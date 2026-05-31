Champ-de-Mars : heure et détail des célébrations après le sacre du PSG face à Arsenal en Ligue des champions

Pas de parade sur les Champs Elysées, mais une grosse fête sur le Champs-de-Mars est prévue.

Paris a disputé une deuxième finale de Ligue des champions en deux ans face à Arsenal et a paris a une nouvelle fois gagné ! Mais pas de parade sur les Champs-Elysées, mais un show prévu sur le Champ de Mars.

Cette décision a d'ailleurs été fortement critiquée par l'opposition à Paris. Dans un communiqué, ils se sont émus que le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire ait " décidé, sans aucune consultation préalable, d'organiser une célébration sur le Champ-de-Mars le 31 mai". " Cette décision sans associer les maires des VIIe et XVe arrondissements, les habitants et les commerçants, illustre un total manque de considération pour la vie des arrondissements ", ont écrit ces élus de droite.

Le détail des festivités sur le Champ-de-Mars en cas de sacre du PSG en Ligue des champions

Ce sont entre 80 et 100 000 personnes qui sont attendues sur le Champ-de-Mars après la victoire de Paris face à Arsenal ce samedi 30 mai. Pas de défilé donc des joueurs de Luis Enrique sur un bus impérial, mais une célébration à pied devant les supporters. Selon un plan publié par l'association de riverains Les Amis du Champ-de-Mars et confirmé par Le Parisien, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers feront leur entrée depuis le plateau Joffre, au niveau de l'École militaire, ainsi que par l'avenue Risler. De là, ils remonteraient en direction de la Tour Eiffel, encadrés par le public sur les côtés, avant de s'arrêter au centre du parc, place Rueff. Une vaste estrade équipée d'un espace pyrotechnique y serait installée pour la présentation du trophée. Il y aurait donc derrière les joueurs, la Tour Eiffel comme un symbole et qui risque de faire le tour du monde. On ne connaît pas encore l'heure exacte de la parade, mais ce serait vers 16h si le programme ne prend pas de retard.

Plusieurs stations de métro seront fermés. Les stations École Militaire ainsi que La Tour-Maubourg sur la ligne 8 et la station Saint-François-Xavier sur la ligne 13 seront inaccessibles au public dès midi, jusqu'à nouvel ordre de la préfecture de police. Un peu plus tard dans la journée, à partir de 16 heures, les stations Cambronne, Dupleix et Sèvres-Lecourbe sur la ligne 6, Pont-Neuf sur la ligne 7 et Ségur sur la ligne 10, seront à leur tour fermées pour des questions de sécurité.