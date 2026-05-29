Bryan Bergougnoux : de quoi est mort l'ex-grand espoir et joueur de Lyon ? Un cancer et un AVC évoqués

Triple champion de France avec l'OL, l'ex-attaquant formé à Lyon est décédé ce vendredi 29 mai à Toulouse à la suite de malaises. Bryan Bergougnoux était âgé de 43 ans. Ces dernières années, il avait connu de nombreux problèmes de santé dont un cancer de la parotide et un AVC.

Bryan Bergougnoux est mort. Formé à l'Olympique lyonnais, celui qui est né à la Croix-Rousse à Lyon aurait été victime d'un malaise alors qu'il se trouve dans un véhicule qui le conduisait au Stadium, rapporte Le Progrès. Après cette perte de connaissance, il aurait été conduit à l'hôpital où il est finalement décédé à l'âge de 43 ans, après avoir à nouveau fait un malaise. On ignore encore à ce stade qu'elle est l'origine de ces malaises.

Bryan Bergougnoux avait connu de nombreux problèmes de santé ces dernières années, dont un AVC et un cancer. En novembre 2023, au cours d'un entretien accordé à L'Équipe, il avait ainsi révélé être atteint d'un cancer de la parotide. "Je me suis fait opérer", lâchait-il alors qu'on le contactait pour évoquer sa nouvelle vie d'entraîneur. "Ils m'ont fait une parotidectomie", à savoir une ablation d'une glande salivaire, expliquait-il. "Le nerf a été retiré aussi. Je suis un petit peu paralysé du visage. Mais je suis revenu très rapidement pour essayer de montrer que dans la vie, il faut avancer, quelles que soient les difficultés" témoignait Bryan Bergougnoux, arguant : "Si ça peut aider des gens qui sont dans ce genre de situation, à se dire qu'ils ne sont pas seuls, déjà, et que ce n'est pas une fatalité, que tant qu'on est en vie, il faut avancer".

Triple champion de France avec l’OL et entraîneur adjoint du Havre, le parcours de Bryan Bergougnoux

Né le 12 janvier 1983 à Lyon, Bryan Bergougnoux avait été formé à l'Olympique lyonnais, où il avait fait ses débuts en 2001 à 18 ans. C'était lors d'une rencontre opposant l'OL à Lens. Avec l'OL, il aura disputé pas moins de 48 matchs, pour six buts, et remporté trois titres de champion de France : en 2002, en 2004 et en 2005. Avec l'équipe de France espoirs, Bryan Bergougnoux était parvenu à remporté le festival de Toulon en 2004.

Désireux d'avoir davantage de temps de jeu, Bryan Bergougnoux avait fini par quitter l'OL pour poursuivre sa carrière à Toulouse, de 2005 à 2009, puis à Lecce, de 2009 à 2012, Châteauroux en 2011, l'Omonia Nicosie en 2012, Tours entre 2012 et 2018. Quittant le terrain pour les bancs, il avait lancé sa carrière de coach à Thonon Evian (2018-2019). Après être passé par Tours, il avait finalement retrouvé le monde pro au Havre en début de saison dernière. Il y était d’adjoint de Didier Digard. Bryan Bergougnoux est décédé quelques jours seulement après avoir assuré le maintien du club en Ligue 1. Le Progrès rapporte qu'il devait disputer ce vendredi 29 mai un tournoi de légendes aux côtés d'anciens du TFC.

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