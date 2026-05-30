Khvicha Kvaratskhelia : sa personnalité surprenante en dehors des terrains

Maître à jouer du PSG, le Géorgien a une personnalité très différente en dehors des terrains.

Khvicha Kvaratskhelia est l'une des grandes stars du PSG depuis plusieurs saisons. Transféré en grande pompe de Naples, le Géorgien à la prononciation difficile fait parler de lui sur le terrain et est très discret dans la vie privée... Normal, sa personnalité est très différente en dehors des terrains.

"Je suis étonné de l'image qu'on peut avoir de moi" explique d'ailleurs le joueur. Sa décision de rejoindre le PSG a notamment été décidée par la perspective de vivre à Paris, au delà du sport. Et pour le numéro 7 du PSG, ce choix de vie s'est avéré "excitant" selon L'Equipe. Selon le quotidien, le Géorgien est un casanier, profitant des moments chez lui avec son épouse et son garçon. Avec, très régulièrement, ses amis, sa famille venue de Géorgie à son domicile, souvent pour partager un barbecue... Pas vraiment au soleil, mais dans une excellente d'ambiance.

Le joueur est également très proche de l'ex-ailier de Naples, Cyril Ngonge, dont il est très proche et avec qu'il partage de nombreuses parties de jeux vidéos, jusqu'à partir en vacances ensemble cet été. Le Géorgien est également un passionné de NBA, et même quasiment incollable. Ne cherchez donc pas trop Kvaratskhelia dehors, il choisit parfois quelques restaurants français, italiens ou géorgiens dans le centre de Paris, du shopping, des concerts et quelques passages dans des parcs de la cité ou de la région toujours selon L'Equipe.