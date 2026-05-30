Champs-de-Mars : heure et détail des célébrations en cas de sacre du PSG face à Arsenal en Ligue des champions

Pas de parade sur les Champs Elysées, mais une grosse fête sur le Champs-de-Mars est prévue en cas de victoire.

Paris dispute une deuxième finale de Ligue des champions en deux ans face à Arsenal. En cas de sacre des Parisiens, pas de parade sur les Champs-Elysées, mais une grosse célébration sur le Champs-de-Mars.

Cette décision a d'ailleurs été fortement critiquée par l'opposition à Paris. Dans un communiqué, ils se sont émus que le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire ait " décidé, sans aucune consultation préalable, d'organiser une célébration sur le Champ-de-Mars le 31 mai". " Cette décision sans associer les maires des VIIe et XVe arrondissements, les habitants et les commerçants, illustre un total manque de considération pour la vie des arrondissements ", ont écrit ces élus de droite.

Le détail des festivités sur le Champ-de-Mars en cas de sacre du PSG en Ligue des champions

Ce sont entre 80 et 100 000 personnes qui sont attendues sur le Champ-de-Mars en cas de victoire de Paris face à Arsenal ce samedi 30 mai. Pas de défilé donc des joueurs de Luis Enrique sur un bus impérial, mais une célébration à pied devant les supporters. Selon un plan publié par l'association de riverains Les Amis du Champ-de-Mars et confirmé par Le Parisien, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers feront leur entrée depuis le plateau Joffre, au niveau de l'École militaire, ainsi que par l'avenue Risler. De là, ils remonteraient en direction de la Tour Eiffel, encadrés par le public sur les côtés, avant de s'arrêter au centre du parc, place Rueff. Une vaste estrade équipée d'un espace pyrotechnique y serait installée pour la présentation du trophée. Il y aurait donc derrière les joueurs, la Tour Eiffel comme un symbole et qui risque de faire le tour du monde. L'horaire de la célébration n'est pas encore confirmé. L'an dernier, la parade sur les Champs-Élysées avait débuté à 17h.

La Tour Eiffel sera illuminée en rouge et bleu dès le vendredi 29 mai au soir jusqu'à minuit, puis scintillera samedi à 17h45, au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse de la Puskás Aréna de Budapest. Cent cinquante panneaux lumineux dans Paris diffusent des messages de supporters depuis le mercredi 27 mai via le site de la Ville.

Comme l'an dernier, une célébration au Parc des Princes, en soirée, avec les abonnés du club, est envisagée. Un passage à l'Élysée pour présenter le trophée à Emmanuel Macron, comme en 2025, n'est pas à exclure non plus dans le déroulé de la journée.