site la mairie du 8e arrondissement. Le stationnement sera d'ailleurs interdit sur et autour de l'avenue, de samedi 15h00 au dimanche 05h00, de même que la circulation.

La raison ? Plusieurs évènements prévus dans la même soirée au sein de la capitale. Et parmi eux, le concert de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France, un autre du rappeur Damso à La Défense Arena ainsi qu'un de Bouss à l'Accor Arena, qui vont mobiliser un nombre important de forces de l'ordre, souligne une source policière. Pour rappel, l'année dernière, après la victoire en Ligue des champions, les forces de l'ordre avaient procédé à plus de 500 interpellations au terme de célébrations ternies par des incidents à Paris et en régions...

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez demande la plus grande fermeté face à un possible "épisode de violences urbaines important", tandis que le parquet de Paris anticipe déjà 400 gardes à vue, selon Le Parisien. Au total ce sont plus de 8 000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés partout dans la capitale et son agglomération, 22 000 le seront dans toute la France.

En revanche, de grosses célébrations sont prévues sur le Champ de Mars...