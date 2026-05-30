Daniel Siebert : c'est l'arbitre de PSG - Arsenal en finale, mais pourquoi personne ne l'aime ?

L'Allemand Daniel Siebert, arbitre controversé de la finale de Ligue des champions PSG-Arsenal, a été confronté à de nombreuses critiques avant même le coup d'envoi samedi à Budapest.

L'arbitre de la finale de la Ligue des champions 2026 PSG-Arsenal se nomme Daniel Siebert. Il est allemand, né à Berlin, est âgé de 42 ans et s'apprête à vivre le plus grand moment de sa carrière d'arbitre, après avoir gravi tous les échelons depuis ses débuts à 14 ans. Arbitre international depuis 2015, il compte déjà quatorze années d'expérience en Bundesliga et onze en Coupe d'Europe.

Père de deux enfants et titulaire d'un diplôme d'enseignant, Daniel Siebert a d'ailleurs eu l'occasion cette saison d'arbitrer deux de ses anciens élèves devenus professionnels, Linton Maina au FC Cologne et Fisnik Asllani à Hoffenheim. "Pendant les matches, ils m'appelaient toujours M. Siebert, comme quand on s'adresse aux enseignants. J'ai donc dû leur dire que ce n'était plus nécessaire !", confiait-il dans une interview accordée à l'UEFA avant ce grand rendez-vous.

Pourtant, malgré ces états de service impressionnants et sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar ainsi qu'aux deux derniers Euros, l'arbitre de ce PSG- Arsenal en finale de la Ligue des champions Daniel Siebert ne fait pas l'unanimité, loin de là. Sa non-sélection pour la Coupe du monde 2026 constitue d'ailleurs à la fois un coup d'arrêt et immense déception personnelle qu'il espère atténuer avec cette finale prestigieuse.

Cette saison 2025-2026 a été particulièrement chargée pour l'arbitre allemand, qui a dirigé dix matches de Champions League, plus que tout autre arbitre. Un parcours remarquable, même s'il a dû surmonter une blessure au mollet en milieu de saison qui aurait pu compromettre ses ambitions. "J'étais inquiet, car on ne sait jamais combien de temps la récupération prendra", avoue-t-il, remerciant au passage ses médecins pour leur travail.

Les supporters d'Arsenal se souviendront de sa prestation lors de la demi-finale retour contre l'Atlético Madrid le 5 mai dernier. Lors de cette rencontre remportée 1-0 par les Gunners, l'arbitre allemand n'avait pas bronché sur une action litigieuse impliquant Antoine Griezmann dans la surface, provoquant l'incompréhension chez les Espagnols. Ce sera d'ailleurs la troisième fois en moins de deux mois qu'il arbitrera Arsenal en Champions League, après la victoire en quarts de finale aller contre le Sporting le 7 avril. De quoi inquiéter les supporters parisiens ?

Daniel Siebert : un arbitre "trop hésitant" selon une légende du football allemand, peu de goût pour le dialogue avec les joueurs

Ils pourront se souvenir que les statistiques sont aussi favorables pour eux. S'il avait également dirigé le nul parisien à Bilbao (0-0) le 10 décembre dernier en phase de ligue, le PSG avait auparavant remporté ses trois derniers matches de Ligue des champions arbitrés par Daniel Siebert : contre le Club Bruges (5-0) en 2019, face au Maccabi Haïfa (3-1) en 2022 et contre Gérone (1-0) l'an passé.

Mais au-delà des statistiques, c'est surtout le tempérament de l'arbitre Daniel Siebert qui inquiète et notamment son côté fermé. Il ne serait pas très ouvert à expliquer ses choix aux joueurs et aux entraineurs. Ole Werner, entraîneur de Leipzig, en a fait les frais après une défaite face au Bayern Munich en février : "Je voulais aller à sa rencontre à la fin du match, mais il m'a complètement ignoré lorsque j'ai cherché à lui serrer la main. Nous avons eu un contact visuel, mais il a préféré ne pas me répondre pour une raison que j'ignore. J'ai du mal à comprendre son attitude", confiait-il dans des propos repris par L'Equipe cette semaine.

Lothar Matthäus, légende du football allemand et consultant pour Sky Sport Deutschland, ne mâche pas ses mots envers Daniel Siebert, l'arbitre de ce PSG - Arsenal en finale de Ligue des champions : "Il ne sait pas toujours faire preuve de cohérence dans ses décisions. Que ce soit pour les fautes ou les hors-jeu, il ne sait pas toujours s'il faut laisser le jeu se poursuivre ou siffler. Au niveau de ses choix, il est trop hésitant. Il devrait être beaucoup plus conséquent. La seule qualité que je lui connais, c'est qu'il reconnaît ses erreurs en général. Il est plutôt honnête."

L'incident le plus marquant reste toutefois celui du 7 mars dernier à Cologne. Après la défaite de son équipe contre le Borussia Dortmund (1-2), le speaker du stade Michael Trippel, 71 ans et figure emblématique du club depuis plus de 40 ans, avait littéralement explosé au micro : "Je vais m'attirer des ennuis, mais je le dis quand même : dans le temps additionnel, il y a eu une faute de main évidente d'un joueur de Dortmund et personne ne l'a remarquée, même pas celui qui est payé pour. Ce type est absolument répugnant." Une sortie qui avait valu à Trippel une enquête de la fédération allemande pour violation du règlement UEFA !

Samedi, à la Puskás Aréna de Budapest, Daniel Siebert sera entouré de ses compatriotes Jan Seidel et Rafael Foltyn comme assistants, et de Bastian Dankert au VAR. Une équipe allemande complète pour une finale où les deux clubs devront composer avec un arbitre réputé pour son intransigeance et son peu de goût pour le dialogue. Les capitaines devront jouer leur rôle de médiateur, conformément au nouveau protocole de communication, car avec Siebert, les regroupements de joueurs autour de l'arbitre ne seront pas tolérés. Marquinhos, capitaine parisien, et Martin Odegaard, capitaine des Gunners, sont prévenus !