Ousmane Dembélé : le Ballon d'or se blesse, inquiétude avant la Coupe du monde, de quoi souffre le Français ?

Nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé, sorti sur blessure en finale de la Ligue des champions

Quand les problèmes physiques d'Ousmane Dembélé cesseront ? Sorti après une blessure au mollet il y a quelques semaines, le Français avait expliqué qu'il n'avait pas eu peur de louper la finale en conférence de presse... "Je n'ai pas eu peur de manquer cette finale, a-t-il affirmé. J'ai eu dix, quinze jours pour préparer cette finale. Le staff a très bien géré la saison. Je me sens à 100 %, le groupe est prêt, on a préparé cette rencontre sereinement" a-t-il lancé.

Malheureusement, l'attaquant français, Ballon d'or 2025, est sorti sur blessure à la toute fin de la finale de la Ligue des champions. Buteur sur penalty sans montrer de souci physique particulier, le futur mondialiste semble s'être tenu la cuisse sur une course, ne pouvant plus courir. Il sera finalement remplacé quelques minutes plus tard, grimaçant, boitant très bas...

Alors que la France débute la Coupe du monde dans une quinzaine de jours face au Sénégal, l'inquiétude grandit pour Didier Deschamps qui n'a toujours pas son groupe au complet. Une déchirure, un claquage... On en saura plus dans quelques minutes. Le Français semble tout de même marcher et n'a pas l'air très inquiet...