Matvey Safonov : il a mis au placard Lucas Chevalier, un ancien coéquipier révèle une anecdote

Le portier russe est l'une des réussites de Luis Enrique au PSG.

Le gardien russe a pris la place de Lucas Chevalier dans les cages du PSG depuis des mois. Un revirement de situation pas si étonnant que ça pour un ancien coéquipier et joueur de l'OM, Charles Kaboré, qui s'est expliqué auprès de L'Equipe. "Il est passé de quatrième gardien à titulaire. Tous les joueurs voulaient que ce soit lui parce qu'il était tellement fort ! Sur sa ligne, dans ses sorties dans les pieds, il était infranchissable. L'anecdote qui marque le plus ? Dès ses premiers tirs au but avec le PSG, Safonov a impressionné tout le monde : " à l'entraînement, il en arrêtait un sur deux. Avec Flamengo en Coupe Intercontinentale, il en a stoppé quatre !"

Une intelligence tactique mise en avant par son ancien directeur à Krasnodar : " Matvey est un homme de défi. Après les entraînements, je lui disais : "sur dix, je vais t'en marquer cinq." Il répondait : "non, aucun". Au fil des frappes, plus il observait mes mouvements, plus il bloquait tout. À la fin, je n'ai même plus réussi à en marquer un ! " Une préparation méticuleuse qui pourrait une nouvelle fois le servir en finale de Ligue des champions ce samedi 30 mai face à Arsenal.

"Il est inclassable parce qu'il a une technique qui lui appartient, qui n'est enseignée dans aucune école de gardien de but", explique Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG. "Mais c'est aussi l'école du courage et de l'abnégation. Après s'être contenté des miettes l'an dernier, on lui recolle [le gardien international français] Lucas Chevalier dans les pattes en août. Et au lieu de renoncer, il dit : 'Je vais vous montrer que je suis meilleur" comme l'indique Jérôme Alonzo dans des propos relayés par France Info.