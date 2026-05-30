Samuel Umtiti : commentateur sur M6 après une dépression, comment son genou a ruiné sa fin de carrière

Avant la Coupe du monde, Samuel Umtiti fait ses débuts en tant que commentateur sur M6 samedi soir à l'occasion de la finale de la Ligue des champions PSG - Arsenal. Un retour au bord des terrains après une dépression et une retraite précipitée à 31 ans...

Il reste l'un des hommes de l'été 2018, de ceux qui ont mené les Bleus sur le toit du monde, portés notamment par son but libérateur face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde. 8 ans plus tard, Samuel Umtiti fait son retour au bord des terrains pour une Coupe du monde, étant intégré au dispositif de M6 pour le Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Il fera même ses débuts ce samedi 30 mai lors de la finale de la Ligue des champions PSG - Arsenal également diffusée sur M6.

Le retour de Samuel Umtiti dans les stades intervient 8 mois après l'annonce de sa retraite, à 31 ans seulement. Les images de sa célébration mythique avec un pas de danse baptisé "casser la démarche" auront contrasté cruellement avec le parcours douloureux qui attendait l'international français dans les années suivantes.

Entre 2019 et 2025, l'ancien Lyonnais n'aura disputé que 88 matchs toutes compétitions confondues, alternant entre retours éphémères et rechutes douloureuses. Après un prêt à Lecce, les blessures avaient rattrapé Samuel Umtiti, comme lors de son retour en France au Losc en 2023 avec 13 petits matchs en deux saisons avant l'annonce de sa fin de carrière.

Samuel Umtiti : "Une mini-dépression"

Les premiers signes étaient déjà là en Russie lors de la fameuse Coupe du monde 2018. "Je ne suis pas allé en me disant que j'allais me sacrifier. Je suis allé puisque qu'on m'avait dit que je pouvais jouer", confiait Samuel Umtiti en 2024 à DAZN au sujet de sa participation au Mondial 2018. Un détachement cartilagineux au genou gauche l'accompagnait pourtant lors de la compétition, une blessure qui allait transformer progressivement sa fin de carrière en calvaire.

"Chez moi, c'était une clinique avec toutes les meilleures machines. On essayait tout", expliquait Samuel Umtiti à L'Equipe en décembre 2025 en marge de la sortie d'un documentaire intitulé "Têtes plongeantes, faire équipe avec la santé mentale" dans lequel il témoigne sur ses difficultés. "C'était une mini-dépression. Je n'ai pas su la gérer. Ça m'a pris du temps", avouait le champion du monde, évoquant cette période où il ne sortait même plus de chez lui.

Les critiques sur son supposé manque d'investissement et les rumeurs sur son attachement à son salaire barcelonais l'avaient alors profondément blessé. "Quand je lisais tout ce qui sortait dans la presse, je me disais : Comment ils peuvent penser ça de moi, je ne suis pas comme ça, l'argent n'est pas ce qui m'anime. J'avais juste envie de jouer au football." S'il ne joue plus, le ballon rond n'est pas loin de la vie de Samuel Umtiti. Outre son rôle sur M6 mais aussi sur RMC, l'ex-défenseur, aujourd'hui âge de 32 ans, entend passer ses diplômes d'entraineur et a déjà effectué un stage au Paris FC.